Ключевые моменты:

  • Морозы сократили количество продавцов на Новом базаре, но ассортимент сохранился
  • Цены на овощи и фрукты колеблются в зависимости от условий хранения и качества
  • Мясо и молочные продукты остаются наиболее стабильными по стоимости
  • Рыба на базаре есть, но отдельные позиции дорожают из-за сезонных факторов

Новый базар в Одессе даже в морозные дни остаётся одним из ключевых мест городского продовольственного жизни. Несмотря на снег и минусовую температуру, рынок не опустел: часть лотков работает в обычном режиме, другие — утепляются одеялами или временно закрываются, чтобы уберечь товар от порчи.

Журналистка «Одесской жизни» лично посетила Новый базар, чтобы узнать цены непосредственно на месте. Заодно — понять, о чём говорят между собой продавцы и покупатели.

Погода сейчас — тот самый непредсказуемый фактор, который напрямую влияет на работу рынка. Поэтому мы рассказываем, как погодные условия отражаются не только на стоимости продуктов, но и на повседневной жизни базара. Какие товары рискуют перемёрзнуть, что продавцы убирают с прилавков в первую очередь и почему даже в мороз спрос на рынке остаётся стабильным.

Новый базар в заснеженные дни: «Это лук или уже мороженое?»

Новий ринок взимку
Новий ринок взимку

Снег (кому подарок, а кому — совсем наоборот) да ещё и мороз… Новый базар (он же рынок) отреагировал мгновенно: одни лотки укрыты одеялами, некоторые продавцы вообще решили не выходить на торговлю — холодно…

Но всё равно и покупателей немало, и ассортимент хороший. Особенно в мясо-молочном корпусе. А что же там, где овощи и фрукты?

— Это лук? — спрашивает мужчина у продавщицы.

— Вот это вопрос. По-вашему, на лук не похоже?

— Да нет, очень похоже. Я просто думаю: это ещё лук или уже мороженое?..

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

Новый рынок зимой

  • картофель — 30–50 грн;
  • лук — 25–40 грн;
  • помидоры — 50–90 грн;
  • свёкла — 25–50 грн;
  • кабачки — 20–45 грн;
  • огурцы — 30–50 грн;
  • сладкий перец — 50–80 грн;
  • баклажаны — 40–120 грн;
  • капуста — 30–50 грн;
  • чеснок — 140–150 грн;
  • морковь — 25–40 грн;
  • зелень в пучках — от 15 грн

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):

Новый рынок зимой

  • яблоки — 30–70 грн;
  • груши — 60–100 грн;
  • бананы — 60–80 грн;
  • грейпфруты — 60–80 грн;
  • гранаты — 180–230 грн;
  • лимоны — 80–130 грн;
  • виноград — 60–120 грн;
  • хурма — 90–180 грн;
  • апельсины — 70–130 грн;
  • мандарины — 130–170 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

Новий ринок взимку
Новий ринок взимку
Новий ринок взимку
  • яйца (десяток) — 55–100 грн;
  • брынза — 200–270 грн;
  • сыр — 90–180 грн.

Цены на мясо и сало

Новий ринок взимку
Новий ринок взимку
Новий ринок взимку
Новий ринок взимку

Телятина / говядина

  • задняя часть — 280–300 грн;
  • антрекот — 220–250 грн;
  • шея — 220–250 грн;
  • рёбра — 150–200 грн.

Свинина

  • задняя часть — 200–240 грн;
  • шея — 250–270 грн;
  • лопатка — 220 грн;
  • рёбра — 180–190 грн;
  • несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);
  • солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

Новый рынок зимой

  • карп — 90–140 грн;
  • толстолобик — 90–140 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;
  • судак — 190–250 грн.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на базарах Одесской области — от Любашёвки (север области) до Рени (юг региона).

Фото автора

