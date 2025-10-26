Ключевые моменты

Первый автомобиль в Одессе появился в конце XIX века — его привёз издатель «Одесского листка» Василий Навроцкий.

Город быстро принял новинку: уже в 1910-х авто имели врачи, чиновники и военные.

В городе открывались мастерские, склады топлива, проводились первые автогонки.

В кафе-музее «Старая Одесса» сохраняются уникальные экспонаты начала автомобильной эпохи.

Одесса стала одним из первых городов Украины, открывших эру моторов и городского транспорта.

Город, который всегда спешил

В начале ХХ века Одесса, как и всегда, жила быстро. Здесь торговали, строили, мечтали — и удивлялись всему новому. Неудивительно, что именно сюда одними из первых в Украине приехали автомобили — удивительные механические экипажи без лошадей.

Ещё до того, как появились настоящие авто, по городу курсировали омнибусы — большие конные экипажи, двигавшиеся по маршруту и бравшие пассажиров на остановках. В них было тесно и шумно, часто пахло сеном и пылью, но именно они стали первой попыткой сделать городские перевозки массовыми. Эти «предшественники маршруток» были неотъемлемой частью одесских улиц конца XIX века — пока не появился транспорт нового времени.

Первое авто и господин Навроцкий

Первый автомобиль в Одессе появился в конце XIX века. Его владельцем был Василий Васильевич Навроцкий — издатель и редактор газеты «Одесский листок», человек с предпринимательской жилкой и европейскими связями.

Он приобрёл машину за границей (вероятно, во Франции) и привёз её в Одессу осенью 1891 года. По разным версиям, это был De Dion-Bouton, Panhard-Levassor или даже Benz. Когда авто появилось на Дерибасовской, одесситы сбегались посмотреть на чудо техники: блестящие фары, гудок, похожий на крик чайки, и дымок, пахнущий бензином — запах нового века.

Одесса открывает эпоху моторов

Сначала автомобиль казался роскошью, прихотью очень богатых. Но уже через несколько лет в городе открылись первые мастерские, склады с топливом, даже прошли автогонки на Куяльнике.

На страницах газет появились рекламные объявления.

Город привыкал к шуму моторов, и дети мечтали не о лошадках, а о собственной машине. В 1910-х годах автомобили уже имели врачи, адвокаты, чиновники, а во время Первой мировой войны — и военные, и Красный Крест. Одесса становилась настоящим городом на колёсах прогресса.

Музей-кафе «Старая Одесса» — там, где оживает история

Сегодня о тех первых годах напоминают экспонаты Музея-кафе «Старая Одесса». Здесь будто можно услышать, как гремит по булыжной мостовой старый автомобиль, как свистит клаксон и шелестят газеты начала прошлого века.

На полке лежит старинный клаксон от ретро-автомобиля — похожий на тот, что когда-то звучал у Оперного театра. Рядом — каретный ключ и пароконный жетон, напоминающие о времени, когда лошадь ещё соперничала с мотором.

Среди документов — разрешение на право управления автоматическим экипажем (первые «водительские права» 1910 года), старинные справочники Одессы с описанием городских линий, газета «Одесское обозрение театров» с рекламой автомобилей и даже карточка подписчика «Одесского листка», издания самого Навроцкого.

А ещё — редкое издание «Круговой пробег Одесса-Екатеринослав-Одесса» (1913 год), выпущенное Одесским автомобильным обществом. Именно с таких книг и газет начинается история одесского транспорта — с запахом бензина, кожи и новых дорог.

На мостовой нового времени

Сегодня трудно представить, что когда-то всё начиналось с одного-единственного авто, грохочущего по мостовой у Оперного театра, вызывающего удивление и восхищение.

Но именно с него — с той первой машины Василия Навроцкого, предпринимателя, издателя «Одесского листка» и новатора — началась история автомобильной Одессы.

