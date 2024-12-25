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Від Києва до Голлівуду: як «Щедрик» став різдвяним хітом планети

Від Києва до Голлівуду: як «Щедрик» став різдвяним хітом планети

Український «Щедрик» Миколи Леонтовича — це мелодія, яка вже понад століття звучить по всьому світу й продовжує надихати музикантів різних жанрів. Від класичних хорів до рокових і джазових обробок — вона лунає як символ свята, єднання та української культури.

Феномен мелодії: сотні трактувань

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Сьогодні «Щедрик» — це одна з найвідоміших українських мелодій, яку переспівують і переаранжують у всьому світі. Один із колекціонерів цієї пісні ентузіаст музики Вадим Мемрук у своєму пості на Фейсбуку зібрав близько сотні різних виконань «Щедрика»:

скрін з фейсбука колекціонер

«Я зрозумів, наскільки різноманітною може бути ця мелодія. Кожен музикант ніби розповідає свою історію, беручи за основу цей твір. Мелодія лаконічна, але з величезним потенціалом. І спектр виконань просто вражає: від класичних, барокових інтерпретацій до важкого року. Складається враження, що майже кожен відомий музикант намагався трактувати «Щедрик» по-своєму, пропускаючи через власне бачення».

Унікальні виконання

Переспівують «Щедрик» як українські виконавці, наприклад «Друга Ріка», DakhaBrakha, квартет «Явір», Тарас Чубай, Микола Величкович, так і зарубіжні: The Trans-Siberian Orchestra, Pentatonix, Lindsey Stirling, Bob Chilcott, Mormon Tabernacle Choir, John Williams. Однак серед численних версій «Щедрика» є ті, що особливо запам’яталися колекціонеру. Це виконання українським вокальним секстетом ManSound, який записав неймовірний кліп і подарував світові яскраву, гармонійну інтерпретацію.

А також виконання «Щедрика» Олегом Скрипкою та «Ле Гранд Оркестром». Ось що пише про це колекціонер: «Олег Скрипка, замість монетизації запису, одразу опублікував його у вільному доступі, щоб подарувати нове виконання українцям. Ця версія включає народні інструменти — цимбали, сопілку, що створює неймовірну, феєричну атмосферу. Там є справжня музична драматургія, яка емоційно несе слухача».

Що робить «Щедрик» унікальним?

Мелодія Леонтовича має унікальну здатність зачіпати найглибші струни людської душі. «У цієї мелодії є особливість — вона чіпляє. Вона коротка, лаконічна, але в ній є внутрішня напруга, яка не відпускає. Це як шлягер, що потрапляє в підсвідомість, і ти ходиш і наспівуєш його цілий день. Для мене «Щедрик» — це щось із дитинства. Коли слухаю, ніби повертаюся у теплі, передноворічні моменти», — ділиться емоціями колекціонер Вадим Мемрук.

«Щедрик» у світовій культурі

кадр з фільму Щедрик

Пісня звучить у багатьох кінострічках, серед яких «Один вдома», «Гаррі Поттер» та інші різдвяні фільми. Серед них і український однойменний «Щедрик», який варто подивитися, щоб більше відчути українську історію твору. Він надихає музикантів усіх стилів — від джазменів до рок-гуртів. Мелодію виконують на великих сценах і камерних концертах, використовуючи як традиційні, так і сучасні інструменти. Сьогодні важко знайти музиканта, який би не спробував переосмислити цей шедевр.

Історія «Щедрика»

Ноти

Микола Леонтович працював над обробкою народної щедрівки майже все життя, створивши п’ять версій між 1901 і 1919 роками. Вперше «Щедрик» пролунав 25 грудня 1916 року у виконанні хору Київського університету Святого Володимира. Та справжньою сенсацією він став завдяки гастролям Української республіканської капели Олександра Кошиця. Мелодія підкорила Європу, а в 1922 році зачарувала Америку. Саме там вона отримала нове життя завдяки Петру Вільговському, який створив англомовний текст Carol of the Bells. Ця версія стала різдвяним хітом у США та світі.

Випуск монет

Монета 20 грн
Монета 5 грн

До 100-річчя першого хорового виконання твору М. Леонтовича Національний банк України у 2016 році випустив монету. Перша срібна, номіналом 20 гривень, з портретом Леонтовича. Друга — номіналом 5 гривень з символічною ластівкою.

Фільм «Щедрик» (2022)

Художній фільм від українських кінематографістів привертає увагу до «Щедрика» як символу української культури. Стрічка розповідає історію української родини в роки Другої світової війни та показує значення твору в об’єднанні людей через музику.

Анімаційний фільм «Щедрик»

Українська студія створила анімаційний фільм, де головну роль відіграє «Щедрик». Цей мультфільм поєднує візуальні образи та музичну драматургію, занурюючи глядача у святкову, магічну атмосферу твору. Один із таких проектів — версія Олега Скрипки та «Ле Гранд Оркестру», де «Щедрик» було доповнено анімацією з візуальними українськими мотивами.

Марка «Щедрик» від Укрпошти

Марка

У 2022 році з нагоди 100-річчя світової слави «Щедрика» Укрпошта випустила пам’ятну поштову марку. Ця марка стала частиною серії, що популяризує українську культурну спадщину і є важливим елементом просування української музики на міжнародній арені.

Графічний роман «Щедрик. Фантастична історія»

У 2023 році авторка Оксана Лущевська створила дитячий графічний роман, який розповідає про подорож співачки українського дитячого хору «Щедрик» до Нью-Йорка. У книзі описується святковий концерт з нагоди 100-річчя виконання «Щедрика» в Карнеґі-холі, де Тоня переживає фантастичну подію, що відкриває їй таємницю минулого. Цей твір є дивовижною подорожжю Нью-Йорком, де сьогодні, як і сто років тому, лунає українська музика, яка стала символом Різдва і дива.

Спадщина «Щедрика»

«Щедрик» Миколи Леонтовича — це не просто мелодія. Це символ української культури, музичний код, що об’єднує покоління й нації. Твір продовжує жити, трансформуючись у нові інтерпретації, але зберігаючи душу українського фольклору.

Український «Щедрик» — це історія, яка звучить уже понад сто років і продовжує вражати світ своєю простотою, глибиною й неперевершеною красою.

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