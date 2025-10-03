Ключевые моменты:

Награждение победителей состоялось сегодня, 3 октября 2025 года, во время XIV Медийного Конгресса во Львове.

Об этом сообщает Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ).

Как отмечают в АНРВУ, этой наградой Ассоциация традиционно отмечает редакции, которые, несмотря на все сложности и опасности во время войны, продолжают работать для своих громад, информируя, опровергая фейки, проводя расследования, рассказывая истории о человеческой отваге и несокрушимом духе.

Награду «За свет в темноте и профессиональную стойкость» получили семь региональных медиа. Это:

«Кременчугский Телеграф» (Полтавская область); «Родной город» (Мирноград, Донецкая область); «Ямполь.info» (Сумская область); «Бердянск 24» (Запорожская область); «Одесская жизнь» (Одесская область); «Маяк» (Харьковская область); TheBuchaCity (Киевская область).

Напомним, 27 июля 2025 года «Одесская жизнь» отметила свое 18-летие

– Каждый из вас делает чрезвычайно важное дело. Для меня новости об очередных обстрелах – это не просто строчки на экране. За ними я вижу лица людей, которые, несмотря на страх и усталость, остаются с нуждающимися в правде и поддержке. Вы даете громадам ощущение, что они не сами. Я безгранично благодарна вам за это – за ваше мужество, профессионализм и за то, что вы верите: свет всегда побеждает тьму. Есть команды, на чьем пути было еще большее испытание: они теряли редакции, вынуждены были покидать родные города, работать под обстрелами или в условиях цензуры. И даже тогда не остановились – стали для своих громад точкой опоры и надежды. Сегодня мы благодарим их за то, что во времена густейшей тьмы они зажгли свет, который помог другим найти дорогу и не потерять веру, – сказала на церемонии награждения руководитель АНРВУ Оксана Бровко.

Как отметили в АНРВУ, медиа «Одесская жизнь» показывает красоту и свет своего города, страдающего от атак ракет и дронов, и простыми и теплыми словами рассказывает человеческие истории и сложные процессы.

Фото с сайта АНРВУ