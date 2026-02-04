Ключевые моменты:

Бывшие региональные активисты партии Шария фактически привели в советы людей, связанных с ОПЗЖ

Списки кандидатов формировались в последний момент и без участия местных ячеек

Партия использовала запугивание, поджоги и давление на «нелояльных» депутатов

Такой формат «интернет-партий» представляет прямую угрозу демократическим процессам

«Мы были искренне обмануты»: как всё начиналось

Максим Скибинский — врач и военнослужащий, который в 2019–2020 годах возглавлял районную ячейку партии Шария в Килии.

— Я не был политическим активистом. Я был молодым врачом, которого возмущало, что из ремонта туалета делают пиар на сотни тысяч гривен. Мы реально думали, что контролируем власть, — рассказывает он.

Работа ячейки сводилась к анализу тендеров, запросам в горсовет и публичной критике сомнительных расходов.

Газеты без Крыма и первый «звоночек»

Переломным моментом стало появление партийной газеты с картой Украины без Крыма.

— Я отказался её распространять. Нам прислали около десяти тысяч экземпляров — они так и остались лежать в той служебной квартире, — говорит Максим Скибинский.

Объяснения о «редакторской ошибке» активистов уже не убеждали.

Избиения, поджоги и «медиашоу»

По словам Скибинского, насилие использовалось как инструмент политической технологии.

— Сейчас я убеждён, что некоторые избиения были организованы самой верхушкой. Это делалось ради картинки и давления на власть, — говорит он.

После инцидентов партийцев централизованно вывозили на акции протеста.

Местные выборы: как ОПЗЖ зашла «через Шария»

Наибольшее разочарование активисты испытали накануне местных выборов 2020 года.

— Мы проделали огромную работу, а по факту привели к власти людей из ОПЗЖ. Именно тогда стало понятно, что дальше так быть не может, — подытоживает Максим Скибинский.

Давление после выборов

После голосования депутаты, отказавшиеся выполнять указания руководства, столкнулись с угрозами.

— Им прямо писали: либо сдаёшь мандат, либо будет хуже. Это была системная история давления, — объясняет он.

Почему такие партии опасны

Скибинский считает, что история партии Шария стала показательным примером опасности «интернет-проектов» в политике.

— Это был первый массовый негативный опыт интернет-партии в Украине. И хорошо, что он стал уроком, — подытоживает Максим Скибинский.

Фракция партии Шария в Одесском горсовете: короткая история

На местных выборах 2020 года партия Шария получила шесть мандатов в Одесском городском совете. Это был один из самых заметных результатов политического проекта блогера на юге Украины.

Однако уже в первые месяцы после выборов стало понятно, что фракция не является целостной. Часть депутатов отказалась выполнять указания партийного руководства и голосовать в унисон с пророссийскими силами. Внутри фракции начался конфликт.

После начала полномасштабного вторжения России партия Шария была запрещена, а её одесская фракция фактически прекратила существование. Часть бывших депутатов дистанцировалась от бренда партии, другие исчезли из публичного политического поля и сложили мандаты. Политический проект, который заходил в горсовет под лозунгами «контроля власти», завершился расколом и бегством ключевых фигур.

Ранее мы публиковали расследование о том, как в Одессе сдают землю в центре города за бесценок:

Аренда коммунальной земли «по-одесски», или почему земля в центре города подешевела втрое.

Читайте также:

Как уничтожили «Красные Звёзды»: место вечного покоя именитых одесситов превратили в свалку, чтобы застроить элитками

Как работала партия Шария в Одесской области: свидетельства изнутри

Партия Шария в Одесской области: как формировали списки, кто зашёл в советы и почему это было опасно — рассказ бывшего главы районной ячейки.