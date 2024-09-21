Неизвестный Ананьев: город из страны лилипутов, переживший империи

Вследствие Первой мировой и Гражданской войн, город Ананьев упал в упадок. С 1920-го был уездным центром Одесской губернии, затем райцентром Балтской округи, с 1924-го находился в составе Молдавской автономии, а с 1940-го — Одесской области УССР.

В 2001-м постановлением Кабинета Министров Украины занесен в список исторических населенных пунктов Украины.

Город из страны лилипутов

Польский писатель Юзеф Крашевский в книге «Воспоминания об Одессе, Эдисан и Буджак: дневник поездки 1843 года с 22 июня по 11 сентября» писал, что поселение переосновано беглецами из Хуторов Ананьевских в 1749 году.

Название же Анани известно еще с татарских времен, когда здесь выпасали стада ногайцы Едисанской Орды.

«В Ананьеве большая часть того, что называется городком, состоит пока из землянок низких и едва крышами возвышающихся над землей. В степи это все имеет вид самой распространенной элементной структуры — хижины-землянки. Из правительственных сооружений, выделяющихся здесь своей высотой и опрятной видимостью, судебный дом каменный и церковь. Низкость зданий и землянок придает оригинальный внешний вид маленькому городку, похожему на какое-то поселение дикого народа, города из вымышленной страны лилипутов» — описывал уездный город путешественник, увидевший Ананьев в 1834 году.

7 ноября 1847 года утвержден герб Ананьева: в верхней части щита на золотом фоне размещен герб Херсонский. В нижней, просторной, на голубом фоне — три аиста, стоящих каждый на своем гнезде.

Яркой его чертой является традиционная украинская голубовато-золотая гамма цветов.

Расцвет Ананьева пришелся на вторую половину XIX в., когда на близлежащих землях интенсивно развивалось земледелие прежде всего выращивание пшеницы. Более десятка ветряных мельниц располагались на ананьевских холмах. Для вывоза зерна и продовольствия в 1861-1865 годах специально построили одну из первых в Украине железных дорог, которая пролегла неподалеку от города.

В Ананьеве работали банк, ссудо-сберегательное общество, почта и телеграф, типография. Открыто ланкастерское училище, городская больница, синагога, построен мост через Тилигул. Ежегодно на площади возле Николаевского собора дважды в год собирались ярмарки, главным товаром на них был хлеб, который достаточно недорого закупали купцы, доставляя его через Одесский порт в разные края тогдашней Российской империи и Европу.

Постепенно Ананьев превратился в культурный, нарядный красно-каменный город, где согласно переписи 1897 г. жили 16,5 тысяч человек.

Здесь работал Иван Поддубный и жил будущий президент Гавайев

Любознательный читатель может более подробно узнать об истории Ананьева, прочитав историко-краеведческие книги «Исторический календарь Ананьева» Александра Шхалахова и «Ананьев: страницы истории, события, люди» Анны Цуркиной.

В городе насчитывается более 30 памятников архитектуры местного значения.

Неповторимые ананьевские пейзажи увековечил на своих полотнах художник Евгений Столица. Несколько его работ хранятся в Ананьевском историко-художественном музее, носящем имя автора. На одном из старинных зданий висит мемориальная доска с барельефом и надписью: «В этом доме в 1877-1922 гг. жил и работал украинский художник — академик живописи Евгений Иванович Столица».

Также Ананьевщина гордится всемирно известным художником Ростиславом Палецким — новатором в жанре декоративной росписи, который родился в соседней Кохановке.

Здесь творил педагог и композитор Петр Нищинский, а культурной жемчужиной города является народный оркестр народных инструментов имени Григория Бондарчука.

Из Ананьева выехал за границу народник Николай Судзиловский, который избирался президентом сената Гавайских островов.

Меценат и землевладелец Евгений Чикаленко, жертвуя значительные средства, развивал в городе образование и культуру.

В Ананьеве около года работал всемирно известный борец Иван Поддубный.

Нравился город и комбригу Котовскому, который отпраздновал здесь свою свадьбу.

Уроженец города, флотский офицер Н. Коваленко — участник первой советской экспедиции в Антарктиду, строил полярную станцию «Мирный». А личный враг Гитлера, подводник Александр Маринеско, гостя у Коваленко в Ананьеве, всегда лакомился местным вином.

С Ананьевым тесно связана судьба композитора и педагога Н.Н. Вилинского, академика С.И. Вольфковича, ученого М.С. Харченко, шахматного композитора Ю.Н. Рухлиса, художницы Г.Д. Черновой и других выдающихся личностей.

Здесь родились и начали свой творческий путь известный украинский поэт Тарас Федюк, сценарист Юрий Тарабанчук, писатель Юрий Сысин, поэт и автор-исполнитель Валерий Ткаченко, краевед Павел Гарачук.

В 2018-м в городе открыли военно-мемориальный комплекс воинам армии УНР, которые громили большевиков в 1919-1920-е бурные годы. Тогда под командованием генерал-полковника Михаила Омеляновича-Павленко украинское войско прошло победным рейдом по тылам белых и красных войск, отстаивая независимость Украины.