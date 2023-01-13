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Щедрик Леонтовича: украинская колядка, ставшая мировым хитом

Щедрик Леонтовича: украинская колядка, ставшая мировым хитом

«Щедрик» — рождественская украинская народная песня добрых пожеланий, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Сам текст песни, как считается, был составлен еще в языческие времена.

Этапы написания песни «Щедрик» Леонтовичем

  • 1901-1902 год — первая редакция;
  • 1906-1908 год — вторая редакция;
  • 1914 год — третья редакция;
  • 1916 год — четвертая редакция;
  • 1919 год — пятая редакция.

Николай Леонтович продолжал работать над произведением до конца жизни.

Знаковые события песни «Щедрик» Леонтовича

1916 год — Песня была исполнена впервые, а исполнителем стал хор Киевского университета.

1936 год — Появилась легендарная песня «Carol of the Bells». Петр Вильховский, американец украинского происхождения, работавший на радио NBC, перевел украинский «Щедрик» на английский язык.

2004 год — канадская группа Barenaked Ladies записала песню для альбома «Barenaked for Holidays».

2010 год — американская группа «Pink Martini» исполнила его на украинском языке.

2011 год — композиция «Carol of the Bells» для 12 виолончелей стала одним из самых популярных произведений, исполненных виолончелистом Стивеном Нельсоном.

2013 год — во Львове украинскую колядку исполнили одновременно 600 человек.

2016 год — к столетию со дня первого исполнения песни стартовал флешмоб: исполнители из разных стран опубликовали в Интернете видеозаписи с исполнением «Щедрика».

1921 год — состоялась премьера «Щедрика» в Карнеги-холле в Нью-Йорке.

Где еще мы слышали украинский «Щедрик»

Украинская песня используется в заставке американского радио в период рождественских праздников. Ее также исполняли американские группы Savatage и Pentatonix.

В телесериалах

  • «Южный парк»;
  • «Симпсоны»;
  • «Гриффины»;
  • «Субботний вечер в прямом эфире»;
  • «Менталист».

В кинофильмах 

  • «Гарри Поттер»;
  • «Один дома»;
  • «У зеркала два лица»;
  • «Крепкий орешек»;
  • «Охота на дикарей»;
  • «Санта Клаус»;
  • «Семейка Адамсов»;
  • «Фак ю, Гете»;
  • «Битва на гирляндах»;
  • «Мелодия для шарманки».
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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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