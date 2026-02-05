Ключевые моменты:
- Морозы сократили количество продавцов на Новом базаре, но ассортимент сохранился
- Цены на овощи и фрукты колеблются в зависимости от условий хранения и качества
- Мясо и молочные продукты остаются наиболее стабильными по стоимости
- Рыба на базаре есть, но отдельные позиции дорожают из-за сезонных факторов
Новый базар в Одессе даже в морозные дни остаётся одним из ключевых мест городского продовольственного жизни. Несмотря на снег и минусовую температуру, рынок не опустел: часть лотков работает в обычном режиме, другие — утепляются одеялами или временно закрываются, чтобы уберечь товар от порчи.
Журналистка «Одесской жизни» лично посетила Новый базар, чтобы узнать цены непосредственно на месте. Заодно — понять, о чём говорят между собой продавцы и покупатели.
Погода сейчас — тот самый непредсказуемый фактор, который напрямую влияет на работу рынка. Поэтому мы рассказываем, как погодные условия отражаются не только на стоимости продуктов, но и на повседневной жизни базара. Какие товары рискуют перемёрзнуть, что продавцы убирают с прилавков в первую очередь и почему даже в мороз спрос на рынке остаётся стабильным.
Новый базар в заснеженные дни: «Это лук или уже мороженое?»
Снег (кому подарок, а кому — совсем наоборот) да ещё и мороз… Новый базар (он же рынок) отреагировал мгновенно: одни лотки укрыты одеялами, некоторые продавцы вообще решили не выходить на торговлю — холодно…
Но всё равно и покупателей немало, и ассортимент хороший. Особенно в мясо-молочном корпусе. А что же там, где овощи и фрукты?
— Это лук? — спрашивает мужчина у продавщицы.
— Вот это вопрос. По-вашему, на лук не похоже?
— Да нет, очень похоже. Я просто думаю: это ещё лук или уже мороженое?..
А что с ценами?
Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)
- картофель — 30–50 грн;
- лук — 25–40 грн;
- помидоры — 50–90 грн;
- свёкла — 25–50 грн;
- кабачки — 20–45 грн;
- огурцы — 30–50 грн;
- сладкий перец — 50–80 грн;
- баклажаны — 40–120 грн;
- капуста — 30–50 грн;
- чеснок — 140–150 грн;
- морковь — 25–40 грн;
- зелень в пучках — от 15 грн
Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):
- яблоки — 30–70 грн;
- груши — 60–100 грн;
- бананы — 60–80 грн;
- грейпфруты — 60–80 грн;
- гранаты — 180–230 грн;
- лимоны — 80–130 грн;
- виноград — 60–120 грн;
- хурма — 90–180 грн;
- апельсины — 70–130 грн;
- мандарины — 130–170 грн;
Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза
- яйца (десяток) — 55–100 грн;
- брынза — 200–270 грн;
- сыр — 90–180 грн.
Цены на мясо и сало
Телятина / говядина
- задняя часть — 280–300 грн;
- антрекот — 220–250 грн;
- шея — 220–250 грн;
- рёбра — 150–200 грн.
Свинина
- задняя часть — 200–240 грн;
- шея — 250–270 грн;
- лопатка — 220 грн;
- рёбра — 180–190 грн;
- несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
- солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).
Цены на рыбу на Новом базаре
- карп — 90–140 грн;
- толстолобик — 90–140 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
- судак — 190–250 грн.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на базарах Одесской области — от Любашёвки (север области) до Рени (юг региона).
