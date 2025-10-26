Ключевые моменты:

Россия второй раз за сутки атаковала Киев дронами: есть погибшие и десятки раненых.

Воздушные силы Украины сбили 90 из 101 вражеского беспилотника.

ВСУ освободили два населенных пункта в Донецкой области и продвигаются в Покровском районе.

За сутки враг потерял около 900 человек, 37 единиц техники и более 200 дронов.

Ночная атака дронов на Киев: есть погибшие и разрушения

В ночь на 26 октября Россия уже второй раз за прошедшие сутки атаковала Киев ударными беспилотниками. В результате атаки три человека погибли (по данным МВД это 19-летняя девушка и ее 46-летняя мать, еще одно тело нуждается в идентификации) и по меньшей мере 32 – получили ранения, семеро из них госпитализированы, в том числе двое детей.

Как сообщил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко, в следствие атаки было зафиксировано падение обломков беспилотников в нескольких районах столицы.

В частности, в Деснянском районе повреждены девятиэтажные и 16-этажные жилые дома, на одном из них произошел пожар. В Оболонском районе обломки повредили крышу многоэтажки.

Также стало известно, что российские агрессоры ударили по производственным мощностям кофейной компании IDEALIST COFFEE в Киеве.

«Ночная баллистическая атака рашистских террористов принесла очередное разрушение наших производственных мощностей. Реальное положение дел и сроки восстановления пока не известны», – сообщили в пресс-службе компании.

А сегодня утром россияне атаковали Кривой Рог. Мониторинговые каналы пишут о прилете КАБа.

Официальной информации о последствиях обстрела пока нет, однако Воздушные силы сообщали о КАБ в направлении города с юго-востока.

Защитники украинского неба уничтожили 90 вражеских беспилотников

По данным Воздушных сил, в ночь на 26 октября противник атаковал 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов.

Отражавшие воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины успешно ликвидировали либо обезвредили 90 враждебных беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение обломков на 5-ти локациях.

Украинские силы продвигаются на Донетчине: освобождены два населенных пункта

Генштаб ВМСУ официально подтвердил освобождение от россиян населенных пунктов Кучеров Яр и Сухецкое в Донецкой области

По данным военных, за два месяца общие потери противника на Очеретинском (Добропольском) направлении составляют: личного состава – более 15700 человек, ВВТ – 1364 единицы и 4689 разных БпЛА.

По состоянию на 26 октября ВСУ освободили 185,6 км² и зачистили 243,8 квадратных километров территории Покровского района Донецкой области.

В то же время Генштаб сообщает, что в Покровске россияне накопили около 200 военнослужащих, там продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА.

«Противник, путем использования межпозиционного пространства и просачивания малых пехотных групп, накопил в городе около 200 военнослужащих. В населенном пункте продолжаются стрелковые бои, активно работают подразделения БпЛА. Боевые столкновения отличаются высокой динамикой и интенсивностью», – говорится в сообщении.

Ранее, два дня назад, СМИ сообщали о присутствии в Покровске не менее 250 оккупантов. При этом представитель группировки войск «Восток» Григорий Шаповал заверял, что ситуация в городе «контролируемая» и «не критическая», а отрезанных позиций возле Покровска нет.

За сутки враг потерял 900 человек и свыше 300 единиц техники и дронов

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель противника.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях прошедших суток произошло пять боевых столкновений, враг нанес 13 авиационных ударов, применив при этом 26 управляемых авиабомб, и совершил 150 обстрелов, пять из которых – из реактивных систем залпового огня.

В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 900 человек. Также украинские воины обезвредили:

четыре танка;

18 боевых бронированных машин;

15 артиллерийских систем;

214 беспилотных летательных аппарата;

81 единицу автомобильной техники оккупантов.