Ключевые моменты:

Одесский городской совет игнорирует требование подписать охранный договор для казацкого кладбища, несмотря на его статус памятника местного значения, приобретенный в 2021 году.

Казацкое кладбище остается без надлежащего ухода, зарастает сорняками, поскольку власти заявляют об отсутствии средств.

Отсутствие официального оформления земли как исторической территории создает риски земельных спекуляций и разрушения памятника.

Это одно из трех сохранившихся казацких кладбищ на Одесчине и старейшее в городе, с уникальными захоронениями, датируемыми 1791 годом, то есть раньше официальной даты основания Одессы.

Вместо властей о кладбище заботятся военные и патриотические организации, которые собственными силами проводят уборку.

Суд обязал – мэрия отказалась: почему в Одессе пренебрегают историческим памятником

В Одесской области сохранились три казацких кладбища. Одно из них – в самой Одессе, на Хаджибейской дороге. Оно является собственностью громады и находится в ведении Одесского городского совета.

Еще в 2021 году Министерство культуры придало ему статус памятки местного значения, присвоило охранный номер и внесло в государственный реестр. Это означает, что кладбище подлежит охране, уходу и содержанию на средства городской громады.

Однако с 2021 года охранный договор так и не был подписан.

– Вместо того чтобы выполнить требование закона и обеспечить памятнику надлежащий уход, Одесский городской совет фактически самоустранился, – говорит депутат Одесского городского совета Ольга Квасницкая.

Только после вмешательства прокуратуры суд обязал мэрию заключить охранный договор. Казалось бы, вопрос решен – есть решение суда, его нужно просто выполнить. Но чиновники сделали другое: они подали апелляцию.

То есть потратили деньги громады на то, чтобы обжаловать решение, которое и так отвечает законодательству. Абсурдность ситуации очевидна: вместо того, чтобы направить средства на уборку территории, реставрацию надгробий или установку охранных знаков, власти тратят бюджет на судебную тяжбу против обязанности, прямо предусмотренной законом.

– Более того, по состоянию на сегодняшний день даже не проведена инвентаризация земли кладбища, – рассказывает Ольга. – Участок до сих пор не оформлен как территория с историко-культурным назначением, что является грубым нарушением норм охраны культурного наследия. Это создает риски для сохранения объекта и открывает путь для спекуляций по землепользованию.

С юридической точки зрения бездействие городского совета является двойным нарушением:

Нарушение Закона Украины «Об охране культурного наследия» – охранный договор должен быть подписан с балансодержателем. Неисполнение решения суда – что может повлечь ответственность за неисполнение судебных актов.

В этой ситуации громада не просто теряет уникальный памятник. Она теряет деньги, время и доверие.

Старейшее кладбище Одессы под угрозой: мнение историка

– Я говорю это не как чиновник или руководитель, а как историк и одессит, проживший в этом городе 56 лет, – говорит доктор исторических наук Тарас Гончарук. – За это время я видел, как Одесса теряла достопримечательности кварталами – целые исторические массивы исчезали без следа. Но больше всего мне болит состояние старейшего кладбища нашего города.

– Это кладбище – уникально. Здесь более 200 захоронений, более 40 форм надгробий, среди которых есть настоящие произведения народной архитектуры. Некоторые могилы врезаны непосредственно в известняковую породу – такого вы не увидите нигде в Украине. Это место имеет не только культурную, но и научную ценность. И самое главное – это кладбище официально имеет статус памятки истории. Мы добивались этого более 30 лет, собирали документы, подключали ученых и общественные организации со всей Украины. Наконец – статус получен.

Но что дальше? По закону, памятник должен иметь охрану. Содержание и сохранение памятки является обязанностью городских властей. На практике же мы видим безразличие.

Почему нет средств на благоустройство памятки национального значения в Одессе?

Сегодня территория кладбища заброшена, поросла бурьянами. Ранее коммунальные службы выделяли людей для уборки, затем остались лишь патриотические организации и казацкие общества, которые за свой счет и своими силами ухаживали за этим местом.

– Теперь многие из тех людей воюют на фронте. И кладбище осталось один на один с безразличием чиновников, – считает историк. – В то же время деньги у города есть – выкладываются тротуары у банков, используется техника, на что находят ресурсы. Почему же нет средств на благоустройство памятника национального значения?

Мне кажется, проблема даже не в финансах, а в отношении. Если власть позволила уничтожить Первое христианское кладбище, если Второе осталось без должного ухода, то какое будущее у самого старого? Я хочу прямо спросить: видел ли когда-нибудь наш городской голова этот памятник? Пусть приедет и посмотрит. Потому что Одессу любят не словами, а делами. В противном случае мы рискуем потерять еще один кусок нашей истории. А все громкие заявления о «любви к Одессе» – не более чем пустой пафос.

Бурьян российской пропаганды: за казацким кладбищем в Одессе присматривают военные

Систематически спасают от упадка историческую достопримечательность наши военные.

– Это одно из важнейших мест украинской Одессы. Сам факт его существования разрушает враждебный миф о том, что Одесса – якобы «русский город», – говорит командир 122-й бригады подполковник Денис Носиков.

Первые могилы появились здесь в 1791 году, то есть раньше, чем императрица Екатерина II якобы основала Одессу.

– Мы косим бурьяны как в окопах на передовой, так и в самой Одессе. Этот бурьян можно сравнить с российской пропагандой – мифами и фейками, которыми оккупанты засорили историю города. Работы еще много, но мы сделаем все для победы! – подчеркнул Денис Носиков.

Также наводят порядок на кладбище студенты-историки и представители различных общественных и казацких организаций.

Между прошлым и будущим: почему важно казацкое кладбище

Казацкие кладбища – это не просто старые надгробия. Это символ украинской традиции военных захоронений. Сегодня, когда новые могилы защитников появляются на современных кладбищах, вопрос сохранения этих исторических мест приобретает особое значение. И вместо того, чтобы создавать этнографические парки или образовательные маршруты для детей и туристов, мы сталкиваемся с отговорками и бюрократическим саботажем.

Этот вопрос уже давно перерос в правовой и общественный. Если должностные лица не способны выполнить элементарное – подписать охранный договор и ухаживать за кладбищем, тогда должен встать вопрос об их ответственности, вплоть до кадровых решений. Ибо пренебрежение исторической памятью – это не только моральный вред, но и системное бездействие чиновников.

Справка «ОЖ»: об истории казацкого кладбища в Одессе

После уничтожения Запорожской Сечи, значительная часть казаков переселилась на земли Османской империи. Они выбрали для жизни пригород Хаджибея, в частности район Куяльницко-Хаджибейской пересыпи. Поскольку пересыпь протяженностью около восьми километров постоянно затапливалась, казаки селились на соседних возвышенностях – склонах Шкодовой горы и холма Долгая могила.

На склонах Шкодовой горы сформировалось поселение Куяльник. Здесь в 1809 году была построена Вознесенская церковь (ныне не сохранилась). Само кладбище возникло еще раньше – примерно в 1775 году. Древнейшее известное захоронение относится к 1791 году, то есть на три года раньше начала строительства Одессы.

Самым старым считается погребение Младенца Иоанна, на каменном кресте которого отчеканена надпись: «ЗДСЪПО / ГРЄБНЪ / РАБЪ / БОЖИ / ІН ХС / МЛДЄНЦЪ ИОАНЪ / РОКУ БОЖИА / 1791».