Украинские рождественские фильмы, которые перенесут вас в атмосферу праздников

«Приключения S Николая» (2018)

Режиссер: Семен Горов

Сценарий: Антон Базелинский

Главные роли: Мария Ефросинина, Максим Лучак, Василий Вирастюк, Иванна Бородай, Пшемыслав Циприаньский

Рейтинг IMDb: 5.8/10

Где посмотреть: Takflix, Netflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5_J1j9cUWVU

Теплая семейная комедия, которая погружает зрителя в сказочную атмосферу зимних Карпат. Маленький Артем вместе с семьей переезжает в село, чтобы начать новую жизнь. Рождественская магия становится настоящим приключением, когда в доме появляется хитрый вор, замаскированный под Святого Николая. Вместе с сестрой Артем берет на себя смелость противостоять злодею, чтобы спасти праздник. Фильм сочетает юмор, зимнюю сказочность и семейные ценности. Зрители увидят трогательную историю о силе веры в добро, семейную поддержку и детскую храбрость. Атмосфера сказки подкреплена живописными пейзажами Карпат и яркими персонажами.

«Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое» (2019)

Режиссер: Михаил Костров

Сценарий: Сашко Лирник

Главные роли: Григорий Бакланов, Казимир Либель, Андрей Малинович, Ирина Мак, Игорь Скрипко, Игорь Скрипко

Рейтинг IMDb: 7.6/10

Где посмотреть: OLL.TV, Megogo, Takflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=gnafSOJrl4M

Настоящая сказочная история с украинским колоритом, основанная на повести Сашка Лирника. События разворачиваются в мире, где казацкая отвага сталкивается с мистическими силами ада. Молодой казак Семен, убитый во время боя, попадает в ад, но его смелость и хитрость переворачивают все с ног на голову. Ад, изображенный в фильме, имеет украинский национальный характер, где черти, хотя и свирепые, не лишены комических черт. Сюжет сочетает героические мотивы, фольклор и юмор, создавая уникальную атмосферу. Семен ведет борьбу не только за свою душу, но и за мир между миром живых и потусторонним миром, даря Рождеству настоящий дух победы добра над злом.

«Щедрик» (2022)

Режиссер: Олесь Моргунец-Исаенко

В главных ролях: Яна Королева, Полина Громова, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Анастасия Матешко, Марина Кошкина

Рейтинг IMDb: 8.0/10

Где посмотреть: Киевстар ТВ, Netflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=LyK6jhc8Qtc

«Щедрик» рассказывает о сложных временах Второй мировой войны через историю трех семей: украинской, польской и еврейской. События разворачиваются в маленьком городке, где живут эти семьи. Украинская семья, несмотря на угрозу, помогает прятать детей других семей. Однако со сменой оккупантов эта доброта становится причиной больших испытаний и жестоких репрессий.

Особое место в ленте занимает композиция «Щедрик» Николая Леонтовича, которая стала символом надежды и единства. Она также напоминает о трагической судьбе многих людей, которые, рискуя жизнью, помогали другим.

«Сказка старого мельника» (2020)

Режиссер: Александр Итыгилов

Главные роли: Александр Пискунов, Дарья Творонович, Владимир Гурин, Олег Примогенов, Олег Примогенов

Рейтинг IMDb: 6.3/10

Где посмотреть: Megogo, Takflix

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-3IMWDbEIMc

Магическое путешествие в мир украинской мифологии, которая переплетает реальность с волшебными легендами. В центре сюжета — история молодого Иванка и его сестры Марички, которые, потеряв родителей, оказываются в водовороте приключений. Их путешествие приводит к старой мельнице, где живет загадочный мельник. Он рассказывает сказки, которые оживают, открывая тайны добрых и злых сил.

Сквозь рассказ мельника герои сталкиваются с мистическими существами: лешими, русалками и чертями. Фильм касается тем настоящей дружбы, верности, смелости и борьбы со своими страхами. Картина завораживает аутентичными пейзажами, яркими костюмами и мастерским воспроизведением украинских обрядов.

«Рождественская история с Тиной Кароль» (2020)

Режиссер: Станислав Морозов

Главные роли: Тина Кароль, творческие коллективы

Рейтинг IMDb: 7.2/10

Где посмотреть: YouTube https://www.youtube.com/watch?v=eQibuNLV9UQ

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=WjSAzABo2pc

Это музыкальный фильм, в котором главную роль исполняет известная украинская певица Тина Кароль. Он переносит зрителя в магический мир Рождества, наполненный атмосферой тепла, надежды и чудес. Главная героиня — это молодая женщина, которая переживает трудности личной жизни и, потеряв веру в чудеса, разочарована и настроена пессимистично. Однако именно на Рождество ее жизнь меняется, и она получает возможность взглянуть на мир совершенно по-новому, почувствовав магию праздника и веру в лучшее.

Фильм полон романтики, мелодичной музыки и волшебных моментов, в которых звучат песни Тины Кароль. Через эмоциональные песенные номера и теплые сцены, фильм передает силу праздника, способность менять людей и возвращение к верности своим убеждениям.

«Украинский вертеп 1919» (2019)

Режиссер и сценарист: Александр Денисенко

Рейтинг IMDb: 7.0/10

Полный фильм: https://www.youtube.com/watch?v=M5ZGAm5_CCI

Этот документальный фильм Александра Денисенко углубляет знания об украинских рождественских традициях через восстановление обряда вертепа — народного театра, изображающего рождение Иисуса Христа, и его значение в контексте украинской культуры и истории. В центре повествования — история того, как вертеп как обряд переживал тяжелые времена в условиях революции 1919 года, когда страна находилась на перекрестке исторических событий.

«Украинский вертеп 1919» показывает, как, несмотря на все трудности, украинцы сохранили свои культурные традиции, даже во времена политического и социального кризиса. Вертеп стал символом не только религиозного празднования, но и национальной идентичности, способной объединять людей через поколения. Фильм сочетает документальные кадры, интервью с историками и культурными деятелями, изображения реконструкций этого древнего обряда.

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