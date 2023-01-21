Фронтовые песни: как война отражается в нашей музыке (Видео)

Фронтовая песня — это не только историческое воспоминание. Леонид Утесов в «Марше веселых ребят» пел: «Нам песня строить и жить помогает». И это было оптимистично, весело и празднично. Как ни удивительно, но и сегодня в рамках военных будней задорный оптимизм в словах военных и армейских песен вполне актуален. Об украинской музыке на войне и пойдет наш разговор.

Народно-патриотическая песня «Червона калина»

Ой у лузі червона калина похилилася, Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, А ми нашу славну Україну, гей, гей, розвеселимо!

Первый нотный вариант песни «Червона Калина»

Существует несколько версий возникновения современных текста и музыки этой песни.

Документально известно, что первый нотный вариант, близкий к современному, создал в 1914 году Степан Чарнецкий, поэт, директор и режиссер Украинского театра «Руська бесіда» (Львов).

Работая над трагедией Василия Пачовского про гетмана Дорошенко «Сонце Руїни», он решил вставить в финал спектакля оптимистичную народную песню «Розлилися круті бережечки», несколько переделав в ней слова и мелодию, сделав их близкими к народному творчеству.

Хотя фактически это получился римейк версии казацкой песни, которую еще в 1875 году опубликовали Владимир Антонович и Михаил Драгоманов. Вскоре после премьеры спектакля песня прозвучала в Чорткове во время сокольско-сечевого праздника.

В сентябре 1914 года «Червона калина» раздалась в Закарпатье — в селе Горонда, где стояли на постое Украинские сечевые стрелки.

Другая версия появления «Калини»

По другой версии, в августе 1914 года в Стрые песню «Ой у лузі…» впервые услышал четарь УСС Григорий Трух от стрелка Иваницкого. Тот ей научился у артистов львовского театра. Григорий Трух к первой строфе добавил еще три и научил петь песню стрелков своей чаты. Вскоре первая стрелковая песня распространилась по Стрыю. А потом «Червону калину» стали петь в Галичине, а сейчас и по всей украинской земле.

«Червона калина» в современном искусстве

Всемирную славу песне «Ой у лузі червона калина» принесла британская супергруппа Pink Floyd, выпустив 8 апреля 2022 года сингл Hey, Hey, Rise Up! с кавер-версией песни. Огромный интерес у публики вызвал прежде всего тот факт, что это была первая новая композиция, записанная группой с 1994 года. Музыканты решили поддержать Украину и использовали акапельную версию песни солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, с которой он выступил на Софиевской площади.

«Лента за лентою» — гимн УПА

Вторая, не по значимости, а по возрасту военная песня — «Лента за лентою» — считается гимном украинских повстанцев УПА. Песня с 1944 года живет и развивается, а потому оригинальный вариант уже не сохранился. Николай Сорокалет, автор слов, был командиром подразделения службы безопасности ОУН. По итогам одного из боев с НКВД в 1944 году, Сорокалет и написал текст, к которому Василий Заставный, командир другого подразделения, подобрал мелодию. Популярна легенда, что в этом бою сотню НКВДистов успешно атаковали два десятка воинов УПА. Особо отличился своей умелой стрельбой юноша-пулеметчик «Смерека». Его подвиг и описан в песне.

Популярна и история одного из первых исполнений песни 28 апреля 1945 года в бою под Радванцами Радеховского района Львовской области, когда пулеметчик Антин Шарко («Гірка») и его второй номер Владимир Башко («Цимрина») во время вражеских атак начали петь. Песню подхватили другие повстанцы и отбили атаку врага, успешно вырвавшись из окружения. Позже «Гірка» за поднятие боевого духа этой песней и за другие его подвиги был награжден Серебряным Крестом Боевой Заслуги.

Песню пели во времена национального возрождения в конце 1980-х — начале 90-х, во время Оранжевой революции. С 2014 года, с начала российской агрессии, ее поют и воины ЗСУ. Бойцы батальона Нацгвардии имени Героя Украины генерала Сергея Кульчицкого добавили свои слова: «О, лента за лентою набої подавай, український вояче, в бою не відступай!»

Одесские исполнители патриотических песен

Мы побеседовали с тремя одесскими исполнителями, в чьем репертуаре есть патриотические песни.

Максим Трубников (МТ) — лидер группы «Друже Музико», учитель искусства в Одесском лицее №9.

Александр Шмелёв (АШ)— лидер рок-группы «Шмели», с первых дней войны водитель ВСУ.

Юрий Пшоняк (ЮП) — лидер группы «ПортоФранко».

— Как вы оцениваете роль песни в патриотическом воспитании сегодня?

МТ: Мне лучше, чем многим, понятно, что через песенность и искусство в целом лучше всего взлелеять любовь к родной земле, культуре, языку, вере, истории. И, самое главное, воспитать настоящих патриотов и борцов Независимой Украины.

АШ: Патриотические песни в воспитании играют верную и правильную роль, если эти песни хорошие. Но, как и с алкоголем, тут главное без перебора.

ЮП: Роль песни положительна, главное, чтобы песня несла позитив и добро.

— Что для вас значат песни «Калина» и «Лента за лентою»?

МТ: Эти песни прошли проверку временем. И сейчас они вдохновляют нас — современных украинцев! Я сам пишу песни, которые воспевают нынешних героев и вдохновляют на борьбу за сохранение нашей независимости. Поэтому песни прошлых лет, которые не утратили своей актуальности и сегодня, должны звучать и вдохновлять нас на великие свершения. Эти две песни — эталон украинского патриотизма!

АШ: Я как музыкант невольно раскладываю все композиции на инструменты. В голове много музыкальной каши сейчас. Давно не слышал эти песни. Но, по-моему, отличные. А значат они для меня то, что люди пишут и поют. И это великолепно. На войне есть только одна музыка, это — музыка смерти. Попадет или не попадет сегодня — лотерея. Работаем и верим. Музыка глубоко в нас.

ЮП: Песня «Калина» для меня значит, что Украина есть и будет ещё лучше, несмотря на все, что сейчас происходит. «Лента за лентою» для меня тяжёлая песня, хотя сейчас без лент не обойтись, такое время, к сожалению, мы переживаем. Мое оружие — гитара, а последние 10 месяцев изменили полностью мое отношение к творчеству. Пишутся совсем другие песни, соответствующие сегодняшнему дню, передается вся тяжесть настоящего, с надеждой и уверенностью на хорошее будущее. И я уверен — оно наступит!

— Можете нашим читателям приоткрыть по фрагменту текстов ваших новых песен?

МТ:

«Будь з нами, будь українцем, Радій, що тут народився, Якщо підеш услід за мною, Себе відчуєш собою! Будь з нами, будь українцем, Радій, що тут народився, І на свята і до зброї, Підемо разом з тобою!»

ЮП:

«Волонтери України, гордiсть нашої Землi, почалася друга вже зима, доказали всьому Свiту — ми єдинi, незабаром зацвiте для нас весна… Вже не стане свiт таким, як був колись. Чорнi хмари вiтер на полях розвiє, i засяє синє небо та степи жовтою пшеницею покриє».

АШ: Мне песня в службе помогает. При редкой возможности стараюсь написать что-то новое. Ну и «тяжеляк» в машине разный играет, особенно под обстрелами с ним веселее. Только вот на бумаге пока нет возможности записывать…

Валерий Романов

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