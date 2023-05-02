Сегодня – день Гарри Поттера: кто и зачем придумал этот праздник?

Сегодня, 2 мая, – Международный день Гарри Поттера (International Harry Potter Day). Его ежегодно который отмечают во всем мире поклонники «Поттерианы» – серии книг, главный герой которых – мальчик со шрамом, ставший выдающимся волшебником и одержавший победу над тем, кто причинил ему самый большой вред в жизни, – олицетворением зла лордом Волан-де-Мортом.

Как появился на свет Гарри Поттер?

А придумала этот потрясающий мир волшебников и обычных людей английская писательница Джоан Роулинг.

Идея написания книги о маленьком волшебнике появилась у Джоан Роулинг в 1990 году, когда она возвращалась из Манчестера в Лондон. Из окна поезда писательница увидела мальчика в очках. С этого времени она начала создавать магический мир школы Хогвартс.

Самая первая книга о о выжившем мальчике-колдуне вышла в печать весьма небольшим тиражом в 1997 году. А в ходе релиза последней, седьмой, книги «Гарри Поттер и смертельные реликвии», летом 2007 года, был установлен рекорд по продажам – за первый день в США и Великобритании было продано более 11 миллионов экземпляров.

Также популярность серии добавила и экранизация из восьми частей, выходивших с 2001 по 2011 год.

А самой читаемой из всех книг про Гарри Поттера признана «Гарри Поттер и философский камень».

Читатели ценят в книгах Джоан Роулинг невероятный сюжет, детальное описание мира и проработанные мелкие детали, а также волшебную атмосферу. Многие дети выросли на Гарри Поттере, а в Британии его считают чуть ли не настоящим волшебником.

Книги о Гарри Поттере заставляют многих задуматься о том, что такое добро и зло, как важна помощь тем, кто в ней нуждается, а также о том, как мы проживаем свою жизнь.

«Потерриана» несомненно попала в мировую историю и стала культовой, а Гарри Поттера знают почти во всех странах мира. Существует интересная статистика, согласно которой свыше 61% читателей заявили, что роман Джоан Роулинг о Гарри Поттере повлиял на их мировоззрение.

Кто придумал день Гарри Поттера?

Среди фанатов «Поттерианы» бытует мнение, что праздник в честь Гарри Поттера учредил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон 2 мая 2012 года, хотя доказательств этого факта нет.

«Надеемся, что дети и взрослые будут всегда вспоминать мужественный характер мальчика, который выжил. Также мы ценим тот вклад, который сделала для общества несравненная Джоан Роулинг. Помните, что Гарри Поттер – это не просто книги и фильмы, это олицетворение победы добра над злом, нам многому нужно поучиться у этих книг», – говорил бывший премьер-министр.

Почему для празднования выбран именно этот день? Именно в этот день состоялась легендарная и культовая битва за школу Хогвартс, где учился Гарри Поттер, а также закончилась Вторая магическая война, когда Гарри Поттер сумел победить лорда Волан де Морта.

Как отметить день Гарри Поттера

Официального способа отпраздновать Международный день Гарри Поттера нет, фанаты сами определяют, как это делать. Однако многие отмечают этот день, устраивая марафон по просмотру всех восьми фильмов о Гарри Поттере подряд. Некоторые перечитывают любимую книгу о мальчике-волшебнике.

Помимо этого, в этот день принято устраивать тематические мероприятия, игры, викторины и фестивали. Фанаты серии посещают места, где проходили съемки фильмов, либо тематические парки.

Таким образом, сегодня можно поздравить всех поклонников и фанатов книг о Гарри Поттере. И хотя история о мальчике со шрамом завершилась уже очень давно, многие надеются: а вдруг Джоан Роулинг напишет продолжение и расскажет уже о жизни детей известных героев? И кто знает, может когда-нибудь свет увидят новые не менее замечательные истории?..

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Фото из открытых источников