«Страшные слова, когда они молчат…»

Одесская жизнь - спецвыпуск к началу войны
Специальный бесплатный совместный выпуск изданий «Одесская жизнь», «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма», который вышел после полномасштабного вторжения

Взрывы, тревога за детей, очереди, полностью заполненный железнодорожный вокзал… Разум и сердце отказывались осознать и принять реальность. Утро 24 февраля было похожим во многих городах Украины, и Одесса не была исключением. Роль медиа в сложные времена — добывать и предоставлять аудитории взвешенную и достоверную информацию, которая помогает сориентироваться. «Одесская жизнь» тоже не молчала в это суровое время.

— Утром 24 февраля я собрал коллектив на совещание и предложил ради сохранения жизни выехать всем, кто примет такое решение. Однако наши редакторы, корреспонденты, корректоры, другие работники сообщили о намерении остаться в Одессе и продолжить работу, ведь жителей нельзя было оставить без нужной информации, — вспоминает главный редактор Геннадий Чабанов.

Война не остановила работу редакции. Работали все онлайн-платформы, социальные сети, хотя двое наших сотрудников сразу встали на защиту страны.

— Остальная часть коллектива готовила бесплатный номер газеты, который вышел 1 марта. Мы раздавали его в точках продаж, аптеках и т. д., ведь почта работала с задержкой, пропадало интернет-соединение. В выпуске собрали максимум полезной информации: перечень бомбоубежищ, расписание транспорта, режим работы пунктов пропуска, банков, коммунальных учреждений, рассказывали об особенностях связи вне интернет-сети.

Через десять дней вышел еще один бесплатный номер, а дальше мы начали работать в плановом режиме. Не могли оставаться в стороне и стали помогать раненым, защитникам, уязвимым слоям населения.

Одесская жизнь - спецвыпуск к началу войны
Второй специальный бесплатный выпуск «Одесской жизни», который вышел после полномасштабного вторжения

— Перечисляли собственные средства, искали для одесских волонтерских фондов и деньги за границей, — продолжает Геннадий Чабанов. — Делали все, чтобы приобрести как можно больше лекарств для госпиталя, амуниции, а наши коллеги плели маскировочные сети, распространяли информацию об актуальных сборах для наших защитников.

Хотя мы работаем для аудитории, живущей в тылу, родные наших читателей защищают Украину.

— Среди горожан — ветераны, раненые, бывшие пленные, погибшие герои, и мы должны писать о них и ради них, — убежден Геннадий Чабанов. — «Одесская жизнь» должна быть и является несокрушимой. Наша главная задача — качественно делать свою работу, поддерживать наших защитников и их семьи.

Павербанки, дроны-перехватчики и «Деньги на ВСУ»: несокрушимый тыл помогает фронту

Изобретатели, инженеры, слесари, токари, айтишники — это далеко не полный перечень профессий, представители которых являются героями наших материалов с начала полномасштабного вторжения. Каждый из них и в домашних мастерских, и на производстве чертил, конструировал, паял, собирал приборы и оборудование, которое помогало уничтожать врага и его вооружение. То, что придумывали одесситы, удивляло и вдохновляло одновременно.

Глеб Варешкин - изготавливает павербанки для ВСУ
Глеб Варешкин — изготавливает павербанки для ВСУ

Глеб Варешкин: «В течение двух месяцев мы пытались понять, как сбалансировать все так, чтобы емкость была на две с половиной стандартные зарядки мобильного телефона. И пришли к реализации этой идеи только теперь, после чего начали призывать людей присылать нам электронные сигареты».

Электронные сигареты, вместо вреда здоровью и экологии, благодаря IT-специалисту и волонтеру Глебу Варешкину и его единомышленникам превращались в павербанки (портативные зарядные устройства) для Вооруженных сил Украины.

Вместе с читателями «Одесская жизнь» радовалась каждой инновации от известной одесской волонтерской группы «Технари», которая сделала немало для эффективного сбивания вражеских целей. Не меньше таких мастеров и в Одесской области: там волонтеры производят боевые дроны, мини-ракеты системы сброса и другое вооружение.

Изобретатель Геннадий Сульдин
Изобретатель Геннадий Сульдин и его группа разработали много полезных приборов и программ, которые помогают защищать Украину

Из статьи «Одесские «Технари» передали защитникам неба комплекты для выявления шахедов»: «Для эффективной боевой работы на южном направлении защитники неба получили от волонтеров 50 устройств «Полоз» — изобретение «Технарей», предназначенное для ночного выявления, сопровождения и подсветки вражеских целей».

Не оставались наши корреспонденты и в стороне от действий местной власти. С помощью инициативной группы «Деньги на ВСУ», настаивавшей на увеличении расходов и помощи защитникам, мы анализировали местный бюджет, подтверждая неприоритетные траты во время войны.

Акция инициативной группы Деньги на ВСУ
На одной из акций инициативной группы «Деньги на ВСУ»

Из статьи «Волонтеры из Одесчины»: «Почти три года назад при Тарутинском краеведческом музее заработал кружок плетения носков и ковриков-подстилок для украинских защитников».

Тарутинский женский волонтерский клуб
Тарутинский женский волонтерский клуб

Не счесть материалов о явлении, размаха которого не имеет ни одна другая страна, — волонтерстве. Маскировочные сети, лекарства, тактические шлемы, лакомства, дроны, средства связи, щемящие и такие теплые детские открытки — все, что могло хоть как-то помочь нашим защитникам, отправлялось на фронт, а нам не хватало полос для рассказов о неравнодушных жителях Одесской области.

Поддержка ветеранов и семей защитников

Погибшие, раненые, бывшие пленные и те, кто до сих пор в аду неволи, ветераны, действующие военнослужащие — у наших защитников разные путь и судьба. Рассказать о каждом, поблагодарить, а еще помочь — это меньшее, что мы можем сделать для них. Где пройти реабилитацию, как искать пропавших без вести и т. п. — уже несколько лет это неотъемлемая часть информационной повестки «Одесской жизни».

Игорь Семенюк, ветеран ВСУ: «Справочник для ветеранов ВСУ, который подготовила «Одесская жизнь», с именами, телефонами, адресами — очень полезный, а то ребята приходят с фронта и не знают, куда бежать, к кому обращаться. А тут все расписано. Спасибо вам!».

Встреча руководителей Бессарабской громады с ветеранами
Встреча руководителей Бессарабской громады с ветеранами

О возможностях получения помощи на оформление льгот от местных громад (Бессарабской, Любашевской и Ренийской) ветераны узнали именно благодаря проекту «Одесской жизни».

А еще мы часто предоставляем информационные площадки для объявлений сборов на нужды защитников, помощи ветеранам. И невероятно радуемся, когда раненым ветеранам удается адаптироваться к новым условиям жизни, проявляя волю к победе уже в гражданской жизни. Так, например, как это удалось одесситу Олегу Автомеенко. Ветеран потерял на войне зрение, однако не потерял силу духа: занимается греблей, поступил в университет, открыл канал на Ютубе, на котором помогает другим незрячим.

Олег Автомеенко, ветеран ВСУ
Олег Автомеенко, ветеран ВСУ
Олег Автомеенко, ветеран ВСУ
Олег Автомеенко, ветеран ВСУ, до получения ранения

«Одесская жизнь» — для всех

Одесчина и Одесса еще с 2014 года стали домом для вынужденно перемещенных лиц. С какими проблемами они сталкиваются, кто может помочь их решить, как восстановить утраченные документы или получить новую профессию — мы отслеживаем актуальную информацию и предоставляем необходимые контакты.

Во время полномасштабного вторжения свои дома теряют и одесситы. Многие жители горе своих земляков чувствуют как собственное и обращаются к нам за поддержкой и оглаской, как в случае с семьей школьной медсестры Татьяны Шолпан. Квартира женщины в результате попадания была полностью уничтожена. Семья нуждалась в материальной и информационной поддержке.

Татьяна Андреевна возле разрушенного дома
Татьяна Андреевна возле разрушенного дома

Несокрушимая Одесчина

Мы учим детей во время войны, собираем урожаи под тревогами, проводим ярмарки и фестивали, собираем деньги для ВСУ, начинаем жизнь с нуля после прилетов, сдаем кровь, возим воду в Николаев и Херсон, спасаем бездомных животных, варим кофе под гул генераторов, печатаем газеты, не устаем посылать российский корабль на… — и хотим быть похожими в несокрушимости на наших защитников, которые, вопреки военной логике, продолжают держать оборону.

А еще мы ежеминутно благодарим наших героев за возможность дышать, жить и ждать, ждать Победы. Победы, которую пишут наши ВСУ, а мы — бережно сохраняем каждое событие и поступок, благодаря которым это станет возможным.

