Что думают одесситы о переносе памятника Бабелю — опрос

Прохожих спросили: кто такой Бабель, читали ли его произведения и нужно ли сносить памятник писателю?

Что ответили люди — смотрите в нашем видео.

Исаак Бабель — известный писатель и драматург

Исаак Бабель родился 12 июля 1894 года в Одессе на Молдаванке в семье мелкого предпринимателя. Он получил известность благодаря своим произведениям о жизни еврейского населения Одессы.

Бабель написал около 80 рассказов, объединённых в сборники:

«Конармия» (1926),

«Еврейские рассказы» (1927),

«Одесские рассказы» (1931);

цикл статей «Дневник» (1918);

серия очерков «На поле чести» (1920);

Впервые рассказ Бабеля «Король» из цикла «Одесские рассказы» опубликован в 1921 году в одесской газете «Моряк». Немного позже в других изданиях появились рассказы из сборника «Конармия», и Бабель сразу же получил признание как блестящий мастер слова.

Однако это не спасло Бабеля, и в мае 1939 года он был арестован по обвинению в «антисоветской заговорщической террористической деятельности» и шпионаже. А 27 января 1940 года его расстреляли.

Как устанавливали памятник Бабелю в Одессе

Иициатором сбора средств на памятник Исааку Бабелю в Одессе в 2007 году стал Всемирный клуб одесситов, вице-президентом которого был Валерий Хаит. Инициативу одесситов поддержала одесская городская администрация.

24 июня 2008 года Исполком Одесского горсовета принял решение о сооружении в Одессе памятника Бабелю за счёт привлечённых средств.

10 июля 2008 решением Горсовета было узаконено выбранное для памятника место: перед зданием школы № 117 на улице Ришельевской, 18.

Одесский горисполком открыл специальный счёт для сбора средств на который стали поступать пожертвования от одесситов всего мира и просто тех, кто любил творчество Бабеля и не остался равнодушным к объявленной акции. Первым, кто внёс деньги на сооружение памятника, был Борис Литвак.

Открытие памятника состоялось 4 сентября 2011 года.

Улица Бабеля в Одессе: как называется сейчас

Улица Бабеля расположена в Хаджибейском районе Одессы и проходит от Михайловской площади до улицы Бугаевской. Теперь она будет называться улица Дмитрия Иванова.

36-летний военнослужащий проходил службу в отделении снайперов роты огневой поддержки 122-й отдельной бригады территориальной обороны. Он погиб 20 марта 2023 года в городе Бахмут, защищая Украину от российской агрессии.

Почему памятник писателю хотят убрать

Эти летом в Одессу нагрянула полномасштабная деколонизация и декоммунизация. Решение Одесской ОВА о демонтаже памятника Бабелю и еще 18 памятников в Одессе опубликовано 26 июля 2024 года.

Исаак Бабель подпадает практически под все критерии закона о декоммунизации — советский русский писатель, военный корреспондент, боец Красной Армии и работник иностранного отдела ЧК и Народного комиссариата РСФСР. В чем «провинился» Бабель, подробно читайте в нашей статье: Решения областной власти по переименованию одесских улиц не имеют прозрачности и взвешенности – историк Александр Бабич (видео)

Напомним, противники демонтажа памятников и переименования улиц в Одессе, обратились к ЮНЕСКО и Президенту. Среди подписантов — дочь Исаака Бабеля — Лидия, которая живет в Талахасе и внук писателя Андрей Малаев-Бабель.