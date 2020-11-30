140 лет назад в Одессе стала выходить газета «Одесский листок». Однако ее предыстория началась за несколько лет до этого. Благодаря Василию Навроцкому из маленькой умирающей листовки, печатавшей объявления, выросло одно из самых значимых и престижных одесских изданий.

Первый издатель “Одесского листка” прогорел из-за рекламы

В июле 1872 года губернский секретарь и одновременно редактор и издатель газеты «Новороссийский телеграф» Александр Серебренников получил разрешение на выпуск небольшой газеты, которую он назвал «Одесский листок объявлений». Первый номер газеты вышел 2 августа, и предполагалось, что читатели смогут купить ее дважды в неделю – во вторник и пятницу. Печатать в новом издании было дозволено только городские новости и объявления, но Серебренников стал размещать там еще и фельетоны.

Цензор, который счел их «литературными произведениями», сделал владельцу строгий выговор. Фактически газета протянула около 10 месяцев. Серебренников быстро потерял к ней интерес, так как объявления были вялыми, не давали результата и количество рекламодателей неуклонно уменьшалось. В июне 1873 года выход газеты был временно приостановлен из-за недостатка материала.

После того как «Одесский листок объявлений» пробыл в «вынужденном отпуске» около полугода, Серебренников решил, что его детище не имеет будущего и от него лучше избавиться. Причем искать нового хозяина нужно было быстро, так как, по законам того времени, издание, которое не выходило в течение года, считалось прекратившим свое существование.

В это время в одесской типографии Петра Францова наборщиком работал 23-летний Василий Навроцкий. Он был из кременчугских дворян, и когда его отец разорился, молодой человек отправился в Одессу подыскивать себе работу. Узнав, что Серебренников продает газету, Навроцкий загорелся идеей приобрести ее, однако все его состояние на тот момент ограничивалось пятью рублями. Тогда он стал обходить фирмы города и собирать объявления для будущих номеров газеты. Так это было или нет, неизвестно, однако полторы тысячи рублей на покупку издания Навроцкому собрать все же удалось.

Навроцкий механизировал типографское производство

23 декабря 1873 года вышел первый номер «Одесского листка объявлений» с новым редактором. У Навроцкого было отличное коммерческое чутье, поэтому первым делом он стал размещать рекламные объявления – любые, лишь бы они приносили доход. А так как в городе не было издания, которое бы оказывало посреднические услуги, то газета объявлений стала пользоваться спросом. О Навроцком говорили, что он «по части юркости и находчивости рекламиста не имел себе соперников в одесской прессе».

Постепенно газета из чисто рекламного издания стала превращаться в общественно-политическое, и в 1880 году она изменила название на «Одесский листок». На ее страницах стали печатать правительственные документы, заметки о городском хозяйстве, деятельности администрации, театральные рецензии. На газетных страницах все чаще стала разгораться полемика, а материалы приобретали остроту и актуальность.

В «Одесский листок» из других изданий стали переходить маститые журналисты, например, «неутомимый и неугомонный» Семен Герцо-Виноградский, писавший под псевдонимом Барон Икс. На страницах «Одесского листка» часто мелькали фамилии известных журналистов – Власа Дорошевича, Аркадия Аверченко, Ивана Бунина, Корнея Чуковского.

Со временем «Одесский листок» стал самым большим провинциальным изданием. В 1890-х годах его тираж перевалил за 10000 экземпляров, а с 1905 года газету было разрешено выпускать без предварительной цензуры. Типография, где печатался «Одесский листок», находилась на Ланжероновской, 8. Чтобы облегчить работу своих служащих, Навроцкий установил там ротационную машину, привезенную из Парижа, а также немецкую наборную машину, которая заменяла нескольких наборщиков. За инициативность и прогрессивное мышление Навроцкого называли «одесским американцем» и «газетным львом».

Газетчики не брезговали сплетнями

В «Одесском листке» появлялись не только серьезные публикации. Чтобы привлечь читателей, Навроцкий часто размещал материалы о скандалах и сплетнях. Такой подход давал результаты – количество читателей, а следовательно, и тираж газеты увеличивались с космической скоростью. Более того, Навроцкий разрешал журналистам самим выбирать «героя» очередной бульварной публикации. Результат таких «разоблачений» часто становился даже более жестким, чем хотелось бы, – к примеру, были уволены начальник казначейства, директор театра и кое-кто из полицейских. А несколько дворянских семей даже вынуждены были уехать за пределы Одессы. За неимением реальных событий сотрудники газеты придумывали новости сами, не гнушаясь и откровенными утками.

Можно сказать, что в «Одесском листке» царили демократические порядки. Когда Навроцкий привез из Франции автомобиль, то «гонял» на нем по городу с ужасной скоростью – 25 километров в час. Народ пугался, и полиция не раз делала замечания владельцу газеты. И журналисты «Одесского листка» написали язвительный фельетон, в котором пристыдили своего патрона за слишком большую скорость. Кстати, позже машина перекочевала в редакционный гараж, и Навроцкий лично возил репортеров к местам происшествий, где они всегда оказывались раньше других журналистов.

Умер Василий Навроцкий 6 мая 1911 года. На похороны собралась вся Одесса. По дороге ко Второму Христианскому кладбищу, где похоронили издателя, горели фонари, которые были перевиты траурными лентами.

В Одессе восстановили памятник Василию Навроцкому

В советское время могила Василия Навроцкого была заброшена, и найти ее не удавалось. И только в 2018 году журналист Вячеслав Воронков, один из авторов «Одесской жизни», отыскал захоронение на 26-м участке Второго Христианского кладбища. Оно было в ужасном состоянии – сверху покосившегося креста и могильной плиты с надписью «Навроцкий Василий Васильевич» была свалена огромная куча мусора. В мае 2018 года могилу редактора «Одесского листка» облагородили, старую плиту восстановили, а рядом поставили новую с фотографией. Работы были проведены за счет и при участии редакции «Одесской жизни».

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