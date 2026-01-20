Ключевые моменты:

В одесских библиотеках русскоязычные книги больше не популяризируют и выдают только по официальному запросу.

Спрос на украиноязычную литературу значительно вырос, особенно среди молодежи и новых читателей.

Туристические экскурсии в городе почти полностью перешли на украинский язык и новые исторические акценты.

Городская власть запускает проект «ODESA ID» для формирования современной украинской идентичности Одессы.

Одесса всегда была городом многонациональным и поликультурным. На протяжении десятилетий русский язык и культура занимали в ее пространстве заметное место. Однако после февраля 2022 года общество начало переосмысливать это влияние. Сегодня образовательное, информационное и культурное пространство города почти полностью украинизировано в соответствии с действующим законодательством.

Для многих одесситов этот процесс стал настоящим вызовом. Часть жителей до сих пор спрашивает: «А что теперь читать?», «Не потеряем ли мы культурное наследие?». В то же время реальность показывает: вместо потерь Одесса открывает для себя новые возможности — украинскую литературу, переосмысленную историю и современные культурные проекты.

«Одесская жизнь» пообщалась с представителями библиотечной сферы и туристическими гидами, чтобы выяснить, как изменились культурные запросы горожан. Директор областной библиотеки Юлиана Амельченко уверяет: спрос на украинские книги растет, а новое поколение читателей практически не интересуется русскоязычными изданиями. В то же время экскурсоводы, такие как краевед Наталья Лаврова, уже несколько лет активно формируют новый взгляд на историю города — без имперских мифов и навязанных образов.

Отдельным шагом к укреплению украинской идентичности стал муниципальный проект «ODESA ID», который должен объединить образовательные, культурные и исследовательские инициативы. Его цель — напомнить, что Одесса исторически была и остается украинским городом, несмотря на многонациональный характер.

Возможна ли Одесса без русского языка?

Гражданам других стран, которые недостаточно осведомлены о многовековых способах лингвоцида (уничтожения языка) украинского языка Российской империей — СССР — Российской Федерацией, трудно понять, почему, несмотря на довольно значительное количество русскоязычных жителей в городе, обучение, официальный и культурный простор, согласно современному законодательству, являются исключительно украиноязычными.

Однако и среди одесситов существует определенное количество людей, которые говорят: «какая разница», «а язык тут при чем», «это же великая культура», «а что же теперь от культуры останется — что мы будем читать, слушать, смотреть»?

Более подробно мы писали об этом, когда проводили опрос на улицах города на тему: Нуждается ли русский язык в защите в Украине (видео). Там представлены разные взгляды жителей Одессы на эту проблему.

Не углубляясь в исторические причины того, почему в Одессе, Киеве, Днепре, Луганске и других городах Украины было так много русского языка, в этом материале мы решили остановиться на другом: как сейчас Одесса живет без русскоязычного культурного контента?

Библиотека Одессы: можно ли заказать книги на русском языке?

Одесская областная универсальная научная библиотека им. Михаила Грушевского — это не просто библиотека, скорее культурно-информационное пространство. Его любят посещать и молодежь, и постоянные читатели почтенного возраста. На каком языке читают в учреждении сейчас и куда делись русскоязычные книги, нам рассказала директор библиотеки Юлиана Сергеевна Амельченко.

— Среди наших посетителей есть постоянные читатели, которые привыкли читать на русском, поэтому спрос на книги на этом языке существует, — рассказывает госпожа Юлиана. — В таких случаях мы предлагаем аналоги на украинском. Тем более что фонд нашей библиотеки значительно обновился за последние два года книгами украинских авторов и переводами. Местные писатели и краеведы, которые дарят нам свои книги и труды, теперь пишут на украинском. В частности, одесский исследователь и краевед Дмитрий Жданов предыдущее издание книги «Невыдуманные истории одесского трамвая» перевел на украинский язык. Безусловно, отдел краеведческой литературы сформирован преимущественно из изданий на русском языке. Но радует то, что посетители библиотеки не видят «языковых» препятствий при посещении лекций и выставок.

В настоящее время библиотека выполняет рекомендации Министерства культуры относительно информационной деятельности и хранения документов Российской федерации в связи с вооруженной агрессией. Согласно им, здесь не популяризируют и не представляют русскоязычные книги читателям в открытом доступе. Эта литература выдается после предоставления официального запроса. Книги на русском языке хранятся в книгохранилище.

— Я считаю, — убеждена директор библиотеки, — что культурологических потерь мы не понесли. Во-первых, книги сохраняются в фондах, во-вторых, читатели нового поколения вообще не спрашивают книги на русском языке. Их интересует прежде всего современный нон-фикшн (не художественная литература: биографии, мемуары, научно-популярные, исторические, справочные книги и учебники — Прим. ред.), мотивационная и психологическая литература, современная поэзия и проза украинских (преимущественно) и зарубежных авторов.

Как изменились туристические экскурсии в Одессе после 2022 года

— Еще недавно фактаж и месседж экскурсионных маршрутов о возникновении и развитии города состояли из стандартного набора: начиная с возраста Одессы и заканчивая деятелями, без которых расцвет города якобы был бы невозможен. Разумеется, значительную роль в этом играли именно российские фигуры. Язык гидов в предыдущие годы — русский, иногда английский. Сейчас изменения ощутимы, — рассказывает Наталья Лаврова, одесский гид и краевед.

С 2014 года русский практически не использую

— История Одессы — моя страсть. Мне всегда было интересно открывать — сначала для себя, а затем и для других — малоизвестные страницы истории города, — вспоминает госпожа Наталья. — Чтобы рассказывать о городе интересно и небанально, я изучала (и продолжаю это делать сейчас) разные источники, архивы, сотрудничаю с музейными работниками. В 2014 году я сознательно перешла на украинский язык.

Гид откровенно говорит, что сначала было очень сложно, ведь до того времени она была полностью русскоязычным человеком. Пришлось много читать, загружать электронные книги на украинском языке, пополнять активный словарный запас.

— Экскурсии — вещь эмоциональная, поэтому, когда увлекалась, подобрать украинский эквивалент бывало сложно, — признается она.

По словам Натальи, в целом на экскурсиях много заказчиков, особенно из отдаленных городов или других стран, хотят услышать «одесский» язык, навязанный кинофильмами.

— Что касается выбора языка, то обычно проблем у посетителей не возникает, — говорит одесский гид. — Например, во время одной из экскурсий две семьи хотели воспринимать информацию на русском языке (проживали в Донецкой области), другие две — на украинском. Я провела небольшие переговоры, и мы все же остановились на украинском.

Очень запомнилась ей другая история: отец, заказавший экскурсию для семьи, заметил, что его дети не понимают русский язык.

— Я как раз тогда переходила на украинский, поэтому предупредила, что буду рассказывать медленно, так как иногда придется подбирать слова. «Ничего, мы не спешим, а если понадобится, мы вам подскажем», — эти слова я помню и сейчас, — вспоминает она.

Наталья Лаврова говорит, что еще в 2019 году был заказ к какому-то городскому событию на украиноязычных гидов, и в Одессе тогда вместе с ней насчитали аж … 5 человек. Сейчас ситуация кардинально изменилась.

Люблю открывать Украину на улицах Одессы

Чрезвычайно важен не только язык экскурсий, огромное значение имеет и их содержание.

— Получаю удовольствие, когда дарю людям неизвестные факты об известных улицах, домах города и украинцах, которые в Одессе жили или ее посещали. Однажды мне нужно было провести экскурсию ко Дню города, и я сделала ее украинской не только по языку, но и по сути. Это была бесплатная экскурсия для одесситов, которые никогда не слышали о Чикаленко, Яновском, Шелухине. Не знали, что в этом доме жила терапевт, к которой ходила на процедуры Леся Украинка, а здесь она слушала музыку. Группа состояла из местных жителей, которые были искренне удивлены: насколько много украинского есть в городе, его истории и культуре.

Что теперь рассказывают на экскурсиях о Екатерине II

Определенное противостояние взглядов среди одесских гидов существует. По мнению Натальи, некоторые коллеги просто не хотят переосмысливать мифы, узнавать новое и выстраивать новые смыслы — их учили иначе.

— Из истории факты не выбросишь, в частности, о Екатерине II я рассказываю, но не как об основательнице. Главное — как воспринимать это российское влияние: как оккупацию или как наследие. Услышав очередную фразу «она же основала», предлагаю обратиться к источникам, и люди искренне удивляются — речь ведь идет о развитии порта. В такие моменты запускается «цепочка реакций», которая побуждает к ознакомлению с другими источниками. И я искренне радуюсь, что причастна к таким моментам.

В активе Натальи Лавровой, кроме экскурсии «Украинская Одесса», есть еще «100 великих украинцев в Одессе». Сейчас гид работает над интересным проектом «Чумацкий шлях», в котором важное место будут занимать казаки, их походы за солью и история территорий вокруг Куяльника.

— История Одессы для меня полна открытий, в том числе и украинских, — подчеркивает госпожа Наталья.

Если тема современных экскурсий по Одессе вам интересна, читайте и смотрите видео об этом в нашей публикации: Экскурсии по Одессе: новые акценты, старые мифы и история, которая не лежит на поверхности.

«ODESA ID»: возродит ли новый проект местной власти украинскую идентичность города?

До сих пор в Одессе не существовало единой культурологической концепции, направленной на поиск и утверждение украинской идентичности города. В начале 2026 года общественности был представлен проект «ODESA ID», который, по словам и.о. Одесского городского головы Игоря Коваля, призван напомнить, что, несмотря на многонациональность, корни Одессы являются украинскими.

Мероприятия проекта пока представлены на один год. Его реализация начнется с исследования, в ходе которого будет определяться целевая аудитория и ее потребности. Результаты исследования впоследствии будут обсуждаться на дискуссионной платформе. Вторая половина года — многочисленные культурные, художественные и образовательные мероприятия.

Как утверждают разработчики, особенность проекта — акцент на работе с молодежью, формировании ее ценностей. Надеемся, что представленный проект сможет заинтересовать молодежь, ведь именно ей предстоит формировать и утверждать украинскую идентичность Одессы.

