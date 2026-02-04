Ключевые моменты:

Боец мобильной огневой группы 160-й зенитной ракетной Одесской бригады Николай за одну ночь уничтожил два дрона-камикадзе.

Всего на счету защитника уже четыре подтвержденных ликвидации вражеских беспилотников.

До полномасштабного вторжения Николай работал мастером участка на газовом предприятии, а 24 февраля 2022 года пошел на фронт добровольцем.

Мотивация воина – память о брате, который погиб, защищая Украину еще в 2014 году.

Два «шахеда» за ночь в непростых условиях

По словам защитника, этой ночью «шахеды» летели низко над морем, что осложняло их обнаружение. Тем не менее, Николай точными очередями из крупнокалиберного пулемета отправил на морское дно сразу два вражеских беспилотника. И теперь на его личном счету уже четыре «приземленных» БпЛА.

«В мороз и туман над водой беспилотники не всегда сразу видны в тепловизор, поэтому больше полагаешься на слух. Мы услышали звук моторов, определили направление. После обнаружения цели я открыл огонь – дрон клюнул носом и ушел в воду. Во вторую волну ситуация повторилась: еще один «шахед» не долетел до берега», – рассказал Николай.

От мастера газового участка до добровольца

Защитнику 46 лет, он родом из Одесской области. До войны работал мастером участка на газовом предприятии. В первый день полномасштабного вторжения РФ добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Сегодня Николай не только координирует работу своего расчета, но и лично уничтожает воздушные цели, защищая небо родной Одесчины вместе с побратимами.

Как признается воин, служба для него – это не только долг, но и личная ответственность.

«Нас с братом воспитывали так, чтобы уметь защищать свое. К сожалению, мой брат погиб в 2014 году, защищая Украину от российской агрессии. Его выбор – для меня пример и ответственность. Мы не имеем права отступить. Ради тех, кто боролся тогда, ради тех, кто отдал жизнь, и ради будущего Украины мы будем стоять столько, сколько нужно», – говорит защитник.

