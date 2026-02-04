Ключевые моменты:

Вокруг Одесского зоопарка разгорелся громкий конфликт.

Новые котлы в зоопарке установлены, но не работают из-за уголовного дела и ареста имущества.

Администрация уверяет: животные не мерзнут и содержатся по нормам.

Активисты считают проблемы зоопарка системными и требуют серьезных изменений.

Скандал вокруг Одесского зоопарка: причины конфликта

Ситуация вокруг Одесского зоопарка давно вышла за пределы учреждения. Идут проверки, создаются комиссии и рабочие группы. Все это происходит на фоне уголовного производства, ареста части имущества и проблем со здоровьем директора зоопарка Игоря Белякова.

Коммунальное учреждение заявляет о массированной информационной атаке, а зоозащитники утверждают, что условия содержания животных не соответствуют европейским стандартам и могут быть опасными.

Один из главных поводов для критики — новые котлы, которые установили в конце прошлого года, но так и не запустили. Сейчас они находятся в опечатанном полицией помещении. О б этом журналистам рассказала заместительница директора зоопарка Вера Сухина.

По ее словам, подрядчик начал работы, провел тестовый запуск и выявил скрытые дефекты. Был составлен и подписан дефектный акт, однако в январе объект опечатали, а суд запретил любые работы.

При этом администрация утверждает, что животные обеспечены теплом: используются электрическое отопление и печи. Недавние морозы, по их словам, зоопарк пережил без последствий — ни одно животное не погибло и не заболело.

Позиция администрации Одесского зоопарка

Руководство зоопарка настаивает: учреждение работает по украинскому законодательству, а условия содержания соответствуют нормам. Юрист зоопарка Екатерина Герасимова заявляет, что обвинения активистов не подтверждены выводами официальных комиссий или правоохранительных органов.

«Нам предлагают закрыть зоопарк и вывезти всех животных за границу, ссылаясь на якобы ненадлежащие условия их содержания. Но эти утверждения не подтверждены ни комиссиями, ни правоохранительными органами. Мы открыты — мы показываем условия, предоставляем все документы. Мы также настаиваем, чтобы в проверках участвовали специалисты с профильным образованием и опытом, которые могут давать профессиональные, экспертные заключения, а не эмоциональные оценки», — говортит юрист.

Администрация подчеркивает, что зоопарк — это не только место для прогулок, но и центр реабилитации животных, работа с детьми и военными, а также важный символ города. Закрытие учреждения, по их мнению, может иметь серьезные последствия.

Критика зоозащитников и проблема условий для животных

Активисты считают, что проблемы зоопарка копились десятилетиями. Главная из них — слишком маленькая территория. По словам бывшего сотрудника зоопарка Владимира Самайчука, на такой площади невозможно создать современные вольеры.

Особое внимание он обращает на содержание слонихи в одиночестве, что, по его словам, противоречит европейским нормам. Активисты также заявляют, что улучшение условий для животных проводится формально и не решает проблему в целом.

Мнение городских властей о ситуации

Власти города высказываются по-разному. Например, депутат горсовета Анастасия Большедворова, которая участвовала в выездном совещании, резко критикует действия активистов и считает происходящее хаосом. Она подчеркивает, что город выделяет средства на зоопарк, несмотря на низкие зарплаты сотрудников.

По ее мнению, нынешняя информационная кампания может быть заказной и связанной с интересом к территории зоопарка.

«Одесский зоопарк хотят застроить? Какова схема: набросать дезинформации о плохом состоянии животных, затем сказать «докажи обратное», привлечь якобы специалистов, которые подтвердят за деньги все что угодно. Раньше просто сжигали здания и расчищали площадки напролом. Сегодня земель меньше — манипулируют животными», — говорит депутат.

Исполняющий обязанности вице-мэра Константин Талалаев дал более сдержанную оценку. Он отметил, что зоопарк работает в рамках закона, а город намерен и дальше развивать учреждение и постепенно приближать его к европейским стандартам.