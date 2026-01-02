Ключевые моменты:

Вдова и вдовец из Арциза во время войны стали парой и творческим дуэтом, найдя поддержку друг в друге.

Их выступления с гармонью и песнями стали популярными на фестивалях и праздниках Бессарабии, собирая живую аудиторию.

История пары — пример того, как музыка, любовь и общее дело помогают преодолеть одиночество и последствия войны.

Мэри Поппинс с бессарабским колоритом

Болград. На огромной площади начинается подготовка к масштабному международному винному фестивалю. К заранее установленным палаткам подтягиваются виноделы и крафтовики. В это серое ноябрьское утро, кажется, у всех одно желание — сначала стаканчик горячего кофе.

Но бодрящий эффект с таким же успехом производит дама в золотом платье под ярко-синей кружевной накидкой. Ожерелье с алтынами и яркое чильце на голове завершают образ — артистка!

Ее появление на площади заметили все, будто ветер перемен принес Мэри Поппинс. Только она — с бессарабским колоритом. С ней еще и — гармонист. Он следует тенью за своей примой и душевно наигрывает мелодию «Як тебе не любити, Киэве мий!».

— Мы из Арциза приехали, — обращается ко мне женщина-знамя так просто, будто мы знакомы тысячу лет. — Поздно узнали об этом фестивале от своих друзей из Болграда. Позвонили, чтобы записаться в концертную программу, — нам сказали, что она уже составлена. Нас записали, но мы в списке шестидесятые, представляете? Я не могу ждать — у меня музыка уже звучит внутри, понимаете? Леша, давай про казака.

Гармонист дает вступление — и женщина начинает петь про казака.

Открытие фестиваля запланировано на полдень, организаторы праздника только устанавливают аппаратуру, а на площади уже начался сольный концерт — у Ирины Савовны разворачивается душа. Ее совсем не смущает отсутствие распевки: она откашливается, извиняется — и продолжает. Ее аккомпаниатор мастерски сглаживает неловкие моменты. Вот они — Харизма и Виртуоз — собирают своего зрителя.

Не тем дают звание народных!

Позже, когда фестиваль начался под фанфары и на площади была тысяча людей, дуэт из Арциза не растерялся. Гости просто отошли в сторону, где жарили на углях шашлыки, и там продолжили свой отдельный концерт. Люди были растроганы певицей, которая уже вооружилась барабаном. Рядом весело танцевали маленькие ромы.

В тот день пара была нарасхват: их приглашали ближе к столам, в свои компании, просили исполнить болгарские народные песни. Кто-то бросал горсть купюр на гармошку. Даже бабушка, которая час назад еле-еле вышла из машины, держась под руку с сыном, в свои девяносто пошла в пляс. И все хотели с дуэтом сфотографироваться.

Вот уж не тем дают звание народных артистов!

В день фестиваля о дуэте мы узнали немного: Ирина Савовна в прошлом — преподавательница физики и математики. А ее спутник-гармонист — переселенец из Херсона. Вместе живут в Арцизе, в так называемом военном городке — степь и степь вокруг.

Позже мы позвонили творческому дуэту — и нам открылась удивительная история.

Назвали лучшим гармонистом Украины

Алексей Красильников, русский по происхождению, жил в поселке городского типа Чаплинка, работал главным механиком в главном управлении водного хозяйства Херсонщины.

Этот регион всегда кормил всю Украину овощами: из херсонских степей везли сотни фур сладких южных арбузов. Но все это не росло без орошения — работа Алексея Красильникова, который следил за исправностью оборудования, была очень ответственной. На кону всегда стояли миллионы.

Но рядом с ответственной работой, позволявшей содержать семью, у механика было хобби — гармонь. Он играет с раннего детства, с пяти лет. Участвовал во всех фестивалях гармонистов, которые проходили в Херсоне, Одессе, Киеве, Полтаве.

— Я самоучка, музыкального образования не имею, — рассказывает Алексей Красильников. — Но меня внесли в золотую десятку «Лучший гармонист Украины».

На подмостках — как рыба в воде

Ирина Савовна — болгарка, родилась в селе Дмитровка, ныне — Дельжилер. С четвертого класса занималась в школьном театральном кружке. Большинство детей боятся сцены и публичных выступлений, а Ирина на подмостках была как рыба в воде.

Окончив Одесский пединститут, Ирина Савовна семь лет проработала учительницей физики и математики в школах Арциза.

— Когда начался переход на украинский язык преподавания, мне пришлось уйти из школы — мне сложно было освоить лексику, — рассказывает Ирина Савовна. — Начала работать воспитательницей в детском саду — с малышами проще. Когда в военном городке садик закрылся, я вышла на пенсию. Времени стало больше — начала петь.

С местным музыкантом пенсионерка участвовала в разных праздниках, региональных фестивалях, а однажды поехала в Коростень, что на Житомирщине, на Всеукраинский фестиваль гармонистов. Она и не подозревала, что эта поездка станет судьбоносной.

Встреча двух лучших

— Я исполняла шуточную болгарскую песню и вышла в финал конкурса, — вспоминает Ирина Савовна. — А Алексей, который приехал с другой певицей, занял первое место среди сорока пяти гармонистов. Мы, участники фестиваля, жили в Коростене неделю, было время для знакомств и общения. Алексею понравилась моя манера исполнения, моя харизма: он приносил мне воду перед выступлением и оказывал знаки внимания. Но тогда, это был 2017 год, у меня был муж — летчик, подполковник в отставке, а у Леши — жена.

— Я прожил со своей женой 47 лет, у нас двое взрослых детей, — продолжает гармонист. — Но случилась беда: жену укусил ядовитый паук, потом нагрянул ковид — и ее организм «посыпался». Я похоронил жену.

— И вот через три года после фестиваля в Коростене вдруг звонок: «А вы меня помните?» — продолжает певица. — Как же мне не помнить такого виртуозного гармониста и вежливого мужчину. К тому времени я уже стала вдовой, и мы с Алексеем начали общаться. Потом я пригласила его в гости — и вскоре он был в Арцизе.

120 песен и харизмы — на десятерых

— Мне этот Бессарабский край очень понравился, будто я в другой мир попал, — подхватывает разговор гармонист. — Болгары — нация высокой культуры, люди образованные, очень трудолюбивые. Они порядочные, приветливые — словом, пришлись мне по душе. А какое чудо — Ирина! В ней все: ум, очарование, харизмы на десятерых хватит. И как вкусно готовит! И как у нее дома уютно и чистенько. А еще она знает наизусть сто двадцать песен, представляете?

— А Леша может часами исполнять частушки, — подхватывает рассказ Ирина. — Вообще он — Мужчина с большой буквы: трудолюбивый, мастер на все руки. Леша оборудовал сауну, обшил парилку деревом. Когда в Арцизе отключают электричество, к нам приходят друзья: паримся в бане, а потом за столом поем.

Война поставила последнюю точку в решении Алексея и Ирины дальше идти по жизни вместе: дом гармониста оказался на оккупированной территории. Он получил статус ВПЛ и начал погружаться в бессарабскую культуру. Талантливому музыканту достаточно один раз услышать новую мелодию — и он сразу воспроизводит ее на слух.

«У меня есть и болгарский костюм, и украинская вышиванка»

— Когда есть настроение, можем просто выйти на местный рынок и выступить, — рассказывает Ирина Савовна. — Жителям это очень нравится, просят приходить чаще. Приглашают соседи разделить какой-то праздник. Недавно, например, собрались соседки-бабушки на лавочке на родительскую субботу, когда поминают умерших. Мы начали с лирических песен, а потом я объявляю: «Все, поминки закончились, начинаем праздник!». Да, в стране страшная война, но жизнь никто не отменял. Сейчас в моем репертуаре становится все больше песен на украинском языке — народных и патриотических. У меня есть и болгарский национальный костюм, и украинская вышиванка.

На прощание певучая пара поделилась радостной новостью: в селе Василевка под Болградом они купили электрогармонь.

— Теперь наши выступления будут еще ярче, — заверила госпожа Ирина. — В нашем возрасте мы понимаем одно: нужно ценить каждую минуту жизни. Поем от души и для души. Кстати, в Болграде на большую сцену мы так и не попали — к вечеру окончательно выдохлись.

Читайте также: