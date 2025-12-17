Ключевые моменты:

«Одесская жизнь»: начало

А вы знали, что история «Одесской жизни» началась еще в 1905 году?

Именно тогда Адольф Рабинович зарегистрировал газету с таким названием в нашем городе. Но через год власти закрыли издание. В 1909 году газета возобновилась, но вскоре снова была закрыта. Третье возрождение популярного издания произошло в 1912 году. Но опять газета проработала лишь около года.

Современная история издания началась немного более чем сто лет назад — в 2007 году. Именно тогда наши основатели и руководители Геннадий Чабанов и Виктория Кучурка решили переформатировать газету, которую выпускали уже год — «Региональный курьер», — из регионального издания на чисто одесское. Новое название придумали во время брейн-шторма всей редакцией.

– Тогда мы немного опередили время — хотели охватить всю Одесскую область, но в те времена в районах печатались собственные издания — «районки». Без больших инвестиций захватить этот рынок было невозможно. Но теперь в «Одесской жизни» у нас есть постоянные полосы, где наши специальные корреспонденты рассказывают о регионах Одесщины, – говорит Геннадий Чабанов, главный редактор «ОЖ».

Что осталось неизменным за все эти годы — это польза для читателей. С первого выпуска слоган газеты — «Читать полезно» — остается таким же.

– Сейчас это называется «журналистика решений». Мы даем людям инструмент решения проблем в любых сферах жизни (здоровье, образование, работа), рассказываем, как работает местное самоуправление. Это была основа, с чего начиналась наша газета.

Виктория Кучурка, директор ИА «ЦентрМедиа», экономист, которая до сих пор ведет бухгалтерию всего медиахолдинга, вспоминает:

– С Геннадием Чабановым мы познакомились в типографии. Я была хорошим бухгалтером и имела немалые организаторские способности. Именно поэтому мы решили, что сможем это сделать. Сначала было страшно, но все так стремительно пошло вверх! Мы не ожидали такого успеха. Помню, после того как мы распродали первый номер, второй уже вышел тиражом в три раза больше.

По словам Виктории, единственное, чего она боялась, — это того, что быстро закончатся темы для статей, ведь за несколько лет будет все написано и разъяснено.

– Но наша держава не даёт нам остаться без работы, – смеется она. – Появляются новые законы, уточнения, происходят реформы, которые требуют наших пояснений и ответов нашим читателям.

«Одесская жизнь» сегодня — с вами и для вас

Все начиналось с газеты — с первого из тысячи номеров, в которых мы каждую неделю рассказываем, объясняем, советуем, поддерживаем и даже шутим не только о жизни в Одессе и области, но и в Украине и мире. В то же время «Одесская жизнь» давно вышло за пределы печатного издания. И сегодня это целый медиахолдинг, который охватывает социальные сети и самые популярные онлайн-платформы.

«Одесская жизнь» онлайн

Самую интересную и актуальную информацию читатели «Одесская життя» могут найти на нашем сайте.

Сайт оdessa-life.od.ua – независимый информационно-новостной портал Одессы. Существует с 2009 года. Здесь вы найдете интересные статьи и новости, подготовленные профессиональными журналистами, всегда оперативные новости Одессы, Одесской области и Украины. Это динамичная площадка, которая активно захватывает аудиторию, которая достигает более 1,3 миллиона просмотров в месяц.

На сайте «ОЖ» есть много рубрик: новости, статьи, фоторепортажи, видео, рецепты, область и другие. Это удобно и полезно для читателей.

«Одесская жизнь»: оперативно и удобно

А еще у нас есть телеграм-канал, где мы публикуем оперативные новости и важные объявления. Там новости, фото и видео с мест событий появляются в первую очередь. Также мы оперативно публикуем в нашем телеграм-канале графики отключений света и их корректировки. Канал популярен также среди молодежи и людей среднего возраста и уже собрал почти 3,5 тысячи подписчиков.

«Одесская жизнь»: на связи с каждым читателем

Наша страница в Facebook – это динамичная и быстро растущая площадка, где пользователи этой соцсети могут найти новости, события и истории Одессы и Одесской области. А еще — это полезное и удобное пространство для общения и обмена информацией, а также — прямой контакт с редакцией. Сейчас с нами на Facebook уже 79 тысяч подписчиков и более 3,7 миллиона охвата в месяц.

А еще на Facebook работают наши тематические группы «ОЖ»:

«Коммуналка» – для обмена опытом и советами по бытовым вопросам. В ней уже 8,7 тысячи участников;

«Лапки ищут дом» – социальный проект, благодаря которому одесские животные находят семьи, а их будущие хозяева – полезную информацию и поддержку. В группе – 6,2 тысячи участников.

«Одесская»: для тех, кто предпочитает смотреть

Есть у нас и YouTube-канал – познавательно-развлекательный, с видеоэкскурсиями, историями улиц, районов Одессы, опросами и поездками по Одесщине. Тут мы рассказываем как о нашем городе, так и о области. С юмором, шутим за Одессу на украинском.

Именно здесь:

вы можете прогуляться одесскими улицами не вставая с дивана — вместе с нашим харизматичным автором Александром Отдельновым, и узнать их историю;

также мы увлекательно рассказываем об одесской топонимике: откуда взялись новые (и почему исчезли старые) названия районов, скверов и улиц;

в рубрике «Опрос» одесситы и гости нашего города делятся своим мнением по разным вопросам на самые острые темы и события, происходящие в городе, стране и мире;

а еще у нас есть рубрика — «Путешествия по Одесщине», где мы исследуем мультикультурную составляющую нашего региона.

Наш YouTube-канал работает с 2014 года. Сейчас у нас уже 22,7 тысячи подписчиков и 4 миллиона 549 тысяч просмотров наших видео.

«Одесская жизнь»: для досуга и пользы

Мы не забыли и о нашей младшей аудитории:

в TikTok мы с одесским юмором и самоиронией реагируем на мировые и локальные тренды;

в Instagram — делимся легкими и душевными историями, фото и видео;

Есть у нас и группа в Viber — для обсуждения коммунальных проблем. Мы пытаемся быть ближе к людям не только через новости, но и через реальные решения и помощь. Там уже более 3,6 тысячи подписчиков.

Подписка на газету «Одесская жизнь» на 2026 год: оформите себе или как подарок близким

Многие читатели предпочитают именно печатную версию нашего издания. А кто-то дарит подписку близким — родителям, дедушкам и бабушкам. Оформить подписку сейчас очень просто — всё можно сделать онлайн. И для этого есть еще несколько дней — подписка по «Каталогу региональных медиа Украины на 2026 год (I полугодие)» продлится до 25 декабря. Подписной индекс «Одесской жизни»: 96217.

Для подписки на газету онлайн нужно сделать несколько простых шагов:

Перейдите на страницу «Одесской жизни» в «Каталоге региональных изданий Одесской области» Укрпочты. Поставьте галочки возле месяцев, в течение которых хотите получать газету (минимальный срок подписки — один месяц). Нажмите «Добавить в корзину». Проверьте, правильно ли указана вся информация, и нажмите «Оформить». Заполните свои данные и нажмите «Продолжить» и «Оплатить».

После завершения оформления подписки на вашу электронную почту, которую вы указали при регистрации, придут два документа:

квитанция об успешной оплате,

абонемент на подписку с вашими данными, индексом и названием издания, адресом доставки.

Эти документы нужно будет подавать, если возникнут вопросы с доставкой газеты.

Газета «Одесская жизнь» выходит еженедельно. Стоимость подписки на месяц составляет 60 гривен, три месяца — 180 гривен, полгода — 360 гривен, за год — 720 гривен.

Кроме того, Укрпочта взимает стоимость приёма подписки — независимо от количества месяцев подписки она составляет 20 гривен.

Мы благодарны каждому читателю и зрителю за то, что вы с нами. За интерес, доверие, критику, впечатления, лайки и комментарии. Мы растем и развиваемся для вас и вместе с вами. Спасибо, что читаете, смотрите и поддерживаете нас! Спасибо, что остаётесь с нами!

Интересные факты о тысяче номеров «Одесской жизни»

Когда в 2007 году вышел первый номер «Одесской жизни», вряд ли можно было представить, что издание не только переживёт финансовые кризисы и эпоху тотальной дигитализации, но и станет голосом Юга в эпоху большой войны.

Сегодня мы отмечаем юбилей — выход 1000-го номера! Это не просто очередная цифра. Это 1000 недель верности принципу «журналистики решений», 1000 недель полезной информации и неизменной поддержки читателей. Чтобы осознать масштаб проделанной работы, мы собрали несколько впечатляющих фактов о тысяче выпусков того самого «Одесской жизни».

1000 номеров газеты — это:

1000 недель непрерывной работы, что составляет более 19 лет;

1000 выпусков — это 16000 страниц, общая площадь которых составляет около 2000 квадратных метров. Этим объёмом можно было бы покрыть две трети главного фасада Одесского оперного театра;

6,72 километра — суммарная длина полос, если сложить их в ряд. Это расстояние, которое покрывает путь от Оперного театра до Аркадии! А ещё — это примерно 50 подъёмов или спусков по Потёмкинским лестницам;

около 19,2 миллиона слов. Это эквивалентно примерно 240 книгам размером с один том «Войны и мира» Льва Толстого, в котором около 80 тысяч слов, или эквивалентно 25 полным Библиям, или 64 «Кобзарям» Тараса Шевченко;

общая площадь печатного материала составляет около 2000 квадратных метров, что покрывает почти треть (около 28%) футбольного поля стадиона «Чёрноморец».