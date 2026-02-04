Ключевые моменты:

В Одессе сохранилась подлинная телеграмма XIX века с просьбой срочно прислать деньги

Документ написан аутентичным «телеграфным» языком — без знаков препинания и пояснений, с ошибками

Текст телеграммы отражает реальные масштабы торговли, финансов и портовой жизни Одессы

Перед нами — аутентичный текст телеграммы XIX века, сохранённый без стилистических правок и поданный на языке оригинала. Его ценность — в языке и стиле. Здесь нет никакой романтики. Это сухое, приказное деловое общение, которым пользовались одесские предприниматели, когда речь шла о деньгах, товарах и срочных расчётах. В тексте много ошибок, несмотря на то, что упоминаются крупные по тем временам суммы.

Контекст документа поясняет основатель музея-кофейни «Старая Одесса» Пётр Манелис, в пространстве которого оригинальная телеграмма хранится сегодня. Именно телеграфный стиль — без знаков препинания, с перечнем расходов и товаров — позволяет увидеть, как на самом деле работала экономика портового города XIX века и какой была речь повседневных бизнес-решений.

Этот документ ломает устоявшийся образ «романтической Одессы прошлого». В нескольких строках — не легенда и не ностальгия, а жёсткая повседневность торгового города, где слова стоили денег, а язык был инструментом действия, а не украшением.

«Близ острога дом Литунова»: тайна одной телеграммы XIX века

Перед нами — настоящая телеграмма XIX века. Желтоватый листок бумаги, едва заметные следы старого клея и текст, написанный характерным «телеграфным» стилем…

Адрес: Одесса близ острога дом Литунова Силле

Текст (язык оригинала сохранён): «Присылай деньги скарей 6 тисяч отчети отдадим обители пшеници ячмен риба икра парусина судно Анциму расход 17 тисяч протчии требуют расчети скарей присилай Анастасии».

Эта телеграмма — как машина времени. Она пришла к нам из XIX века, когда Одесса была огромным торговым портом, где греческие бриги и каики стояли бок о бок с английскими и французскими пароходами.

Сразу возникают вопросы. «Близ острога дом Литунова Силле» — что это за адрес?

— В XIX веке в Одессе не было привычных нам адресов с номерами домов. Люди ориентировались по ориентирам. И самым распространённым ориентиром в центральной части города был острог — городская тюрьма, — объясняет основатель музея-кофейни «Старая Одесса» Пётр Манелис, где мы и познакомились с этой телеграммой из далёкого прошлого.

Таким образом, фраза «Одесса близ острога» означает: «Одесса, район возле городской тюрьмы».

«Дом Литунова» — это дом, принадлежавший владельцу по фамилии Литунов (или Литуновъ — с твёрдым знаком, как тогда писали). Скорее всего, это был типичный доходный дом или частное строение в квартале возле острога.

«Силле» — вероятнее всего, имя или фамилия получателя (либо квартиросъёмщика). Это могло быть:

французское/немецкое имя Силль / Sille,

фамилия Силле / Силли,

или даже прозвище, которым в телеграмме экономили слова.

Итак, полная расшифровка адреса: Одесса, район возле городской тюрьмы, дом Литунова, квартира/получатель на имя Силле.

Кто же такой Анцим?

«Судно Анциму» — кто такой Анцим?

А вот это уже настоящая одесская классика!

«Анциму», «Анцим», «Антсим-Анциму», «Антимос» — это не название конкретного корабля. Это народное, упрощённое обозначение любого греческого торгового судна XIX века, капитан или владелец которого носил имя Антимос — одно из самых распространённых греческих имён того времени.

В Одессе тогда ежедневно стояло на рейде от 40 до 80 греческих парусников. И среди капитанов постоянно встречались Антимосы:

Антимос Пападопуло

Антимос Калогеропуло

Антимос с острова Самос

просто «Святой Антимос»

Поэтому в народе говорили просто: «Анцим пришёл — инжир привезли!» или «Анцим с оливковым маслом стоит на рейде».

Именно такие «Анцимы» привозили в Одессу изюм, инжир, оливковое масло, вино, губки, табак, шерсть, кожу, а вывозили обратно пшеницу, ячмень, муку, лес и металл.

Текст телеграммы — подлинный одесский бизнес-стиль XIX века.

Примерный перевод на современный язык: «Срочно присылай деньги — 6 тысяч. Отчёты отдадим. Обязательно. Пшеница, ячмень, рыба, икра, парусина. Судно Анцима. Расходы — 17 тысяч. Остальные требуют расчёта. Срочно присылай. Анастасии».

Это классический одесский телеграфный стиль:

без лишних слов;

с подчёркнутой срочностью («скарей»);

с упоминанием греческого судна «Анциму»;

с Анастасией (вероятно, женой, сестрой или доверенным лицом, которому поручали перевод денег).

Такая телеграмма — это настоящий голос старой Одессы: быстрый, деловой, немного хаотичный, но всегда с греческим привкусом и запахом моря.

Сегодня эти строки — как мостик в XIX век. Они лежат перед нами и словно шепчут: «Одесса всегда была интернациональным портом. Здесь всегда крутились большие деньги. И здесь всегда торговали».

Фото автора