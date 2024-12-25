От Киева до Голливуда: как «Щедрик» стал рождественским хитом планеты

Феномен мелодии: сотни трактовок

Сегодня «Щедрик» — это одна из самых известных украинских мелодий, которую перепевают и переаранжируют во всем мире. Один из коллекционеров этой песни энтузиаст музыки Вадим Мемрук в своем посте на Фейсбуке собрал около сотни различных исполнений «Щедрика»:

«Я понял, насколько разнообразной может быть эта мелодия. Каждый музыкант будто рассказывает свою историю, беря за основу это произведение. Мелодия лаконичная, но с огромным потенциалом. И спектр исполнений просто поражает: от классических, барочных интерпретаций до тяжелого рока. Создается впечатление, что почти каждый известный музыкант пытался трактовать «Щедрик» по-своему, пропуская через собственное видение».

Уникальные исполнения

Перепевают «Щедрик» как украинские исполнители, например «Друга Ріка», DakhaBrakha, квартет «Явір», Тарас Чубай, Николай Величкович, так и зарубежные: The Trans-Siberian Orchestra, Pentatonix, Lindsey Stirling, Bob Chilcott, Mormon Tabernacle Choir, John Williams. Однако среди многочисленных версий «Щедрика» есть те, которые особенно запомнились коллекционеру. Это исполнение украинским вокальным секстетом ManSound, который записал невероятный клип и подарил миру яркую, гармоничную интерпретацию.

А также исполнение «Щедрика» Олегом Скрипкой и «Ле Гранд Оркестром». Вот что пишет об этом коллекционер: «Олег Скрипка, вместо монетизации записи, сразу опубликовал ее в свободном доступе, чтобы подарить новое исполнение украинцам. Эта версия включает народные инструменты — цимбалы, свирель, что создает невероятную, феерическую атмосферу. Там есть настоящая музыкальная драматургия, которая эмоционально несет слушателя».

Что делает «Щедрик» уникальным?

Мелодия Леонтовича обладает уникальной способностью задевать самые глубокие струны человеческой души. «У этой мелодии есть особенность — она цепляет. Она короткая, лаконичная, но в ней есть внутреннее напряжение, которое не отпускает. Это как шлягер, который попадает в подсознание, и ты ходишь и напеваешь его целый день. Для меня «Щедрик» — это что-то из детства. Когда слушаю, будто возвращаюсь в теплые, предновогодние моменты», — делится эмоциями коллекционер Вадим Мемрук.

«Щедрик» в мировой культуре

Песня звучит во многих кинолентах, среди которых «Один дома», «Гарри Поттер» и другие рождественские фильмы. Среди них и украинский одноименный «Щедрик», который стоит посмотреть, чтобы больше почувствовать украинскую историю произведения. Он вдохновляет музыкантов всех стилей — от джазменов до рок-групп. Мелодию исполняют на больших сценах и камерных концертах, используя как традиционные, так и современные инструменты. Сегодня трудно найти музыканта, который бы не попытался переосмыслить этот шедевр.

История «Щедрика»

Николай Леонтович работал над обработкой народной щедривки почти всю жизнь, создав пять версий между 1901 и 1919 годами. Впервые «Щедрик» прозвучал 25 декабря 1916 года в исполнении хора Киевского университета Святого Владимира. Но настоящей сенсацией он стал благодаря гастролям Украинской республиканской капеллы Александра Кошица. Мелодия покорила Европу, а в 1922 году очаровала Америку. Именно там она получила новую жизнь благодаря Петру Вильговскому, который создал англоязычный текст Carol of the Bells. Эта версия стала рождественским хитом в США и мире.

Выпуск монет

К 100-летию первого хорового исполнения произведения Н. Леонтовича Национальный банк Украины в 2016 году выпустил монету. Первая серебряная, номиналом 20 гривен, с портретом Леонтовича. Вторая — номиналом 5 гривен с символической ласточкой.

Фильм «Щедрик» (2022)

Художественный фильм от украинских кинематографистов привлекает внимание к «Щедрику» как символу украинской культуры. Лента рассказывает историю украинской семьи в годы Второй мировой войны и показывает значение произведения в объединении людей через музыку.

Анимационный фильм «Щедрик»

Украинская студия создала анимационный фильм, где главную роль играет «Щедрик». Этот мультфильм сочетает визуальные образы и музыкальную драматургию, погружая зрителя в праздничную, магическую атмосферу произведения. Один из таких проектов — версия Олега Скрипки и «Ле Гранд Оркестра», где «Щедрик» был дополнен анимацией с визуальными украинскими мотивами.

Марка «Щедрик» от Укрпочты

В 2022 году по случаю 100-летия мировой славы «Щедрика» Укрпочта выпустила памятную почтовую марку. Эта марка стала частью серии, которая популяризирует украинское культурное наследие и является важным элементом продвижения украинской музыки на международной арене.

Графический роман «Щедрик. Фантастическая история»

В 2023 году автор Оксана Лущевская создала детский графический роман, который рассказывает о путешествии певицы украинского детского хора «Щедрик» в Нью-Йорк. В книге описывается праздничный концерт по случаю 100-летия исполнения «Щедрика» в Карнеги-холле, где Тоня переживает фантастическое событие, которое открывает ей тайну прошлого. Это произведение является удивительным путешествием по Нью-Йорку, где сегодня, как и сто лет назад, звучит украинская музыка, которая стала символом Рождества и чуда.

Наследие «Щедрика»

«Щедрик» Николая Леонтовича — это не просто мелодия. Это символ украинской культуры, музыкальный код, объединяющий поколения и нации. Произведение продолжает жить, трансформируясь в новые интерпретации, но сохраняя душу украинского фольклора.

Украинский «Щедрик» — это история, которая звучит уже более ста лет и продолжает поражать мир своей простотой, глубиной и непревзойденной красотой.

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