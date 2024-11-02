Батуринская резня: как россияне 300 лет назад полностью уничтожили украинский город

Предатель

Тогда город был гетманской столицей. Во время Северной войны гетман Иван Мазепа решил уйти от влияния московии, договорился со шведским королем Карлом XII объединиться против Петра I. И потому царь приказал командующему российскими войсками Меншикову захватить Батурин и покарать всех, кто поддержал Мазепу.

Батурин был хорошо укреплен, это была крепость, имелась крепостная артиллерия. Капитулировать жители не пожелали и оборонялись несколько дней. Но затем вандалы проникли в город с помощью предателя. «Один из полковых старшин, Иван Нис, прибыл к Меншикову и указал ему тайный способ заполучить Батурин. По преданию, Нис указал в батуринской стене ход. Меншиков отправил туда солдат. С другой стороны было начато наступление», ‒ так сообщает об этих событиях историк Николай Костомаров.

Жгли живьем, пытали, резали

Московиты ворвались в Батурин и уничтожали всех подряд. Они резали, стреляли, рубили, сжигали людей. Город был разграблен и сожжен. Руководителей обороны пытали и казнили, защитников распяли на крестах. Горожане прятались в церквях, но озверевшие стрельцы крушили двери и швыряли в окна факелы. Вместе с людьми сгорело 5 церквей.

Французские журналы, получив информацию из Украины, пестрели заголовками: «Страшная резня», «Женщины и дети на остриях сабель». «Газет де Франс» писала: «Все жители Батурина, невзирая на возраст и пол вырезаны, как велят нечеловеческие обычаи московитов».

Да уж, Европа выразила озабоченность… Всего в Батурине истребили, по различным подсчетам, от 11 до 14 тысяч человек. Ориентировочно, жертвами стали 6-7,5 тысяч мирных граждан и 6-6,5 тысяч военных. В 1708 году в Батурине проживали порядка 20 тысяч жителей. В 1726 году, через 18 лет после уничтожения, этот город был все еще безлюдным, а уцелевшие жители обитали в его окрестностях.

«Без гибели Батурина 2 ноября 1708 года трудно осознать существование российского государства. Проявленные в военной кампании 1708 года примеры неслыханного деспотизма, жестокости ‒ реакция самосохранения российского самодержавия, к которому не были готовы ни участники борьбы за волю Украины, ни Карл XII», ‒ уверен историк Сергей Павленко.

И вот прошло более 300 лет. Этот грамотный вывод историка можно повторить слово в слово. Только Батурин нужно заменить на Бахмут, Угледар, Торецк, Мариуполь, Северодонецк, Марьинка… Ну и вместо Карла напишем «сытая Европа».

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