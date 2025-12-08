Ключевые моменты

Митрофан Неделин – советский главный маршал артиллерии и участник ракетной программы СССР, погиб при взрыве ракеты Р-16 в 1960 году на Байконуре.

Причиной его гибели стал взрыв сверхтоксичного ракетного топлива — гептила, и сегодня ассоциирующегося с опасностями советских образцов вооружений.

В рамках деимпериализации улицу, носившую имя Неделина, переименовали в честь Анатолия Бачинского — одесского историка, профессора и автора фундаментальных исследований о Задунайской Сечи и истории Юга Украины.

Бачинский оставил весомое научное наследие: 8 монографий, более 150 научных и около 250 научно-популярных статей, а также археографические публикации.

Маршал Неделин сгорел при испытании ракеты

Итак, одна из улиц в Приморском районе носила имя Неделина. Это был советский военачальник, Главный маршал артиллерии, Герой Советского Союза. Родился в 1902 году, воспитывал его дед, ранее служивший в артиллерии и своими рассказами зародивший у Митрофана интерес к ней.

Учился в реальном училище, затем работал в железнодорожных мастерских. Участник гражданской войны, красноармеец. Окончил артиллерийские курсы усовершенствования комсостава.

В 1937 — 1939 годах участвовал добровольцем в гражданской войне в Испании. Служил командиром артиллерийской батареи, командиром дивизиона, начальником штаба артиллерийского полка. В 1940 году Неделин был начальником артиллерии 9-й армии, которая входила в состав Одесского военного округа.

Во Вторую мировую был на командных должностях по артиллерийской части. В 1945 году удостоен звания Герой Советского Союза. В послевоенный период дослужился до замминистра обороны, командовал ракетными войсками, внёс большой вклад в создание ракетных войск стратегического назначения, разработку, испытание и принятие на вооружение ракетно-ядерного оружия.

Погиб Митрофан Иванович Недедин 24 октября 1960 года на стартовой площадке Байконура при взрыве ракеты Р-16 на испытаниях. Наблюдательный пункт был оборудован на безопасном расстоянии, но маршал счел нужным, когда объявили очередную задержку, отправиться на старт, желая лично разобраться, что там происходит.

С ним, конечно же, подтянулись и члены Госкомиссии. Ракета, стартовав, взорвалась. Всего при взрыве погибло 74 человека и ещё четверо умерли в результате сильных ожогов и отравления парами гептила — это ядовитое ракетное топливо.

Температура горения была столь высока, что, по свидетельству очевидцев, от маршала Неделина остался только тёмный след на асфальте возле ракеты. Были найдены оплавившаяся Золотая Звезда Героя Советского Союза, один его погон и наручные часы.

Анатолий Бачинский изучал неизвестную историю Одесской области

65 лет спустя: как сообщили на днях наши СМИ, в ночь на 28 ноября 2025года на военной базе в Оренбургской области эрэфии произошёл взрыв — предположительно при неудачном запуске ракеты. После взрыва и разрушения ракеты очевидцы заметили в небе фиолетовое облако дыма.

Аналитики предполагают, что характер цвета дыма — типичный для топлива, используемого в жидкостных ракетах советского образца «гептил» — очень токсичного вещества. Это облако рассматривают не просто как визуальный эффект, а как потенциально опасное токсичное облако, представляющее угрозу для окружающей среды, воздуха, воды и здоровья людей. Конечно же, кто-то заявит, что это оружие — «аналогов нет». Но у нас часто пишут чуть иначе — «анала говнет»…

В соответствии с законом о деимпериализации топонимов улицу эту переименовали, она теперь носит имя Анатолия Бачинского. Анатолий Диомидович (1933, Одесса — 1995, Одесса) — историк и археограф, профессор кафедры истории Украины Одесского университета имени Мечникова.

В 1957 году окончил истфак этого университета, после чего работал научным сотрудником Одесского археологического музея и старшим научным сотрудником Госархива Одесской области. С 1960 года начал преподавать на истфаке своего «альма матер».

Защитил кандидатскую по теме «Народная колонизация Придунайских степей в XVIII — начале XIX в.в.». В диссертации впервые (!) в историографии на основе архивных источников из хранилищ москвы, Петербурга, Краснодара, Киева, Одессы, Николаева, Херсона исследовал темы прошлого Буджакской ногайской орды в низовьях Дуная.

Также изучал историю создания Усть-Дунайского казачьего войска, пребывания там же задунайского и черноморского казачества. В дальнейшем вопросы, связанные с историей задунайских запорожцев и Задунайской Сечи, получили развитие в итоговой монографии «Січ Задунайська: 1775—1828» (1994).

Анатолий Бачинский — автор 8 монографий, 150 научных и порядка 250 научно-популярных статей, а также серии археографических публикаций. Некоторые из них опубликованы в Болгарии, россии, Молдове. Он был членом Археографической комиссии АН Украины, председателем Одесского общества краеведов.

Умер в 1995 года в Одессе, оставив интеллектуальное наследие, вполне достойное вхождения его имени в топонимику родного города.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса