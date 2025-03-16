Как поссорились два «братских» народа

Да, по масштабам она была куда меньшей, не столь продолжительной. Итак, в марте 1969 года на Дальнем Востоке за остров Даманский начались бои между армиями двух «братских» народов из т.н. лагеря социализма – СССР и Китая.

КНР тогда руководил «красный» диктатор Мао Дзедун. Относительно недавно мы поминали его «незлым тихим словом» в материале о том, как в Китае массово уничтожали воробьев. Потом Мао такую же «чистку» устроил и среди людей, угробив в ходе т.н. культурной революции порядка миллиона, по некоторым данным, сограждан.

Кстати, активно помогали в этом диктатору его «красногвардейцы», это по-китайски хунвейбины. В этой связи вспоминаются школьные политинформации перед началом уроков, где мы, старшеклассники, рассказывая о «бесчинствах китайских ревизионистов», как правило, «нечаянно» меняли местами 3-ю и 6-ю буквы в слове хуНвеЙбины. Тогда же, кстати, появилась и песня Владимира Высоцкого «Возле города Пекина ходят-бродят хунвейбины» с припевом «И ведь главное, знаю отлично я, Как они произносятся, Но что-то весьма неприличное На язык ко мне просится».

Это я так, чтобы в общих чертах ту эпоху вам, читатели, напомнить. Хотя и сейчас китайцы со своим нынешним «великим кормчим» из ежедневных новостных сводок у нас не исчезают, так что это для понимания, «кто есть ху», а кто есть Си. Какие-то аналогии провести можно. И нужно.

Нечестная сделка

Так вот, Даманский – это островок «аж» в три четверти квадратного километра на реке Уссури (Усулицзян по-китайски), разделяющей КНР и россию. В Китае его называли Чжэньбаодао, а в СССР Даманским в честь утонувшего там в 1888 году инженера-путейца. В сильные паводки остров полностью скрывался под водой.

В международном праве есть норма: пограничные реки делятся по фарватеру. Но в Пекинским договоре от 1860 года между российской и Цинской империями граница была проведена по левому, китайскому берегу Уссури, т.е. китайцы не имели права даже плавать по реке. В этом договоре сказано: «граничная линия навеки не должна быть изменяема».

Для объективности уточним, что россия типично в своей манере тогда, говоря хоккейной терминологией, прижала Китай к борту. Китай только вот проиграл Вторую опиумную войну, британские и французские войска подошли к Пекину и предъявили ультиматум, угрожая сжечь город. Тут откуда ни возьмись – российский посланник граф Игнатьев. Он выступил посредником и в качестве платы за это «договорился» о границе по левому берегу Уссури.

Бои за остров Даманский

Но, начиная с 1962 года, Пекин стал называть договоры с царской Россией неравноправными и навязанными и заявлять о претензиях на часть Забайкалья и Приморье. Тогда же китайцы начали заходить на Даманский, косить там траву, рыбачить. Все это было не спонтанно, потому что каждый раз, когда советские пограничники их выпроваживали прикладами, с китайского берега мощные репродукторы изрыгали русские матюки.

Так эти визиты незваных гостей тянулись до 1969 года, когда 2 марта матюки стали свинцовыми. Поступило сообщение о высадке на остров толпы китайцев, туда отправили отряд «погранцов» в 30 штыков, но их автоматным огнем встретили порядка 70 военнослужащих КНР, незаметно ночью просочившихся на Даманский. Сразу погибли 17 пограничников. Подоспело моторизованное подкрепление с соседней заставы, после многочасового боя китайцы отступили.

Всего в тот день погиб 31, ранены были 14 советских пограничников. После этого в течение 2 недель противники подтягивали армейские части. А 14 марта бои возобновились. Китайцы вновь высадились на острове. Советский отряд численностью 418 человек с пятью танками и 11 БТР выдавил их оттуда.

На следующий день китайская пехота при поддержке артиллерии и минометов после многочасового боя все же заняла остров. Назавтра советское командование приказало применить по острову еще засекреченное на тот момент оружие – реактивную систему залпового огня «Град». Даманский был буквально выжжен, там не осталось ни живой души. В боях на Даманском суммарно погибли 58 советских военнослужащих, 94 были ранены. Число жертв с китайской стороны не афишируется. По некоторым данным – от 100 до 300.

В сентябре того же года глава правительства СССР Алексей Косыгин, возвращаясь с похорон вьетнамского лидера Хо Ши Мина, сделал остановку в Пекине. Прямо в аэропорту он с китайской «верхушкой» провел блиц-переговоры.

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Китай добился своего

Решили оставить спорный остров «ничейным». Но в 1991 году по новому пограничному соглашению Даманский был передан Китаю. А в 2004 году (это первый президентский срок путина) был подписан договор об окончательной демаркации границы, и КНР получила территорию почти в 500 раз больше Даманского.

Следует напомнить, что в 50-х годах СССР добровольно передал Китаю Порт-Артур, Дальний и КВЖД. Пекин о Даманском тогда не вспомнил. И вдруг через 10 лет вожжа под хвост попала? Нет, не вдруг: китайцев годом ранее очень обеспокоил ввод советских оккупационных войск в Чехословакию. На всякий случай эвакуировали из сравнительно близкого к советской границе Пекина архивы, и к «угрозе с Севера» стали относиться очень серьезно. Китай увидел в СССР не только страну из т.н. соцлагеря, но и «нео-царскую» империю. Что ж, разве нынешний царь эрэфии со своми царенятами – не доказательство тому?

А еще раньше, в 1964 году, Мао Цзэдун на встрече с японскими социалистами озвучил притязания на «российские» 1,5 миллиона квадратных километров. И заявил, что мы, мол, пока это официально не предъявляем, но все помним. Ну вот и чудесно, главное, чтоб им и в дальнейшем память не отшибло.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон – Одесса