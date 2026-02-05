Ключевые моменты:

Морозы сократили количество продавцов на Новом базаре, но ассортимент сохранился

Цены на овощи и фрукты колеблются в зависимости от условий хранения и качества

Мясо и молочные продукты остаются наиболее стабильными по стоимости

Рыба на базаре есть, но отдельные позиции дорожают из-за сезонных факторов

Новый базар в Одессе даже в морозные дни остаётся одним из ключевых мест городского продовольственного жизни. Несмотря на снег и минусовую температуру, рынок не опустел: часть лотков работает в обычном режиме, другие — утепляются одеялами или временно закрываются, чтобы уберечь товар от порчи.

Журналистка «Одесской жизни» лично посетила Новый базар, чтобы узнать цены непосредственно на месте. Заодно — понять, о чём говорят между собой продавцы и покупатели.

Погода сейчас — тот самый непредсказуемый фактор, который напрямую влияет на работу рынка. Поэтому мы рассказываем, как погодные условия отражаются не только на стоимости продуктов, но и на повседневной жизни базара. Какие товары рискуют перемёрзнуть, что продавцы убирают с прилавков в первую очередь и почему даже в мороз спрос на рынке остаётся стабильным.

Новый базар в заснеженные дни: «Это лук или уже мороженое?»

Снег (кому подарок, а кому — совсем наоборот) да ещё и мороз… Новый базар (он же рынок) отреагировал мгновенно: одни лотки укрыты одеялами, некоторые продавцы вообще решили не выходить на торговлю — холодно…

Но всё равно и покупателей немало, и ассортимент хороший. Особенно в мясо-молочном корпусе. А что же там, где овощи и фрукты?

— Это лук? — спрашивает мужчина у продавщицы.

— Вот это вопрос. По-вашему, на лук не похоже?

— Да нет, очень похоже. Я просто думаю: это ещё лук или уже мороженое?..

А что с ценами?

Овощи на одесском Новом базаре (цены за один килограмм)

картофель — 30–50 грн;

лук — 25–40 грн;

помидоры — 50–90 грн;

свёкла — 25–50 грн;

кабачки — 20–45 грн;

огурцы — 30–50 грн;

сладкий перец — 50–80 грн;

баклажаны — 40–120 грн;

капуста — 30–50 грн;

чеснок — 140–150 грн;

морковь — 25–40 грн;

зелень в пучках — от 15 грн

Цены на фрукты на одесском Новом базаре (за один килограмм):

яблоки — 30–70 грн;

груши — 60–100 грн;

бананы — 60–80 грн;

грейпфруты — 60–80 грн;

гранаты — 180–230 грн;

лимоны — 80–130 грн;

виноград — 60–120 грн;

хурма — 90–180 грн;

апельсины — 70–130 грн;

мандарины — 130–170 грн;

Сколько стоят на Новом базаре яйца, сыр, брынза

яйца (десяток) — 55–100 грн;

брынза — 200–270 грн;

сыр — 90–180 грн.

Цены на мясо и сало

Телятина / говядина

задняя часть — 280–300 грн;

антрекот — 220–250 грн;

шея — 220–250 грн;

рёбра — 150–200 грн.

Свинина

задняя часть — 200–240 грн;

шея — 250–270 грн;

лопатка — 220 грн;

рёбра — 180–190 грн;

несолёное сало — от 80 грн (тонкое) до 220 грн (толстое);

солёное сало — от 180 грн (тонкое) до 350 грн (толстое).

Цены на рыбу на Новом базаре

карп — 90–140 грн;

толстолобик — 90–140 грн;

лобань (он же морской пеленгас) — 80–150 грн;

судак — 190–250 грн.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала о ценах на базарах Одесской области — от Любашёвки (север области) до Рени (юг региона).

Читайте также и сравнивайте:

Фото автора