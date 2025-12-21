Ключевые моменты:

«Одесская жизнь» на протяжении лет не только информировала, но и инициировала реальные изменения в Одессе вместе с общиной.

Редакция участвовала в сохранении исторического наследия города, в частности в восстановлении могил и установке памятных табличек выдающимся одесситам.

Издание поддерживало культурные и городские инициативы, которые со временем стали важными символами Одессы.

Газета участвовала в экологических кампаниях, привлекая внимание к проблемам Черного моря и вовлекая одесситов в их решение.

«Одесская жизнь» стала площадкой для общественных дискуссий о памятниках, культурном наследии и влиянии истории на современный город.

Нашли могилу Навроцкого и отреставрировали памятник

Василий Навроцкий на рубеже XIX и XX веков был издателем газеты «Одесский листок». Он сумел сделать издание успешным коммерческим проектом благодаря привлечению большого количества рекламы.

О успешности его деятельности свидетельствует тот факт, что Навроцкий стал первым владельцем и водителем автомобиля в Одессе — невиданной ранее для города техники.

Дворянин Василий Навроцкий, выпускник Полтавской гимназии, приехал в Одессу после того, как его семья обанкротилась. Некоторое время он работал экспедитором в типографии, присматриваясь к особенностям печатного дела. А затем, в 1873 году, всего за 5 рублей приобрел издание «Одесский листок объявлений» и начал обходить коммерческие конторы, собирая объявления об их деятельности.

Василий Навроцкий обладал талантом понимать, что заинтересует читателя. Уже в 1880 году газета имела тираж 3 тысячи экземпляров и была самой популярной.

Навроцкий был и меценатом: помогал женской гимназии, открыл приют и бесплатную столовую для журналистов и писателей пожилого возраста. В 1911 году, когда он умер от проблем с сердцем, его хоронил весь город.

Со временем информация о месте захоронения Василия Навроцкого была утеряна. Журналист Вячеслав Воронков потратил много времени, чтобы найти могилу издателя на Втором Христианском кладбище.

Могила была обнаружена в крайне запущенном состоянии. Понимая, что это несправедливо по отношению к человеку, опередившему свое время, он обратился за помощью к коллективу газеты «Одесская жизнь».

Совместно журналисты обратились к руководству Второго Христианского кладбища. Благодаря этому удалось отреставрировать могилу и установить мемориальную доску с информацией о жизни выдающегося одессита.

В мае 2018 года отреставрированную могилу Василия Навроцкого торжественно открыли, включив ее в список мест, о которых рассказывают экскурсоводы туристическим группам, часто посещающим Второе Христианское кладбище.

Как «Влюбленное сердце» спасло мост и продолжило традицию

21 октября 2011 года рядом с Тещиным мостом состоялось открытие арт-объекта «Влюбленное сердце». Акцию компании «Киевстар» поддержал Одесский городской совет, а информационным партнером выступила газета «Одесская жизнь».

Тещин мост является самым высоким пешеходным мостом Одессы. Он соединяет Воронцовский и Шахский дворцы и считается точной копией моста герцогини Шарлотты в Люксембурге, хотя люксембургский мост в три раза длиннее.

Существует две версии происхождения названия «Тещин мост». Первая — из-за его длины, сравниваемой с народной поговоркой «длинный, как язык тещи». Вторая версия связана с тем, что по этому мосту бывший руководитель области Михаил Синица сокращал путь к теще на блины.

Со временем мост стал популярным местом среди молодежи. В день свадьбы молодожены приходили сюда, чтобы оставить символ своей новой семьи — замок, закрытый на ключ. Некоторые выбирали массивные амбарные замки, полагая, что так надежнее.

Со временем стало ясно, что эта традиция угрожает безопасности моста: он вынужден был выдерживать дополнительную нагрузку в несколько тонн металла. Поэтому понадобилось найти безопасный способ сохранить традицию и сам мост.

Так родилась идея установки рядом с мостом арт-объекта «Влюбленное сердце», на котором молодожены могли оставлять замки с надеждой на долгую семейную жизнь.

Автором идеи стал скульптор Михаил Рева. Он мечтал, чтобы такие сердца появились в каждом районе города, однако до сих пор «Влюбленное сердце» у Тещиного моста остается единственным и неповторимым.

Сохранить Черное море поможет… кулинария

В 2012 году все заговорили об угрозе для Черного моря со стороны дальневосточного моллюска рапаны. Скорее всего, он попал к нам из Тихого океана на днищах судов. Быстро адаптировался и начал полностью вытеснять мидий. Плотность до 30 особей на квадратный метр при условии, что один человек имел право выловить всего 10 рапан в день, стала угрожающей. Без решительных мер по сокращению численности рапан в Черном море восстановить утраченный баланс было невозможно.

«Одесская жизнь» присоединилась к кампании по сохранению моря. Были направлены обращения в Государственный комитет рыбного хозяйства Украины и в Министерство экологии и природных ресурсов Украины. И одесситы не были бы одесситами, если бы не предложили свои необычные способы уменьшения количества рапан.

Первый путь — создание украшений из панцирей рапаны. Второй — использование их для украшения фасадов домов.

И, конечно, одесситы позаботились и о рецептах вкусных блюд из этого моллюска. Ниже — несколько рецептов, предложенных читателям газеты еще в 2012 году. Возможно, они пригодятся вам к новогоднему столу.

Салат из рапаны «Мечта»: рецепт

Ингредиенты: рапана — 300 г, кукуруза — 200 г, свежий огурец — 2 шт., яйца — 2 шт., майонез — 150 г.

Приготовление: отваренное мясо рапаны нарезать соломкой, добавить нарезанные вареные яйца, консервированную кукурузу и нарезанный свежий огурец. Заправить салат майонезом, соль и перец добавить по вкусу.

Мясо рапаны в томатном соусе: рецепт

Ингредиенты: мясо рапаны — 300 г, репчатый лук — 2 шт., морковь — 1 шт., чеснок, томатная паста, оливковое масло.

Приготовление: отварить мясо рапаны в течение одной минуты, нарезать кубиками. Лук нарезать и обжарить до светло-золотистого цвета, добавить мелко натертую морковь. Потушить 5–8 минут. Затем добавить рапану, соль, перец и томатную пасту, протушить еще 4–7 минут. За минуту до выключения огня добавить чеснок и накрыть блюдо крышкой.

В память о Кириаке Костанди

Украинский живописец Кириак Костанди родился в селе Дофиновка Херсонской губернии, жил и работал в Одессе. Обучался в Одесской художественной школе (1870–1874 годы). Писал пейзажи и жанровые картины. Его творческие принципы близки к философии передвижников. Он сыграл исключительную роль в художественной культуре Украины начала XX века.

В Одессе работает художественная школа, носящая имя выдающегося живописца. Здесь продолжают традиции мастера, который всегда придерживался индивидуального подхода в работе с учениками и любил много с ними общаться.

Бюст украинского художника, одессита греческого происхождения Кириака Костанди был установлен во дворе дома №46 по улице Пастера в 2010 году. Именно здесь художник жил с 1910 по 1921 годы. Об этом сообщает мемориальная доска на фасаде здания. Однако именной таблички на самом монументе не было.

Родственники Костанди обращались в различные инстанции с просьбой исправить эту несправедливость, но так и не были услышаны. Лишь в редакции «Одесской жизни» отнеслись к просьбе семьи с пониманием и за собственные средства установили табличку с именем, фамилией и годами жизни художника.

Также были указаны имена скульптора и архитектора, работавших над бюстом, — Зои Ломыкиной и Владимира Бреславца. Табличка стала подарком Одессе накануне Дня города в 2013 году. На торжественном открытии присутствовали жена внука Костанди Павлина Пиотровская и его правнуки Андрей и Александр.

Памятник Бабелю, который сейчас под вопросом

В сентябре 2011 года газета «Одесская жизнь» поддержала инициативу Всемирного клуба одесситов по сбору средств на установку памятника писателю Исааку Бабелю. Деньги на монумент собирали, как говорится, «всем миром». 400 тысяч долларов удалось собрать не только одесситам, но и поклонникам творчества писателя из разных стран мира.

Бабель создал знаменитые «Одесские рассказы» — мир контрастов, где соседствуют юмор и опасность, легенды криминальной Молдаванки и особый одесский дух, который живет даже тогда, когда все вокруг стремительно меняется. Его произведения долгое время были запрещены, но их читали, уважали и любили. Появление памятника стало подтверждением того, что именно такой монумент лучше всего отражает стиль произведений Бабеля.

На открытии памятника в 2011 году присутствовали гости из разных стран мира. Корреспонденты «Одесской жизни» даже провели опрос о том, когда люди познакомились с произведениями Бабеля и за что они любят его творчество.

Сегодня образ Бабеля в Одессе пересматривается с точки зрения российского и советского влияния. Существование памятника на углу улиц Ришельевской и Жуковского (ныне Караванского) оказалось под вопросом. В областной топонимической комиссии настаивают: средства на установку поступали из России. На открытии памятника выступал Михаил Швыдкой — советник президента РФ, назвавший Бабеля наследником «великой русской литературной традиции». Среди гостей были российские дипломаты, деятели культуры и чиновники Партии регионов. Открытие памятника, как и многих подобных объектов, стало не только культурным событием, но и инструментом влияния. Поэтому в рамках декоммунизации он также может быть демонтирован.

О том, что думают одесситы о сносе памятника Бабелю в Одессе, вы можете узнать из нашего опроса.

