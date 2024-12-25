Від Києва до Голлівуду: як «Щедрик» став різдвяним хітом планети

Феномен мелодії: сотні трактувань

Сьогодні «Щедрик» — це одна з найвідоміших українських мелодій, яку переспівують і переаранжують у всьому світі. Один із колекціонерів цієї пісні ентузіаст музики Вадим Мемрук у своєму пості на Фейсбуку зібрав близько сотні різних виконань «Щедрика»:

«Я зрозумів, наскільки різноманітною може бути ця мелодія. Кожен музикант ніби розповідає свою історію, беручи за основу цей твір. Мелодія лаконічна, але з величезним потенціалом. І спектр виконань просто вражає: від класичних, барокових інтерпретацій до важкого року. Складається враження, що майже кожен відомий музикант намагався трактувати «Щедрик» по-своєму, пропускаючи через власне бачення».

Унікальні виконання

Переспівують «Щедрик» як українські виконавці, наприклад «Друга Ріка», DakhaBrakha, квартет «Явір», Тарас Чубай, Микола Величкович, так і зарубіжні: The Trans-Siberian Orchestra, Pentatonix, Lindsey Stirling, Bob Chilcott, Mormon Tabernacle Choir, John Williams. Однак серед численних версій «Щедрика» є ті, що особливо запам’яталися колекціонеру. Це виконання українським вокальним секстетом ManSound, який записав неймовірний кліп і подарував світові яскраву, гармонійну інтерпретацію.

А також виконання «Щедрика» Олегом Скрипкою та «Ле Гранд Оркестром». Ось що пише про це колекціонер: «Олег Скрипка, замість монетизації запису, одразу опублікував його у вільному доступі, щоб подарувати нове виконання українцям. Ця версія включає народні інструменти — цимбали, сопілку, що створює неймовірну, феєричну атмосферу. Там є справжня музична драматургія, яка емоційно несе слухача».

Що робить «Щедрик» унікальним?

Мелодія Леонтовича має унікальну здатність зачіпати найглибші струни людської душі. «У цієї мелодії є особливість — вона чіпляє. Вона коротка, лаконічна, але в ній є внутрішня напруга, яка не відпускає. Це як шлягер, що потрапляє в підсвідомість, і ти ходиш і наспівуєш його цілий день. Для мене «Щедрик» — це щось із дитинства. Коли слухаю, ніби повертаюся у теплі, передноворічні моменти», — ділиться емоціями колекціонер Вадим Мемрук.

«Щедрик» у світовій культурі

Пісня звучить у багатьох кінострічках, серед яких «Один вдома», «Гаррі Поттер» та інші різдвяні фільми. Серед них і український однойменний «Щедрик», який варто подивитися, щоб більше відчути українську історію твору. Він надихає музикантів усіх стилів — від джазменів до рок-гуртів. Мелодію виконують на великих сценах і камерних концертах, використовуючи як традиційні, так і сучасні інструменти. Сьогодні важко знайти музиканта, який би не спробував переосмислити цей шедевр.

Історія «Щедрика»

Микола Леонтович працював над обробкою народної щедрівки майже все життя, створивши п’ять версій між 1901 і 1919 роками. Вперше «Щедрик» пролунав 25 грудня 1916 року у виконанні хору Київського університету Святого Володимира. Та справжньою сенсацією він став завдяки гастролям Української республіканської капели Олександра Кошиця. Мелодія підкорила Європу, а в 1922 році зачарувала Америку. Саме там вона отримала нове життя завдяки Петру Вільговському, який створив англомовний текст Carol of the Bells. Ця версія стала різдвяним хітом у США та світі.

Випуск монет

До 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича Національний банк України у 2016 році випустив монету. Перша срібна, номіналом 20 гривень, з портретом Леонтовича. Друга — номіналом 5 гривень з символічною ластівкою.

Фільм «Щедрик» (2022)

Художній фільм від українських кінематографістів привертає увагу до «Щедрика» як символу української культури. Стрічка розповідає історію української родини в роки Другої світової війни та показує значення твору в об’єднанні людей через музику.

Анімаційний фільм «Щедрик»

Українська студія створила анімаційний фільм, де головну роль відіграє «Щедрик». Цей мультфільм поєднує візуальні образи та музичну драматургію, занурюючи глядача у святкову, магічну атмосферу твору. Один із таких проектів — версія Олега Скрипки та «Ле Гранд Оркестру», де «Щедрик» було доповнено анімацією з візуальними українськими мотивами.

Марка «Щедрик» від Укрпошти

У 2022 році з нагоди 100-річчя світової слави «Щедрика» Укрпошта випустила пам’ятну поштову марку. Ця марка стала частиною серії, що популяризує українську культурну спадщину і є важливим елементом просування української музики на міжнародній арені.

Графічний роман «Щедрик. Фантастична історія»

У 2023 році авторка Оксана Лущевська створила дитячий графічний роман, який розповідає про подорож співачки українського дитячого хору «Щедрик» до Нью-Йорка. У книзі описується святковий концерт з нагоди 100-річчя виконання «Щедрика» в Карнеґі-холі, де Тоня переживає фантастичну подію, що відкриває їй таємницю минулого. Цей твір є дивовижною подорожжю Нью-Йорком, де сьогодні, як і сто років тому, лунає українська музика, яка стала символом Різдва і дива.

Спадщина «Щедрика»

«Щедрик» Миколи Леонтовича — це не просто мелодія. Це символ української культури, музичний код, що об’єднує покоління й нації. Твір продовжує жити, трансформуючись у нові інтерпретації, але зберігаючи душу українського фольклору.

Український «Щедрик» — це історія, яка звучить уже понад сто років і продовжує вражати світ своєю простотою, глибиною й неперевершеною красою.

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