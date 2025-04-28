Об этом стало известно из платформы Prozorro.

По итогам тендера, 21 апреля 2025 года было подписан договор с одесским частным предпринимателем Щигельским Александром Владимировичем.

Закупку провели без использования электронной системы и без проведения открытого конкурса. Заказчик — Усатовский сельский совет — воспользовался нормами постановления Кабмина №1178, которое позволяет во время действия военного положения заключать прямые договоры без конкурентных процедур.

Общая стоимость работ составит 1,2 миллиона гривен.

Проект должен быть завершен до 31 декабря 2025 года.

По информации из открытых источников, компания Щигельского занимается разнообразной деятельностью в области строительства и архитектуры, а также предоставляет услуги в сфере геодезии и технического консультирования.

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Большое Усатовское кладбище — исторический некрополь, расположенный в поселке Усатово Одесского района. В центре кладбища находится курган, внесенный в перечень памятников археологии. Вокруг кургана расположены многочисленные казацкие захоронения.

Сейчас на кладбище осталось лишь около полусотни целых каменных казацких крестов, большинство из которых разрушаются из-за внешних воздействий.

Ранее в Одессе создали цифровой Каталог крестов Куяльника — одного из крупнейших и старейших казацких кладбищ Украины.

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