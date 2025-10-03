Ключевые моменты:
- «Одесская жизнь» получила награду «За свет в темноте и профессиональную стойкость»;
- Церемония награждения состоялась 3 октября 2025 года на XIV Медийном Конгрессе во Львове;
- Награду получили семь региональных медиа из разных областей Украины;
- АНРВУ отмечает медиа, которые продолжают информировать, опровергать фейки, проводить расследования и рассказывать истории мужества и стойкости.
Награждение победителей состоялось сегодня, 3 октября 2025 года, во время XIV Медийного Конгресса во Львове.
Об этом сообщает Ассоциация «Независимые региональные издатели Украины» (АНРВУ).
Как отмечают в АНРВУ, этой наградой Ассоциация традиционно отмечает редакции, которые, несмотря на все сложности и опасности во время войны, продолжают работать для своих громад, информируя, опровергая фейки, проводя расследования, рассказывая истории о человеческой отваге и несокрушимом духе.
Награду «За свет в темноте и профессиональную стойкость» получили семь региональных медиа. Это:
- «Кременчугский Телеграф» (Полтавская область);
- «Родной город» (Мирноград, Донецкая область);
- «Ямполь.info» (Сумская область);
- «Бердянск 24» (Запорожская область);
- «Одесская жизнь» (Одесская область);
- «Маяк» (Харьковская область);
- TheBuchaCity (Киевская область).
Напомним, 27 июля 2025 года «Одесская жизнь» отметила свое 18-летие
– Каждый из вас делает чрезвычайно важное дело. Для меня новости об очередных обстрелах – это не просто строчки на экране. За ними я вижу лица людей, которые, несмотря на страх и усталость, остаются с нуждающимися в правде и поддержке. Вы даете громадам ощущение, что они не сами. Я безгранично благодарна вам за это – за ваше мужество, профессионализм и за то, что вы верите: свет всегда побеждает тьму. Есть команды, на чьем пути было еще большее испытание: они теряли редакции, вынуждены были покидать родные города, работать под обстрелами или в условиях цензуры. И даже тогда не остановились – стали для своих громад точкой опоры и надежды. Сегодня мы благодарим их за то, что во времена густейшей тьмы они зажгли свет, который помог другим найти дорогу и не потерять веру, – сказала на церемонии награждения руководитель АНРВУ Оксана Бровко.
Еще по теме: Каждую редакцию мы спасали как точку сопротивления: Оксана Бровко о журналистике во время войны
Как отметили в АНРВУ, медиа «Одесская жизнь» показывает красоту и свет своего города, страдающего от атак ракет и дронов, и простыми и теплыми словами рассказывает человеческие истории и сложные процессы.
Читайте также:
- Мировое признание украинской независимой журналистики: АНРВУ получила гран-при INMA 2025;
- «Золотое перо свободы 2025»: заслугу украинских независимых журналистов отметили в Верховной Раде;
- Украинская независимая пресса получила престижную международную награду за свободу слова в дни войны.
Фото с сайта АНРВУ