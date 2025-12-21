Ключевые моменты:

Украину атаковали почти 100 ударных дронов, большинство удалось сбить.

В Одесской области тревога длилась более 11 часов — дольше, чем когда-либо ранее.

Украина усилила действия на море, атакуя российские нефтяные объекты и танкеры.

Атака дронов и тревога в Одесской области

В ночь на 21 декабря противник выпустил по Украине 97 ударных беспилотников. Силы ПВО сбили или подавили 75 дронов разных типов — на севере, юге, западе и востоке страны.

При этом зафиксированы попадания 19 дронов на восьми локациях, еще в одном месте упали обломки сбитого БПЛА.

В Одесской области воздушная тревога длилась 11 часов 33 минуты — это самая продолжительная тревога за все время полномасштабной войны.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что Россия вновь массированно атаковала гражданскую инфраструктуру региона. Под ударами оказались транспортные, портовые и промышленные объекты на юге области. Возникли пожары и повреждения имущества, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Новые удары по «теневому флоту» РФ

За последние недели Украина несколько раз атаковала российские нефтяные танкеры, которые входят в так называемый «теневой флот». По данным The New York Times, это говорит об усилении украинских действий на море.

Один танкер был поражен воздушными дронами в Средиземном море — более чем в 1900 километрах от Украины. Еще три судна атаковали морские беспилотники в Черном море.

Кроме того, СБУ заявила, что за последние 10 дней четыре раза наносила удары по российским нефтедобывающим платформам в Каспийском море.

Это первые подобные атаки на танкеры, нарушающие санкционный режим, с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

Ситуация на фронте: прорыв границы в Сумской области

На севере страны российские войска пересекли границу в районе села Грабовское Сумской области. Об этом сообщили в ВСУ. В ходе наступления Силы обороны отошли с нескольких позиций, сейчас там продолжаются стабилизационные действия.

Офицер Главного управления коммуникаций ВСУ Дмитрий Лиховий в комментарии «Украинской правде» сообщил, что после захвата населенного пункта более 50 мирных жителей были принудительно вывезены на территорию России. Среди них — преимущественно пожилые люди, одной женщине 89 лет. Ранее они отказывались от эвакуации вглубь Украины. Правоохранители расследуют этот факт, а ВСУ считают его нарушением Женевской конвенции.

Всего за сутки, по данным Генштаба, произошло 235 боевых столкновений. Противник нанес 70 авиаударов, сбросил 166 управляемых авиабомб, совершил более 3600 обстрелов и применил свыше 2800 дронов-камикадзе.

Украинская артиллерия и ракетные войска поразили районы сосредоточения личного состава и техники противника, а также один важный военный объект. Потери российских войск за сутки составили 1130 человек, также уничтожены танки, артиллерия, дроны и автотехника.