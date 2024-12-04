Пушкин, Бабель, Глушко и другие: какие памятники в Одессе решено демонтировать

Такое решение было принято сегодня, 4 декабря 2024 года, на очередной сессии горсовета.

В частности, депутаты приняли изменения в бюджет, которые предусматривают выделение средств на проектирование демонтажа памятников, содержащих имперскую российскую символику.

Так, помимо памятников Пушкину на Приморском бульваре и на улице Итальянской (бывшей Пушкинской), в перечень вошли:

Памятник ученому-ракетостроителю Валентину Глушко;

Братская могила красногвардейцев, погибших в борьбе за установление советской власти в Одессе в январе 1918 года;

Колонна Александра II;

Памятник Зое Космодемьянской;

Бюст маршалу-одесситу Родиону Малиновскому;Генералу Ивану Черняховскому;

Памятник летчику Валерию Чкалову.

Памятник Исааку Бабелю;

Памятник Александру Маринеско;

Стену чекистов;

Памятник комсомольцам Одесской области.

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Предположительно, все памятники будут демонтированы и перенесены в планируемый музей имперского и советского прошлого.

«Следует отметить, что вопрос не вызвал дискуссии… Но не все так просто, для начала Управление капитального строительства (УКС) должно провести обследование памятников, чтобы понять, сколько будет стоить их снос, уже после УКС должны объявить тендер. Но тут нет четкого времени и границ.

По данным наших источников в мэрии, городская власть не собирается спешить с реальным демонтажем памятников. Напротив, она сделает все, чтобы они достояли до выборов и для этого у нее есть масса возможностей. Как минимум необходимо еще разрешение от ЮНЕСКО»,

– пишет по этому поводу издание «Думская».

Ранее в ЮНЕСКО дали ответ на нашумевшее «Одесское письмо», в котором противники деколонизации топонимов, названных в честь российских писателей и других научных и культурных деятелей, а также сноса памятников в Одессе просили отложить решение по деколонизации культурного наследия Одессы до конца войны.

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