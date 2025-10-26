Ключевые моменты

До 2023 года улица Леонова носила имя героя СССР Демократа Леонова, погибшего на острове Даманский.

Новое название Олешковская связано с казацкой Сечью, символом вольного духа запорожцев.

Олешки — древнее славянское название местности на левом берегу Днепра, известное со времен Киевской Руси.

История Сечи напоминает о праве Украины на самостоятельность и силу перед лицом врагов.

Улица Леонова в Одессе — в честь кого она была названа

Было как минимум два Леонова, в честь которых могла быть названа эта улица в Хаджибейском ныне районе города. Сразу предположил, что речь шла об Алексее Архиповиче Леонове. Это лётчик-космонавт СССР № 11, первый человек в мире, вышедший в открытый космос, дважды Герой Советского Союза. Напрямую к Одессе он — ну никак, но всё же — уровень! Но оказалось, что улица с 1973-го до 2023-го года носила имя совсем другого Леонова — Демократа Владимировича, офицера-погрничника, тоже Героя СССР, посмертно получившего это звание за участие в боях на острове Даманский . К Одессе такое же нулевое отношение, но все же из уважения к памяти человека вкратце о нем расскажем.

Потомственный пограничник, Демократ Леонов ко времени конфликта на Даманском был уже полковником. 15 марта 1969 года он непосредственно командовал подразделениями погранотряда в ходе второго боестолкновения в пограничном конфликте на острове Даманский.

В критический момент боя выдвинулся с танковым взводом для поддержки своих «погранцов» с целью отсечь выдвижение китайских резервов. Его танк был подбит несколькими выстрелами из гранатомётов. Леонов погиб от снайперского выстрела, будучи уже дважды раненым, при попытке покинуть подбитый китайскими гранатомётчиками танк…

Что означает — Олешковская улица

Далее — о том, почему улица стала Олешковской. Это в честь Олешковской сечи — территориально-войсковой организации запорожских козаков в низовье Днепра на его левобережье. Сразу подчеркнем, что правильное название — Олешки, и то, что нынешние пришельцы — дебилы говорят «АлЁшки» — только лишнее свидетельство того, что они дебилы.

Олешки это от слова «олешник» — заросли ольхи. Местность, где стоит временно оккупированный город Олешки, который до 2016 года был Цюрупинском (это левый берег Днепра, напротив моего родного Херсона), раньше была покрыта ольховыми лесами, болотами и пойменными дубравами. Отсюда и пошло название — Олешки, то есть «место, где растёт ольха».

Это типичное славянское географическое название. Название Олешье известно ещё со времён Киевской Руси. В «Повести временных лет» (X–XI вв.) есть упоминание: «И придоша к Олешью…» — место на нижнем Днепре, где князья собирались перед походами на Византию. Олешье было известно ещё арабскому путешественнику 12-го века Аль-Идриси (он писал «Алеска»). У итальянских поселенцев 13-14 веков на берегу Черного моря и Днепра это звучало Эреске.

Олешковская сечь — символ выживания вольных казаков в изгнании

Основана Олешковская сечь — символ выживания запорожского вольного духа в изгнании — была в 1711 году, после того, как в 1709-м войска «царя-батюшки» уничтожили Старую Чортомлыцкую сечь (она находилась на правом берегу Днепра, между современными Никополем и Марганцем, у впадения реки Чортомлык в Днепр.

Основана была Чортомлыцкая сечь в 1652 году после разрушения предыдущей Базавлукской Сечи. Просуществовала до 1709 года, когда была разрушена по приказу Петра I после выступления запорожцев на стороне Мазепы).

Землями этими низовыми тогда владел крымский хан Девлет-Гирей II, он и удовлетворил просьбу кошевого атамана Костя Гордиенко (ближайший сподвижник Мазепы) о создании Олешковской сечи.

Кстати, предок этого хана — Девлет-Гирей І — со своим войском сжег москву 3 июня 1571 года. В результате набега, который был местью за завоевание Иваном Грозным Казанского и Астраханского ханств, большая часть москвы выгорела дотла, и тысячи московитов были угнаны в плен.

Крепость Олешковской сечи была 4-угольной с полутораметровыми рвами и валами, с редутами (закрытое укрепление для круговой обороны) по углам и одними воротами. В центре находились курени, также была церковь Покрова Пресвятой Богородицы из камыша, вблизи неё — погост и колодец, зимой не замерзавший.

Как жили козаки Олешковской сечи

Следует понимать, что козаки из двух зол выбрали меньшее: уйдя от российского террора, Олешковская Сечь находилась под протекторатом Крымского ханства, а фактически — под властью Османской империи.

Козаки платили хану дань и обязались не нападать на татар и турок. Формально сохраняли старинные казацкие порядки, внутреннее самоуправление и выбор кошевого атамана. Но жизнь «под ханом» тоже мёдом не была.

Козаки были обязаны ходить в походы для помощи крымским татарам (минимум 2000 сабель), причем посылал хан козаков куда подальше: один раз аж до Дагестана они дошли. Не раз их «командировали» (минимум 300 человек) и в Перекоп, на строительство на Крымском перешейке оборонительных сооружений, причем бесплатно.

Это очень не нравилось козакам, у которых было особое отношение к своей чести. С годами жизнь Олешковской сечи под «опекой» хана всё более и более усложнялась. Росло взаимное недовольство, учащались конфликты с татарами. Поводов было множество: запорожцам строго ЗАПРЕЩАЛОСЬ ИМЕТЬ СВОИ ПУШКИ, запретили и строить в Сечи, причем не только укрепления, но и постоянную церковь.

Уничтожение Олешковской сечи

А потом случилось то, что поставило крест на Олешковской сечи. В 1728 году козаки под предводительством хана ушли в дальний поход на черкесов. Ушли почти все. Тем временем другая группировка козаков, обитавших на речке Самара (приток Днепра), напала на Олешковскую сечь. Много народу порубили, повесили, а саму Сечь разгромили, разрушили.

Вернувшись из похода, «олешковцы» собрали силы, ударили по Самарской сечи и уничтожили обидчиков. Но разрушенную Олешковскую сечь они были вынуждены покинуть и вернуться в старую Каменскую сечь (она находится на правом берегу Днепра в селе Республиканец Бериславского района Херсонщины).

Олешки сейчас временно оккупированы россиянами, село Республиканец почти стерто с лица земли их обстрелами. Три века прошло со времени гибели Олешковской сечи, а ведь мало что изменилось… Не изменились эти великодержавные твари, не изменились, увы, в лучшую сторону мы.

Козакам их «спасители» запрещали иметь свои пушки, и у нас, уж простите, малоумных без проблем забрали ядерные «пушки«, пообещав, чуть что, стать спасителями. А потом началось это «чуть что»: одни потенциальные спасители (будь они ВСЕ прокляты до 7-го колена!) сами на нас, обезоруженных, напали, а другие «обещалкины», которые стучали себя пятками в грудь «Я грудью встану!», переобулись в воздухе.

И теперь повторяют Украине: «Я грудью встану!», правда, добавляя «За твоей спиной…» А главный «гарант» до того о….ел ( можно читать и «офигел»), что ПРОДАЁТ сгорающей в пожарах Украине оружие и кичится без стеснения барышами! Мародёр! А что в нашем законодательном органе во время войны, когда жизненно необходимо особое единство? А там, как и когда-то, дерутся между собой на радость оркам «олешковская» и «самарская» группировки.

***

Нам жизненно необходимо сделать выводы на многие десятилетия вперед. Когда я после окончания Одесского института связи попал на работу в Херсонский телепередающий цетр, начальником цеха там был мудрейший Вениамин Григорьевич Халипер.

Тогда, в середине 1970-х, ему было столько лет, сколько мне сейчас, и мудрых мыслей он изрекал — Фаина Раневская отдыхает. Вот одна из них, максимально актуальная: «Я не верю никому, даже собственной ж…пе: недавно думал пе…нуть, а ус….лся».

Миль пардон, читатели, но это жизнь. Так вот, наша страна в дальнейшем должна жить по этой же формуле: не верить никому, чтобы не ус…ться. Верить только в себя и в свою силу! Пусть сейчас всё советское не в почете, но были правильные слова в одной из песен той эпохи:»Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоИт на запАсном пути».

Конечно, именно бронепоезд нам не нужен, пусть на нём северокорейский пухлик катается. Но если уж он, «забив болт» на всю «глубокую обеспокоенность» т.н. «сильных мира всего», которые на поверку оказались никчемами, обеспечил себе ядерный «щит и меч», то уж Украине сам бог велел вернуть себе украденное. Пусть будет в запасе. И чем скорее, тем лучше.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса