Ключевые моменты:

Российские удары по мосту на трассе Одесса-Рени заблокировали проезд для десятков украинцев на границе с Молдовой

В Паланке (Молдова) развернули временный лагерь для украинцев.

Задержка посылок «Укрпочты» и «Новая Почта» в западной Одесской области.

Поддерживают украинцев, которые не могут добраться домой

В Молдове недалеко от границы с Украиной появился временный лагерь для граждан Украины, которые не могут вернуться домой. Ведь из-за атаки РФ мост трассы Одесса — Рени закрыли.

По информации Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям (IGSU) Министерства внутренних дел Молдовы, лагерь развернули совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Добавим, мобильный пункт разместили в городе Паланка для тех, кто ждет возобновления движения через пограничные пункты «Паланка — Маяки — Удобное» и «Тудора — Старокозаче». Там придают пищу и горячие напитки.

К слову, семьям с детьми рекомендуют поселиться в оборудованных помещениях со спальными местами, пока ситуация не стабилизируется.

По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, регистрация граждан и транспорта продолжается, но из Бессарабии вглубь Украины не проехать через поврежденный участок.

Также обстрелы повлекли задержки доставки «Укрпочты» и «Новая Почта» в западной Одесской области. Однако пенсии и выплаты будут поступать в срок.

Также читайте: Атака РФ в Одесской области изменила маршруты до границы: как добраться до Молдовы.