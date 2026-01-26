Ключевые моменты:

Украина из-за войны потеряла более 70% привычных районов промысла, а импорт рыбы вырос до 85%.

Союз «Рыба Украины» предложил государственную программу «Пиленгас-Возрождение» для Тилигульского лимана.

Пиленгас может питаться донными отложениями и лишней органикой, помогая очищать воду и снижать «цветение» лимана.

Проект восстановления рыбной отрасли Украины

Союз «Рыба Украины» представил правительству новую стратегию восстановления рыбной отрасли. Идея в том, чтобы превратить экологические проблемы лиманов в реальный экономический результат — больше своей рыбы и меньше зависимости от импорта.

Сегодня Украина находится в сложной ситуации: из-за полномасштабной войны страна потеряла доступ более чем к 70% традиционных рыбопромышленных участков. Азовское море оккупировано, а в Черном море сохраняется повышенная опасность для судоходства. Как итог — украинской рыбы в продаже стало меньше, а на полках все чаще доминирует импорт.

По данным авторов инициативы, импортозависимость отрасли уже достигла 85%. Это означает, что большая часть рыбы, которую покупают украинцы, завозится из-за границы.

Чтобы изменить ситуацию, экспертная группа союза разработала экспериментальную программу «Пиленгас-Возрождение». Ее предлагают реализовать на Тилигульском лимане, сделав его центром пастбищной аквакультуры.

Почему именно пиленгас

В основе идеи — выращивание пиленгаса. Это промысловая рыба, которая считается неприхотливой и способной расти без дорогих комбикормов. Взрослая особь питается органическими остатками и донными отложениями, то есть использует то, что уже есть в природной среде.

Также разработчики обращают внимание на экологическую проблему Тилигульского лимана: из-за засоления и изменения климата водоем зарастает водорослями. Когда растительность отмирает, она гниет, ухудшает состояние воды и может приводить к появлению сероводорода.

Авторы проекта считают, что пиленгас способен «переработать» избыток органики и тем самым помочь лиману, а одновременно дать товарную рыбу для внутреннего рынка.

Председатель союза «Рыба Украины» и идеолог программы Любомир Гайдамака заявил, что такой подход может дать сразу несколько результатов:

экономический — доход для отрасли и новые рабочие места;

социальный — более доступная рыба для покупателей;

экологический — улучшение состояния лимана.

По расчетам инициаторов, программа может приносить 60–80 млн грн в год и создать более 100 рабочих мест в прибрежных районах.

«Пока наши военные защищают границы, мы должны защитить продовольственный тыл. Мы посмотрели на Тилигульский лиман не как на проблему, а как на спящий актив. Там есть вода, есть колоссальная кормовая база, но нет хозяина и нет системного подхода. Наша программа — это не о «дай рыбу», это о «построй завод и вырасти ее сам», — говорит Любомир Гайдамака.

