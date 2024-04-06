97 лет украинской анимации: как архитекторы создавали жанр мультипликации

Довоенную мультипликацию создавали архитекторы

Первый украинский мультфильм появился в 1927 году на Одесской киностудии. Это была черно-белая «Сказка о соломенном бычке», снятая Вячеславом Левандовским.

Однако основная история украинской анимации создавалась на Киевской кинофабрике, где до войны успели снять всего десяток-другой мультфильмов. В основном, здесь снимали рисованные учебные фильмы о процессах в природе. Все рисунки делали вручную. Если сейчас любой мало-мальски знакомый с компьютерной графикой подросток может сделать анимационный фильм на компьютере за два-три часа, то в то время приходилось рисовать каждое движение или жест. Чтобы на экране промелькнул одноминутный эпизод, художник делал полторы тысячи рисунков. Правда, учебные фильмы мультипликаторы делали без всякого удовольствия и с презрением называли их «болты и гайки в томате».

В 1959 году художник и режиссер «Киевнаучфильма», преобразованного из Киевской кинофабрики в 1941 году, Ипполит Лазарчук стал собирать талантливых людей для создания анимационной студии и объявил открытый конкурс художников-мультипликаторов. Художники принесли совершенно неподходящие работы — пейзажи и натюрморты, так как слабо представляли себе суть мультипликации. Однако студии повезло: на конкурс пришел 27-летний архитектор Давид Черкасский со своими рисунками. Это были забавные и смешные персонажи, которые вызывали желание улыбнуться. Лазарчук сразу же зачислил его в штат. Немного позже Черкасский привел сюда своих одногруппников, в числе которых находился будущий «отец» знаменитых казаков Владимира Дахно.

Украинские аниматоры учились у Диснея

Черкасский и его коллеги фактически полностью переосмыслили понятия мультипликации и анимации и стали использовать совершенно новые приемы создания рисованных фильмов. Уже за свою первую режиссерскую работу Черкасский получил премию на кинофестивале в Румынии «За лучший дебют» — за ролик по технике пожарной безопасности под интригующим названием «Тайна черного короля».

Ну, а первым полноценным мультфильмом нового коллектива стала поучительная лента «Приключения Перца», в которой героический и веселый Перчик боролся с браконьерами.

Как рассказывали корифеи украинской мультипликации, они учились создавать фильмы, творчески перенимая опыт Диснея. Как-то они узнали, что в киевском кинопрокате за ненадобностью собираются сжечь копии американских мультфильмов. Пленки спасли и стали их внимательно изучать, просматривая покадрово, обращая внимание на мельчайшие детали.

В 1969 году аниматоры «Киевнаучфильма» сняли мультфильм «Мистерия-буфф». Здесь впервые было использовано сочетание рисованных персонажей и живых актеров, которые как бы «разбавляли» мультфильм песенными и танцевальными номерами. Несмотря на то что художники и режиссер проделали поистине титаническую работу, мультфильм на экраны не вышел. Причина запрета была очень туманной, но создатели понимали: это произошло из-за того, что героев необычного мультфильма озвучивали артисты московского Театра на Таганке, который был на особом счету у власти.

Все мультфильмы на «Киевнаучфильме» снимали на украинском языке. Готовые работы показывали чиновникам из «Госкино», и если им украиноязычная версия нравилась, мультфильмы переозвучивали на русский.

На сюжет украинской классики снимают фэнтези

На Одесском международном кинофестивале украинские аниматоры представили новый мультфильм «Мавка. Лісова пісня», по мотивам известного произведения Леси Украинки. Создатели стараются снять его так, чтобы он был интересен не только отечественной, но и международной аудитории, понятен не только взрослым, но и детям.

Именно поэтому они выбрали формат фэнтези, где уместна и улыбка, и романтические отношения, и экшн. В создании мультфильма аниматорам помогают эксперты кафедры фольклористики Киевского университета и музея истории украинской моды. Премьера анимационного фильма «Мавка. Лісова пісня» запланирована на 2019 год, однако тизер уже скоро появится на экранах украинских кинотеатров.