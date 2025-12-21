Ключевые моменты:

В Беляевке Одесской области скончался известный украинский художник Валерий Сыров, он не дожил всего несколько дней до 77-летия.

Прощание и похороны художника состоялись в Беляевке сегодня, 21 декабря.

Валерий Сыров был членом Национального союза художников и почетным гражданином Беляевки.

Работы художника экспонировались в Украине и за рубежом – в Европе, Мексике и Японии.

Скорбное известие сообщили накануне в пресс-службе Беляевского городского совета.

«Ушел из жизни Валерий Сыров. Человек-легенда, невероятно талантливый художник, член Национального союза художников, почетный гражданин Беляевки, обладатель номинации Творческая личность города Беляевка, искренне влюбленный в этот город и его людей… Это невосполнимая потеря для всего общества, для художественного сообщества, для страны», – отмечается на странице горсовета в «Фейсбуке».

Похороны художника состоялись сегодня, 21 декабря, в Беляевке. Его отпели в Свято-Успенском храме города.

Напомним, в ноябре в Одессе скончался скончался украинский художник, соучредитель одесской школы нонконформистов Виктор Маринюк.

А 24 августа этого года, умер выдающийся одесский художник-график и карикатурист Виктор Джевага.

Кто такой Валерий Сыров

Валерий Сыров родился 22 декабря 1948 года в селе Здемирово Костромской области в семье потомственных ювелиров. После окончания Галичского педагогического училища он поступил на художественно-графический факультет Костромского педагогического института.

В 1977 году Сыров с семьей перебрался на юг Украины, в Одесскую область. Здесь он активно участвовал в выставках, стал членом Союза художников СССР.

Творчество Валерия Сырова отличается реалистическим стилем, любовью к пейзажам, жанровым сценам и портретам.

За годы творческой деятельности художник создал несколько десятков полотен. Его произведения экспонировались на национальных и международных выставках в ряде стран, включая Югославию, Италию, Финляндию, Мексику и Японию.

Как сообщалось ранее, 12 декабря во Львове после продолжительной болезни на 66-м году жизни умер известный украинский певец Степан Гига.