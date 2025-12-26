Ключевые моменты:

Российские войска ночью 26 декабря атаковали морские порты Одесской и Николаевской областей.

Повреждены: элеваторы, склады гражданских компаний, баржа, суда.

Есть значительные повреждения двух энергообъектов на юге Одесщины, восстановление требует времени.

РФ повредила зарубежные суда

РФ в очередной раз нанесла удар БпЛА по морским портам Одесской области. В результате пострадали элеваторы, склады гражданских компаний, баржа и суда под флагами Словакии и Республики Палау.

По словам вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебы, оккупанты прилагают максимальные усилия, чтобы разрушить логистику украинских портов, взорвать экономику и продовольственную безопасность страны, поэтому не прекращают систематические обстрелы.

Ночью россияне атаковали портовый терминал в Николаевской области, где повредили судно под флагом Либерии.

По информации ДТЭК, враг также атаковал два энергообъекта на юге Одесской области. Повреждения значительны, поэтому для восстановления оборудования требуется время.