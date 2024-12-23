Новости Одессы и Одесской области

Украинские рождественские фильмы, которые перенесут вас в атмосферу праздников

Украинские рождественские фильмы, которые перенесут вас в атмосферу праздников

Рождество — это время, когда волшебная атмосфера праздника наполняет сердце теплом, а традиции, передаваемые из поколения в поколение, становятся важной частью нашей культуры. Украинский кинематограф не является исключением, ведь он дарит зрителям множество фильмов, где можно почувствовать дух Рождества, а также узнать больше о наших традициях. В этой подборке мы собрали несколько украинских фильмов, которые перенесут вас в сказочный мир зимних праздников, где смех и слезы, магия и вера в чудеса переплетаются с глубокими культурными и историческими мотивами. От теплых семейных комедий до драм, раскрывающих значение традиционных обрядов — каждый из этих фильмов поможет вам по-новому взглянуть на празднование Рождества в Украине.

«Приключения S Николая» (2018)

1000 грн від держави на передплату друкованих медіа

«Приключения S Николая» (2018)

  • Режиссер: Семен Горов
  • Сценарий: Антон Базелинский
  • Главные роли: Мария Ефросинина, Максим Лучак, Василий Вирастюк, Иванна Бородай, Пшемыслав Циприаньский
  • Рейтинг IMDb: 5.8/10
  • Где посмотреть: Takflix, Netflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=5_J1j9cUWVU

Теплая семейная комедия, которая погружает зрителя в сказочную атмосферу зимних Карпат. Маленький Артем вместе с семьей переезжает в село, чтобы начать новую жизнь. Рождественская магия становится настоящим приключением, когда в доме появляется хитрый вор, замаскированный под Святого Николая. Вместе с сестрой Артем берет на себя смелость противостоять злодею, чтобы спасти праздник. Фильм сочетает юмор, зимнюю сказочность и семейные ценности. Зрители увидят трогательную историю о силе веры в добро, семейную поддержку и детскую храбрость. Атмосфера сказки подкреплена живописными пейзажами Карпат и яркими персонажами.

«Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое» (2019)

"Адская Хоругвь, или Рождество Казацкое" (2019)

  • Режиссер: Михаил Костров
  • Сценарий: Сашко Лирник
  • Главные роли: Григорий Бакланов, Казимир Либель, Андрей Малинович, Ирина Мак, Игорь Скрипко, Игорь Скрипко
  • Рейтинг IMDb: 7.6/10
  • Где посмотреть: OLL.TV, Megogo, Takflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=gnafSOJrl4M

Настоящая сказочная история с украинским колоритом, основанная на повести Сашка Лирника. События разворачиваются в мире, где казацкая отвага сталкивается с мистическими силами ада. Молодой казак Семен, убитый во время боя, попадает в ад, но его смелость и хитрость переворачивают все с ног на голову. Ад, изображенный в фильме, имеет украинский национальный характер, где черти, хотя и свирепые, не лишены комических черт. Сюжет сочетает героические мотивы, фольклор и юмор, создавая уникальную атмосферу. Семен ведет борьбу не только за свою душу, но и за мир между миром живых и потусторонним миром, даря Рождеству настоящий дух победы добра над злом.

«Щедрик» (2022)

«Щедрик» (2022)

  • Режиссер: Олесь Моргунец-Исаенко
  • В главных ролях: Яна Королева, Полина Громова, Марина Кошкина, Андрей Мостренко, Анастасия Матешко, Марина Кошкина
  • Рейтинг IMDb: 8.0/10
  • Где посмотреть: Киевстар ТВ, Netflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=LyK6jhc8Qtc

«Щедрик» рассказывает о сложных временах Второй мировой войны через историю трех семей: украинской, польской и еврейской. События разворачиваются в маленьком городке, где живут эти семьи. Украинская семья, несмотря на угрозу, помогает прятать детей других семей. Однако со сменой оккупантов эта доброта становится причиной больших испытаний и жестоких репрессий.

Особое место в ленте занимает композиция «Щедрик» Николая Леонтовича, которая стала символом надежды и единства. Она также напоминает о трагической судьбе многих людей, которые, рискуя жизнью, помогали другим.

«Сказка старого мельника» (2020)

«Сказка старого мельника» (2020)

  • Режиссер: Александр Итыгилов
  • Главные роли: Александр Пискунов, Дарья Творонович, Владимир Гурин, Олег Примогенов, Олег Примогенов
  • Рейтинг IMDb: 6.3/10
  • Где посмотреть: Megogo, Takflix
  • Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=-3IMWDbEIMc

Магическое путешествие в мир украинской мифологии, которая переплетает реальность с волшебными легендами. В центре сюжета — история молодого Иванка и его сестры Марички, которые, потеряв родителей, оказываются в водовороте приключений. Их путешествие приводит к старой мельнице, где живет загадочный мельник. Он рассказывает сказки, которые оживают, открывая тайны добрых и злых сил.

Сквозь рассказ мельника герои сталкиваются с мистическими существами: лешими, русалками и чертями. Фильм касается тем настоящей дружбы, верности, смелости и борьбы со своими страхами. Картина завораживает аутентичными пейзажами, яркими костюмами и мастерским воспроизведением украинских обрядов.

«Рождественская история с Тиной Кароль» (2020)

"Рождественская история с Тиной Кароль" (2020)

Это музыкальный фильм, в котором главную роль исполняет известная украинская певица Тина Кароль. Он переносит зрителя в магический мир Рождества, наполненный атмосферой тепла, надежды и чудес. Главная героиня — это молодая женщина, которая переживает трудности личной жизни и, потеряв веру в чудеса, разочарована и настроена пессимистично. Однако именно на Рождество ее жизнь меняется, и она получает возможность взглянуть на мир совершенно по-новому, почувствовав магию праздника и веру в лучшее.

Фильм полон романтики, мелодичной музыки и волшебных моментов, в которых звучат песни Тины Кароль. Через эмоциональные песенные номера и теплые сцены, фильм передает силу праздника, способность менять людей и возвращение к верности своим убеждениям.

«Украинский вертеп 1919» (2019)

"Украинский вертеп 1919" (2019)

Этот документальный фильм Александра Денисенко углубляет знания об украинских рождественских традициях через восстановление обряда вертепа — народного театра, изображающего рождение Иисуса Христа, и его значение в контексте украинской культуры и истории. В центре повествования — история того, как вертеп как обряд переживал тяжелые времена в условиях революции 1919 года, когда страна находилась на перекрестке исторических событий.

«Украинский вертеп 1919» показывает, как, несмотря на все трудности, украинцы сохранили свои культурные традиции, даже во времена политического и социального кризиса. Вертеп стал символом не только религиозного празднования, но и национальной идентичности, способной объединять людей через поколения. Фильм сочетает документальные кадры, интервью с историками и культурными деятелями, изображения реконструкций этого древнего обряда.

Читайте также: ТОП-10 украинских фильмов, которые обязательно стоит посмотреть

Діана Федотова
Диана Федотова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua