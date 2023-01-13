Щедрик Леонтовича: украинская колядка, ставшая мировым хитом

«Щедрик» — рождественская украинская народная песня добрых пожеланий, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Сам текст песни, как считается, был составлен еще в языческие времена.

Этапы написания песни «Щедрик» Леонтовичем

1901-1902 год — первая редакция;

1906-1908 год — вторая редакция;

1914 год — третья редакция;

1916 год — четвертая редакция;

1919 год — пятая редакция.

Николай Леонтович продолжал работать над произведением до конца жизни.

Знаковые события песни «Щедрик» Леонтовича

1916 год — Песня была исполнена впервые, а исполнителем стал хор Киевского университета.

1936 год — Появилась легендарная песня «Carol of the Bells». Петр Вильховский, американец украинского происхождения, работавший на радио NBC, перевел украинский «Щедрик» на английский язык.

2004 год — канадская группа Barenaked Ladies записала песню для альбома «Barenaked for Holidays».

2010 год — американская группа «Pink Martini» исполнила его на украинском языке.

2011 год — композиция «Carol of the Bells» для 12 виолончелей стала одним из самых популярных произведений, исполненных виолончелистом Стивеном Нельсоном.

2013 год — во Львове украинскую колядку исполнили одновременно 600 человек.

2016 год — к столетию со дня первого исполнения песни стартовал флешмоб: исполнители из разных стран опубликовали в Интернете видеозаписи с исполнением «Щедрика».

1921 год — состоялась премьера «Щедрика» в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Где еще мы слышали украинский «Щедрик»

Украинская песня используется в заставке американского радио в период рождественских праздников. Ее также исполняли американские группы Savatage и Pentatonix.

В телесериалах

«Южный парк»;

«Симпсоны»;

«Гриффины»;

«Субботний вечер в прямом эфире»;

«Менталист».

В кинофильмах

«Гарри Поттер»;

«Один дома»;

«У зеркала два лица»;

«Крепкий орешек»;

«Охота на дикарей»;

«Санта Клаус»;

«Семейка Адамсов»;

«Фак ю, Гете»;

«Битва на гирляндах»;

«Мелодия для шарманки».