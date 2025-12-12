Ключевые моменты:

Сюжет «Одесской Жизни» о празднике Курбан в гагаузском селе Котловина стал самым популярным в проекте «Мультикультурная Одесчина» и собрал более ста тысяч просмотров.

Главный герой видео, фермер Григорий Драгнев, после публикации сюжета стал узнаваемым в Ренийской громаде, а спрос на его молочную продукцию вырос.

За праздничными кадрами — повседневная фермерская рутина: четыре коровы, другая живность, ранние подъемы без выходных и работа на 25 гектарах земли.

Редакция снова побывала в гагаузской семье, чтобы показать их жизнь вне праздника — такой, какая она есть каждый день.

От праздничного видео — к повседневной фермерской рутине

После выхода сюжета о Курбане Григорий Драгнев неожиданно для себя стал узнаваемым человеком в Ренийской громаде. Его начали приветствовать на улице, узнавать на рынке, а еще — чаще покупать молочную продукцию, которую он каждую субботу привозит в Рени. Говорит, что видео дало не только популярность, но и доверие — люди хотели покупать «то самое молоко от того самого хозяина».

Но за кадром праздничного обряда — обычная фермерская жизнь без пауз и выходных. В хозяйстве Драгневых — четыре коровы, другая живность, 25 гектаров земли и постоянная работа, которая начинается еще до рассвета. Именно такой — будничной, тяжелой и в то же время настоящей — мы и увидели жизнь гагаузской семьи, когда решили снова приехать в Котловину уже не на праздник, а в обычный рабочий день.

Сначала комплименты — потом молоко

В Котловину мы выехали в начале пятого утра, нарушая комендантский час. Но иначе добраться в самое отдаленное село Ренийской громады, куда ведет «убитая» дорога, было нереально.

Нам нужно было попасть на утреннюю дойку, которая начинается в шесть утра. У животных, как известно, свой биологический час, свой алгоритм, и нарушать его не может никто и ничто.

Каждый божий день у Григория и Светланы Драгневых начинается в 5:30. У них нет права на выходной, на праздник и даже на больничный.

Мы прибыли ровно в шесть утра, было еще темно. Хозяева уже нагрели воду, чтобы обмыть вымя животным, убрали в сарае навоз, накопившийся за ночь, подбросили свежей соломы.

— Доброе утро, мои красавицы, мои любимые умницы, — приговаривал Григорий, расчесывая коров специальной щеткой, от чего животные явно млели. — Сейчас вы нам молочко дадите — мы на базар поедем, ренийцев порадуем. Вот наша умница Пасия, она самая младшая моя красавица, но уже дает больше молока, чем ее мама и тетя. Софа и Манечка у нас тоже умницы, мои любимицы. А четвертая — Марта — наша радость, она скоро станет мамой, в апреле подарит нам теленка. Золотые мои коровки…

— Григорий, вы такие комплименты коровам говорите, что я бы на месте вашей жены приревновала.

— А они к комплиментам привыкли. Если у меня с утра нет настроения говорить добрые слова, знаете, с каким презрением они на меня смотрят? У них прямо в глазах написано: «Ты кто такой? И почему мы должны тебе давать молоко?» И без комплиментов действительно не отдают все молоко, только чуть-чуть. А Сара еще и с характером: в любви ей не признаешься — так брыкнет, что еле отскочишь.

Сделав утренний массаж и гигиенические процедуры, смазав вымя специальным бальзамом, хозяева начали доить.

Они рассказали, что три коровы дают 16–18 литров молока утром и немного меньше вечером. Всего за сутки — около тридцати литров.

Да, это не супернадои, которые получают, например, от голштинофризской и других пород. На юге Одесской области большинство людей держат степных, рыжеватых, небольших коров, привыкших к засушливому лету, когда почти исчезают сочные травы. Они неприхотливы и легче переносят жару.

К парному молоку — сыр, брынза и ведро яиц

На рынок в Рени супруги Драгневы выезжают раз в неделю, по субботам.

— К этому дню уже поступают звонки от горожан, наших постоянных покупателей, которые заказывают парное молоко, — я сразу разливаю нужное количество бутылок, — рассказывает Светлана, процеживая молоко с аппетитной пенкой. — А в течение недели мы делаем сыр и брынзу. Еще везем на рынок ведро яиц от своих курочек.

Пока Светлана собирает три огромные сумки, потом остатками молока кормит собачку и котят (они терпеливо ждут свою порцию), мы с Григорием идем провожать четырех красавиц на параллельную улицу, которая каждое утро становится магистралью для стада. Со дворов вдоль дороги хозяева выводят своих животных — и те, собираясь в череду, идут за село, на пастбище, к речке Безымянке.

— В нашем стаде 33–35 коров, — рассказывает Григорий. — Еще одна череда есть на другом краю села. Я помню времена, когда в Котловине было семь–восемь стад, а сейчас осталось только два. Коровы требуют постоянной заботы, не все хотят ими заниматься. Молодежь из села уехала, пожилые люди ушли из жизни. Мы пасем коров по очереди. Поскольку у меня их четыре, то мое дежурство выпадает четыре дня в месяц.

И староста кланяется коровке

Постепенно светало. Утренний туман стелился низко над изумрудно-зеленой травой — после ноябрьских дождей она пошла в рост, словно весной, на радость коровкам.

— Антонина Фоминична, наша Котловина снова в объективе?! — я не сразу поняла, откуда летят такие радостные приветствия.

Оказалось, это староста Елена Яманди со своим мужем тоже провожают коровку.

Я сразу вспомнила, как во время съемок Елена Петровна рассказывала: ее бабушки и дедушки, родители всегда держали корову, без нее она просто не представляет сельский двор. Говорила: мир изменился, ритм жизни сумасшедший, у нее как у старосты каждый день — масса задач.

Во время съемок нашего фильма староста призналась:

— Сегодня в шесть утра я зашла в сарай и сгоряча сказала своей корове: «Как ты мне надоела!» Она отвернулась от меня, обиделась. Пришлось извиняться и объяснять, что у меня много работы, что я устала. Но на самом деле я не представляю, как в селе жить без коровы и не иметь каждый день на столе вкусного молока, сметаны, сыра, брынзы. Одна корова радует не только нашу семью — еще и немного продаем.

Елена Петровна была удивлена, узнав, что репортаж о праздновании Курбана в Котловине набрал около 110 тысяч просмотров — такого успеха еще не было.

— Приезжайте чаще, мы вас даже пропишем в Котловине, — пообещала староста.

Натурального все меньше и меньше

Стадо исчезало в тумане, только колокольчики еще звенели на окраине села. Хозяева возвращались к другим делам. В этот день Григорий с женой ехали на рынок.

— Хоть и тяжело, но держать корову выгодно, спрос на продукцию есть, — говорит хозяин. — Покупают молочку не только горожане, часть молока расходится по селу — заказывают односельчане, у которых нет коров. В последнее время из нашего села в город возят молочку только трое людей, хотя раньше на Ренийском рынке торговали пятнадцать жителей Котловины. В других селах коров тоже стало меньше. Сейчас вижу на рынке лишь трех–четырех поставщиков из Орловки и четырех из Долинского — и все. Молимся, чтобы Бог дал нам здоровья и сил радовать горожан натуральными молочными продуктами.

Успевать нужно везде

Коровы — не единственная забота семьи Драгневых. У Григория официально оформленное фермерское хозяйство, он обрабатывает землю.

— В этом году успел до дождей посеять озимую пшеницу, всходы меня радуют, — рассказывает хозяин. — Зерновые идут на корм животным — коровам, поросятам, птице. Еще в этом сезоне посею лук, петрушку и укроп на семена, это выгодно. Стараюсь продавать семена оптом. В свое время с финансовой помощью брата купил трактор, есть все навесное оборудование. Поскольку было дорого нанимать комбайн на уборку, купил и комбайн. Сейчас, зимой, буду ремонтировать всю технику, чтобы к началу сезона она была готова. В ноябре наконец нашел время помочь церкви — недели две ушло, чтобы облицевать плиткой боковые ступени храма. Этому делу специально учился у местного мастера, который из-за возраста уже не может выполнять такие работы. Что поделаешь, нужно все успевать. Хотя нам с женой уже непросто со всем справляться.

«Мы с вами, журналистами, сделали большое дело»

Мы поблагодарили Григория за майские съемки, за то, что он рассказал и показал весь обряд Курбан — от заклания ягненка до общей трапезы.

— Вы не представляете, как я волновался перед съемкой, — признался Григорий. — Я еще в школе не мог толком ответить у доски, а тут — говорить перед видеокамерой. Но подумал: я обязан рассказать всему миру о наших гагаузских традициях, которые мне передал отец, а ему — мой дед. И решил: это очень важно. Взял себя в руки — и мы с вами, журналистами, сделали большое дело. Этот фильм посмотрели все мои родственники, которые живут за границей — от Польши до Арабских Эмиратов. Я очень рад, что мы со Светланой и нашими соседками приняли участие в этом проекте.

На прощание хозяева угостили нас молочкой. Признаюсь, давно не приходилось пить парное молоко. И, знаете, оно оказалось сладковатым на вкус. А чему тут удивляться? Котловинские коровки пасутся в экологически чистом регионе. Да еще и в уши им каждый день лются такие сладкие комплименты.

Читайте также: