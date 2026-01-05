Тираж монеты ограничен – всего 1000 экземпляров

Монета получит название «К 35-летию Независимости Украины». Ее изготовят из золота 900-й пробы. Диаметр составит 32 мм.

Кроме нее ко Дню независимости будут выпущены памятные монеты номиналом 20 и 5 гривен. Их тираж будет составлять 5000 и 75000 экземпляров соответственно.

Ранее в декабре НБУ представил памятную монету, посвященную Службе безопасности Украины. А именно – спецоперации СБУ «Паутина», в ходе которой были поражены российские самолеты на дальних аэродромах. Она имеет номинал пять гривен и выпущена тиражом в 75 000 000 экземпляров в сувенирной упаковке.

Также Нацбанк выпустил и мгновенно реализовал уникальную монету, посвященную украинскому писанкарству – искусству росписи пасхальных яиц. Ее особенность состоит в необычной форме. Вместо традиционного круга монета имеет яйцевидный дизайн, символизирующий писанку.

Памятные монеты – это особый вид денежных символов, которые кроме платежной функции несут культурное, историческое и нумизматическое значение. Они служат носителями коллективной памяти, отражая значимые даты, действия, личности и знаки. Производство таких монет ведется по повышенным стандартам – с особым вниманием к художественному оформлению и выразительности дизайна. Впоследствии их цена может существенно возрасти. Из обычного платежного средства памятные монеты превращаются в объект культурного наследия и выгодное вложение денег.