Щедрик Леонтовича: украинская колядка, ставшая мировым хитом

«Щедрик» — рождественская украинская народная песня добрых пожеланий, получившая всемирную популярность в музыкальной обработке Николая Леонтовича. Сам текст песни, как считается, был составлен еще в языческие времена.
Этапы написания песни «Щедрик» Леонтовичем
- 1901-1902 год — первая редакция;
- 1906-1908 год — вторая редакция;
- 1914 год — третья редакция;
- 1916 год — четвертая редакция;
- 1919 год — пятая редакция.
Николай Леонтович продолжал работать над произведением до конца жизни.
Знаковые события песни «Щедрик» Леонтовича
1916 год — Песня была исполнена впервые, а исполнителем стал хор Киевского университета.
1936 год — Появилась легендарная песня «Carol of the Bells». Петр Вильховский, американец украинского происхождения, работавший на радио NBC, перевел украинский «Щедрик» на английский язык.
2004 год — канадская группа Barenaked Ladies записала песню для альбома «Barenaked for Holidays».
2010 год — американская группа «Pink Martini» исполнила его на украинском языке.
2011 год — композиция «Carol of the Bells» для 12 виолончелей стала одним из самых популярных произведений, исполненных виолончелистом Стивеном Нельсоном.
2013 год — во Львове украинскую колядку исполнили одновременно 600 человек.
2016 год — к столетию со дня первого исполнения песни стартовал флешмоб: исполнители из разных стран опубликовали в Интернете видеозаписи с исполнением «Щедрика».
1921 год — состоялась премьера «Щедрика» в Карнеги-холле в Нью-Йорке.
Где еще мы слышали украинский «Щедрик»
Украинская песня используется в заставке американского радио в период рождественских праздников. Ее также исполняли американские группы Savatage и Pentatonix.
В телесериалах
- «Южный парк»;
- «Симпсоны»;
- «Гриффины»;
- «Субботний вечер в прямом эфире»;
- «Менталист».
В кинофильмах
- «Гарри Поттер»;
- «Один дома»;
- «У зеркала два лица»;
- «Крепкий орешек»;
- «Охота на дикарей»;
- «Санта Клаус»;
- «Семейка Адамсов»;
- «Фак ю, Гете»;
- «Битва на гирляндах»;
- «Мелодия для шарманки».