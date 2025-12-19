Ключевые моменты:

Известный активист и волонтер Сергей Стерненко заявил, что Россия усилила атаки на Одесскую область с целью разрушить два ключевых моста – в Затоке и Маяках, чтобы фактически отрезать половину региона от Украины.

По его словам, такие удары могут привести к серьезным логистическим проблемам, срыву экспорта и импорта через Румынию, а также к гуманитарной катастрофе в регионе.

Стерненко считает, что ответом Украины должна стать изоляция Приднестровья, в том числе через демилитаризацию и блокаду логистики без проведения масштабной военной операции.

Такое мнение волонтер высказал накануне в своем Телеграм-канале.

«Ничего очень необычного в атаках на Одесщину нет. Враг пытается отрезать половину области, атакуя два ключевых моста – в Затоке и в Маяках. Это же повлечет за собой и дополнительные проблемы для нашего экспорта и импорта в/из Румынии. Удивительно, что россияне не начали этого делать раньше… Для этого же враг и атакует энергетику региона», – пишет Стерненко.

Он полагает, что если россиянам все удастся реализовать этот план, Одесский регион испытает гуманитарную катастрофу.

По его словам, частично решить проблему логистики возможно, в частности, работая с Молдовой.

Активист полагает, что лучшим ответом Украины на этот террор могла бы стать ликвидация так называемой «Приднестровской республики», расположенной как раз возле села Маяки.

«Это можно сделать и без общевойсковой операции. Демилитаризацию и блокаду логистики можно организовать без введения военного контингента. Средства есть… Россияне хотят атаковать наш юг? Мы должны лишить их боевых возможностей в этом направлении. Тирасполь должен быть изолирован. Это вопрос нашей национальной безопасности», – уверен Стерненко.

Ранее стало известно, что Россия проводит мобилизационные мероприятия в Приднестровье и готовит гибридную операцию.