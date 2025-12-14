Ключевые моменты

«Одесская жизнь» с первых дней полномасштабного вторжения не прекратила работу и стала хроникером обороны Юга Украины.

Редакция обеспечивала одесситов критически важной информацией, выпускала бесплатные номера газеты и поддерживала громаду в условиях войны.

Издание системно освещает волонтерское движение, технические инновации для ВСУ и общественные инициативы в Одесской области.

Отдельное направление работы — поддержка ветеранов, семей защитников, переселенцев и людей, потерявших жилье из-за войны.

«Одесская жизнь» фиксирует ежедневную несокрушимость Одессы и области, сохраняя живую летопись современной войны.

«Страшные слова, когда они молчат…»

Взрывы, тревога за детей, очереди, полностью заполненный железнодорожный вокзал… Разум и сердце отказывались осознать и принять реальность. Утро 24 февраля было похожим во многих городах Украины, и Одесса не была исключением. Роль медиа в сложные времена — добывать и предоставлять аудитории взвешенную и достоверную информацию, которая помогает сориентироваться. «Одесская жизнь» тоже не молчала в это суровое время.

— Утром 24 февраля я собрал коллектив на совещание и предложил ради сохранения жизни выехать всем, кто примет такое решение. Однако наши редакторы, корреспонденты, корректоры, другие работники сообщили о намерении остаться в Одессе и продолжить работу, ведь жителей нельзя было оставить без нужной информации, — вспоминает главный редактор Геннадий Чабанов.

Война не остановила работу редакции. Работали все онлайн-платформы, социальные сети, хотя двое наших сотрудников сразу встали на защиту страны.

— Остальная часть коллектива готовила бесплатный номер газеты, который вышел 1 марта. Мы раздавали его в точках продаж, аптеках и т. д., ведь почта работала с задержкой, пропадало интернет-соединение. В выпуске собрали максимум полезной информации: перечень бомбоубежищ, расписание транспорта, режим работы пунктов пропуска, банков, коммунальных учреждений, рассказывали об особенностях связи вне интернет-сети.

Через десять дней вышел еще один бесплатный номер, а дальше мы начали работать в плановом режиме. Не могли оставаться в стороне и стали помогать раненым, защитникам, уязвимым слоям населения.

— Перечисляли собственные средства, искали для одесских волонтерских фондов и деньги за границей, — продолжает Геннадий Чабанов. — Делали все, чтобы приобрести как можно больше лекарств для госпиталя, амуниции, а наши коллеги плели маскировочные сети, распространяли информацию об актуальных сборах для наших защитников.

Хотя мы работаем для аудитории, живущей в тылу, родные наших читателей защищают Украину.

— Среди горожан — ветераны, раненые, бывшие пленные, погибшие герои, и мы должны писать о них и ради них, — убежден Геннадий Чабанов. — «Одесская жизнь» должна быть и является несокрушимой. Наша главная задача — качественно делать свою работу, поддерживать наших защитников и их семьи.

Павербанки, дроны-перехватчики и «Деньги на ВСУ»: несокрушимый тыл помогает фронту

Изобретатели, инженеры, слесари, токари, айтишники — это далеко не полный перечень профессий, представители которых являются героями наших материалов с начала полномасштабного вторжения. Каждый из них и в домашних мастерских, и на производстве чертил, конструировал, паял, собирал приборы и оборудование, которое помогало уничтожать врага и его вооружение. То, что придумывали одесситы, удивляло и вдохновляло одновременно.

Глеб Варешкин: «В течение двух месяцев мы пытались понять, как сбалансировать все так, чтобы емкость была на две с половиной стандартные зарядки мобильного телефона. И пришли к реализации этой идеи только теперь, после чего начали призывать людей присылать нам электронные сигареты».

Электронные сигареты, вместо вреда здоровью и экологии, благодаря IT-специалисту и волонтеру Глебу Варешкину и его единомышленникам превращались в павербанки (портативные зарядные устройства) для Вооруженных сил Украины.

Вместе с читателями «Одесская жизнь» радовалась каждой инновации от известной одесской волонтерской группы «Технари», которая сделала немало для эффективного сбивания вражеских целей. Не меньше таких мастеров и в Одесской области: там волонтеры производят боевые дроны, мини-ракеты системы сброса и другое вооружение.

Из статьи «Одесские «Технари» передали защитникам неба комплекты для выявления шахедов»: «Для эффективной боевой работы на южном направлении защитники неба получили от волонтеров 50 устройств «Полоз» — изобретение «Технарей», предназначенное для ночного выявления, сопровождения и подсветки вражеских целей».

Не оставались наши корреспонденты и в стороне от действий местной власти. С помощью инициативной группы «Деньги на ВСУ», настаивавшей на увеличении расходов и помощи защитникам, мы анализировали местный бюджет, подтверждая неприоритетные траты во время войны.

Из статьи «Волонтеры из Одесчины»: «Почти три года назад при Тарутинском краеведческом музее заработал кружок плетения носков и ковриков-подстилок для украинских защитников».

Не счесть материалов о явлении, размаха которого не имеет ни одна другая страна, — волонтерстве. Маскировочные сети, лекарства, тактические шлемы, лакомства, дроны, средства связи, щемящие и такие теплые детские открытки — все, что могло хоть как-то помочь нашим защитникам, отправлялось на фронт, а нам не хватало полос для рассказов о неравнодушных жителях Одесской области.

Поддержка ветеранов и семей защитников

Погибшие, раненые, бывшие пленные и те, кто до сих пор в аду неволи, ветераны, действующие военнослужащие — у наших защитников разные путь и судьба. Рассказать о каждом, поблагодарить, а еще помочь — это меньшее, что мы можем сделать для них. Где пройти реабилитацию, как искать пропавших без вести и т. п. — уже несколько лет это неотъемлемая часть информационной повестки «Одесской жизни».

Игорь Семенюк, ветеран ВСУ: «Справочник для ветеранов ВСУ, который подготовила «Одесская жизнь», с именами, телефонами, адресами — очень полезный, а то ребята приходят с фронта и не знают, куда бежать, к кому обращаться. А тут все расписано. Спасибо вам!».

О возможностях получения помощи на оформление льгот от местных громад (Бессарабской, Любашевской и Ренийской) ветераны узнали именно благодаря проекту «Одесской жизни».

А еще мы часто предоставляем информационные площадки для объявлений сборов на нужды защитников, помощи ветеранам. И невероятно радуемся, когда раненым ветеранам удается адаптироваться к новым условиям жизни, проявляя волю к победе уже в гражданской жизни. Так, например, как это удалось одесситу Олегу Автомеенко. Ветеран потерял на войне зрение, однако не потерял силу духа: занимается греблей, поступил в университет, открыл канал на Ютубе, на котором помогает другим незрячим.

«Одесская жизнь» — для всех

Одесчина и Одесса еще с 2014 года стали домом для вынужденно перемещенных лиц. С какими проблемами они сталкиваются, кто может помочь их решить, как восстановить утраченные документы или получить новую профессию — мы отслеживаем актуальную информацию и предоставляем необходимые контакты.

Во время полномасштабного вторжения свои дома теряют и одесситы. Многие жители горе своих земляков чувствуют как собственное и обращаются к нам за поддержкой и оглаской, как в случае с семьей школьной медсестры Татьяны Шолпан. Квартира женщины в результате попадания была полностью уничтожена. Семья нуждалась в материальной и информационной поддержке.

Несокрушимая Одесчина

Мы учим детей во время войны, собираем урожаи под тревогами, проводим ярмарки и фестивали, собираем деньги для ВСУ, начинаем жизнь с нуля после прилетов, сдаем кровь, возим воду в Николаев и Херсон, спасаем бездомных животных, варим кофе под гул генераторов, печатаем газеты, не устаем посылать российский корабль на… — и хотим быть похожими в несокрушимости на наших защитников, которые, вопреки военной логике, продолжают держать оборону.

А еще мы ежеминутно благодарим наших героев за возможность дышать, жить и ждать, ждать Победы. Победы, которую пишут наши ВСУ, а мы — бережно сохраняем каждое событие и поступок, благодаря которым это станет возможным.