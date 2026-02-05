Ключевые моменты:

В Одессе аварийно-ремонтные работы, отключение воды на несколько часов.

Список адресов.

Время восстановления 16:00-18:00, возможны задержки для удаленных домов и верхних этажей.

Ремонтные работы продлятся несколько часов

По информации “Инфоксводоканала”, 5 февраля, в нескольких районах Одессы часть абонентов временно останется без воды. Все из-за аварийно-ремонтных работ, которые продлятся несколько часов.

Без водоснабжения останутся:

ул. Нежинская, 24-42 — с 10:45 до 18:00;

ул. Дворянская, 28 — с 10:45 до 18:00;

ул. Новосельского, 43-61 — с 10:45 до 18:00;

ул. Григория Зленко — с 10:50 до 16:00;

ул. Евгения Чикаленко, 46-71 — с 10:40 до 16:00;

ул. Троллейбусная — с 10:40 до 16:00;

ул. Трамвайная — с 10:40 до 16:00;

ул. Академика Королева, 63-85 — с 10:40 до 16:00;

ул. Люстдорфская дорога, 240-262 — с 10:40 до 16:00.

В компании указано, что время восстановления подачи воды ориентировочно и может корректироваться в зависимости от хода ремонта — как в сторону сокращения, так и удлинения. К слову, после запуска системы потребуется время ее наполнения. Соответственно, удаленные абоненты или верхние этажи многоэтажек получат воду с задержкой.

Напомним, сегодня также произошла авария на водопроводе, которая повлекла за собой резкое подтопление дороги на Люстдорфской. На месте уже работают аварийные службы, однако движение транспорта затруднено.

Также читайте: Изменения в работе социальных автобусов в Одессе: маршруты 5 февраля.