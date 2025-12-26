Ключевые моменты:

Маслянистые пятна в Черном море после обстрелов РФ заставили усилить мониторинг Куяльницкого лимана.

НПП «Куяльницкий» ведет постоянный контроль морской воды.

Загрязнение растительным маслом в лимане не обнаружено.

Постоянный мониторинг воды

По информации службы государственной охраны природно-заповедного фонда Национального природного парка «Куяльницкий», постоянно осуществляется мониторинг качества морской воды, поступающей через гидротехнические сооружения в Куяльницкий лиман. В настоящее время загрязнение подсолнечным маслом не обнаружено.

В общем, 23 декабря 2025 НПП «Куяльницкий» направил письмо балансодержателю сооружения КП «Облтрансстрой» с требованием немедленно прекратить подачу морской воды в лиман, если вместе с ней будет попадать подсолнечное масло.

Глава Одесской МВА Сергей Лысак отметил, что специалисты Украинского научного центра экологии моря контролируют состояние морской воды и оценивают ущерб, причиненный окружающей среде. По решению городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на побережье проводятся работы по локализации и ликвидации загрязнения.

Напомним, около трехсот птиц, пострадавших из-за разлива масла у берегов Одессы, накануне доставили в зоопарк. Их приносили волонтеры и местные жители в течение всего дня — до самого вечера.

Разлив масла произошел после удара РФ по емкостям с растительным маслом в порту Пивденный, из-за чего масляные пятна появились на поверхности моря.