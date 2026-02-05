Ключевые моменты:
- ДТП с двумя грузовиками на трассе М-05 «Киев-Одесса» возле пгт Любашевка.
- Движение в Одессу затруднено.
- На месте — полиция, скорая, ГСЧС, Служба восстановления и подрядчики.
- Объявлен желтый уровень опасности для Одесской обл. и Одессы.
ДТП на трассе: водителей предупреждают о пробках
Служба восстановления и развития инфраструктуры Одесской области еще 4 февраля предупреждала о снегопаде на большей части региона.
По данным службы, 5 февраля утром на автодороге М-05 «Киев-Одесса» вблизи пгт. Любашевка Подольского района в направлении Одессы столкнулись два грузовика. Соответственно, на этом участке дороги движение в Одессу затруднено. О возобновлении проезда будет сообщено позже.
Добавим, что на месте работают следственно-оперативная группа полиции, медики скорой, спасатели ГСЧС, представители Службы восстановления и подрядчики.
Напомним, штормовое предупреждение объявлено как для всей Одесской области, так и отдельно для Одессы. Уровень опасности – первый (желтый), что означает потенциальную угрозу населению и инфраструктуре.