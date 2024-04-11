Будапештский меморандум: о гарантиях забыли, на Украину «забили»

На «все сто» уверен, что каждый, читающий эти строки, как минимум слышал словосочетание «Будапештский меморандум» (в дальнейшем Б.М.) и многоэтажные матюки относительно того, что Украина (президент Кучма), подписав этот международный документ, отказалась от имевшегося на её территории ракетно-ядерного оружия.

В этом году — 30-летие подписания «Б.М.» главами США, Великобритании, Украины и россии. Уехав более года назад из обстреливаемого рф Херсона в Одессу и прячась сейчас в одесском подвале от эрэфовской же баллистики, читаю в телеграмм-канале свежее высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля»: В Европе есть порядка 100 батарей «PATRIOT», но мы все еще не можем дать им 7(семь!) из них, о которых они отчаянно просят». Вот я и решил и для себя, и для вас, уважаемые читатели, покопать поглубже тему этого странного меморандума (в дальнейшем «М»).

М — значит меморандум

Давайте начнем с того, что означает это латинское слово. Оксфордский словарь трактует перевод так — это дипломатический документ с изложением взгляда правительства на какой-нибудь вопрос.

Вот еще трактовка — это информационно-справочный документ с пояснением видения того или иного вопроса, может использоваться в дипломатических отношениях, предпринимательстве, в качестве записки или справки внутри организации.

В переводе с латыни «меморандум» означает «то, о чём следует помнить». «М» не является международным договором в полном смысле этого слова, это всего лишь «заверение о намерениях», своеобразная декларация, что 2 стороны (или больше) видят вот такую-то проблему так-то.

Ну и что вам напоминают подобные «заверения-обещания»? Мне это напоминает пошловатый (да простят меня многоуважаемые читательницы) анекдот: «Ты же обещал на мне жениться!!! — Да мало ли что я на тебе обещал…» Вот и нам что-то пообещали. Кстати, а что?

Содержание Будапештского меморандума

И я прочитал полный текст того, что мы сокращенно называем «Б.М.» Вот его полное название: «Меморандум о ГАРАНТИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия». Там 6 пунктов, их следует знать для понимания (даю в некотором сокращении):

рф, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство… уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины. рф, Великобритания и США подтверждают свое обязательство воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины, и что никакие их вооружения никогда не будут применены против Украины, кроме как в целях самообороны… в соответствии с Уставом ООН. рф, Великобритания и США подтверждают Украине свое обязательство… воздерживаться от экономического принуждения, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, и таким образом обеспечить себе преимущества любого рода. рф, Великобритания и США подтверждают свое обязательство добиваться незамедлительных действий Совета Безопасности ООН по оказанию помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия. рф, Великобритания и США подтверждают в отношении Украины свое обязательство не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающего ядерным оружием, кроме как в случае нападения на них, их территории, на их вооруженные силы или их союзников таким государством, действующим вместе с государством, обладающим ядерным оружием. Украина, рф, Великобритания и США будут консультироваться в случае возникновения ситуации, затрагивающей вопрос относительно этих обязательств.

Чего стоит меморандум

Вот сижу я в подвале и размышляю: ну и какова цена этой «писульке», подписанной в Будапеште 5 декабря 1994 года? А вот вам мысли подписавшего ее президента США Билла Клинтона.

4 апреля 2023 года «Европейская правда» процитировала его мнение из интервью ирландскому вещателю RTЕ. На тот момент Биллу уже «стукнуло» 77 лет, он, вероятно, перестал быть «половым попрошайкой» (я имею в виду его опыты с Моникой Левински), начал подводить какие-то итоги, и вот, что сказал:

«Я чувствую личную причастность, потому что я ЗАСТАВИЛ их (Украину — ред.) согласиться на отказ от ядерного оружия. И никто из них не верит, что Россия пошла бы на это (вторжение — ред.), если бы Украина все еще имела свое оружие». «Они (украинцы — ред.) боялись отдать его (ядерное оружие — ред.), потому что думали, что это единственное, что защищало их от экспансионистской россии. Путин, когда увидел возможность, нарушил соглашение и сначала захватил Крым. И я из-за этого чувствую себя ужасно.».

Страдалец, да и только: не спится ему, видать, бедолаге, несварением желудка страдает, со стулом проблемы. Ещё бы, ведь ещё в январе 1994 года Клинтон подписал трехстороннее соглашение с тогдашними президентами россии Ельциным и Украины Кравчуком о ликвидации арсенала стратегического ядерного оружия, которое осталось в Украине после распада СССР.

А потом уже стал подписантом ещё и «Б.М.» Но дело не лично в президенте Клинтоне: он выступал от имени самого могучего на планете государства — США, и это США, помимо прочих, дали нам вышеизложенные гарантии.

Ключевую роль в принятии решения сыграли США! Тема разоружения началась ещё при президентстве Кравчука. До сей поры памятен визит в Киев Билла Клинтона, который не вышел за территорию аэропорта «Борисполь», а холодно провел разговор с Кравчуком в помещении аэропорта. И «дожал» тему.

А сейчас, разос…авшись у себя внутри, США помогают нам оружием дозировано, «в день по чайной ложке» — сравнительно с тем, что нужно, чтобы мы сами, своей кровью гарантировали своё, да и соседей наших западных, существование на Земле.

«Ни один договор с россией не стоит листа бумаги, на котором он подписан» — сказал когда-то немецкий канцлер Отто фон Бисмарк. Неужели в Историю, по уши «обосрамившись», так же войдут и США!? О гарантиях забыли, на них и на нас просто тупо «забили». Кстати, от чего «избавили» Украину, которая ОДНА из всех подписантов полностью свои обязательства выполнила?

Какой ядерный арсенал был у Украины

Наш ядерный арсенал состоял из 176 межконтинентальных баллистических и более 2,5 тысячи тактических ракет. До 1996 года 2 тысячи ядерных боеприпасов были уничтожены, остальные – вывезены в рф(!).

1 июня 1996 года последняя украинская ракетная установка была передана россии. В 2000 году стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 мс передали россии в рамках соглашения о разоружении Украины.

После распада СССР в Украине было 89 различных бомбардировщиков. Часть порезали на металл, другую — передали стране-агрессору. Ту-95мс там было около 60 штук, мы добавили им ещё 23. И сейчас они «работают» по нашей территории.

Вот цитата из интервью начальника ГУР Буданова на канале «1+1» («NV» 2.09. 2023г.):

«В Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина были в новейшей на то время модификации М3, — именно той, которая часто по нам бьет ракетами Х-22. Мы в итоге свои порезали, Ту-95 и Ту-160 поотдавали рф, ракеты Х-55 тоже поотдавали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали».

С его слов, Кучма оставил на вооружении 10 бомбардировщиков, но их потом тоже порезали при Ющенко. Твою дивизию, чтоб не сказать грубее!

Что Украина получила взамен, помимо, конечно, мыльного пузыря под названием «гарантии безопасности»? Компенсацию стоимости высокообогащенного урана в ядерных боеголовках, финансовую помощь для уничтожения своих межконтинентальных баллистических ракет, шахтных установок и бомбардировщиков. А еще около $980 млн топливом для АЭС и списание части газовых долгов рф.

Могла ли Украина оставить «ядерку» у себя?

Ну а теперь — эмоции в сторону. И зададимся вопросом: а могла ли Украина не подписать «Б.М.», отказаться от предложения расстаться с ядерным арсеналом? Или это было, как в романе «Крестный отец» Марио Пьюзо: «Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться»?

Вот мнение Леонида Кравчука, которое он рассказал в интервью Deutsche Welle в 2011 году. Его мнению можно верить, но можно и не верить — как «соучастнику»:

«Все системы управления ракетами были в России, черный чемоданчик с пусковой кнопкой был у президента Ельцина». «Ракеты-носители производились на днепропетровском заводе «Южмаш», однако ядерные боеголовки к ним делали в России. Наладить собственное производство таких боеголовок и обеспечить их обслуживание стоило огромных денег».

По оценкам Кравчука, на то время для этого потребовалось бы около $65 млрд. Взять их было негде. А ещё, со слов Кравчука, к финансовой неспособности Украины удерживать свой ядерный потенциал, добавились и политические моменты: Запад прессинговал Украину, угрожая изоляцией в случае сохранения ядерного оружия.

Оно и понятно: ракеты «наши» были нацелены на США. Поэтому отказ от ядерного оружия был «единственным возможным решением», уверял экс-президент.

А вот, что говорил Валерий Чалый (Посол Украины в США в 2015–2019 гг) в одном из интервью: сохранение ядерного потенциала могло бы оградить Украину от российского вторжения, хотя это ещё вопрос. Но практически неизбежно превратило бы нашу страну в Северную Корею еще тогда, в 1990-х:

«Но кто же нам тогда позволил бы не быть в изоляции и иметь ядерное оружие? Если бы мы хотели быть изгоем, как Северная Корея, то можно было бы идти по такому пути. Давление было огромное, и вряд ли удалось бы избежать такой ситуации».

И в завершение — Роман Бессмертный — политик, Посол Украины в Беларуси в 2010-2011 гг. Как участник Минского переговорного процесса в 2015-2016, 2019 годах он давал мне обширное интервью в мою бытность херсонским журналистом, понравился своими профессионализмом, логикой.

Вот, вкратце, что он сказал в интервью «Радио UA Чикаго», отвечая на вопрос: «Чем было подписание «Б.М.» — ошибкой, предательством или необходимостью?»

Бессмертный тоже рассказал, что системы управления и пароли были в москве. Украина к ним доступа не имела. Россия тогда имела две трети ядерного оружия СССР, Украина — одну треть.

До сих пор никто не понимает, как Ельцину удалось обжулить ООН, заявив, что рф — правопреемник СССР. Вот «сильные мира сего» и решили оставить «ядерку» россии, а Украине «порекомендовать» ее отдать.

Кстати, сегодня все это оружие было бы непригодно к использованию, начиная ещё с нулевых годов, без привлечения специалистов, предприятий, сервиса из рф. Так что «решение Украины вывезти это оружие со своей территории было НА ТО ВРЕМЯ абсолютно правильным».

Другое время

Но сейчас уже не ТО ВРЕМЯ. И Роман Бессмертный толково, как мне кажется, предвидит, что «если какие-то засранцы в эфире будут рассказывать, дадут они помощь или не дадут, в нашей стране родится радикальная сила, которая больше подобных вещей в нашей истории не допустит. И первое, что она сделает, придя к власти — это будет разрабатывать ядерное оружие». Что ж, так бывает. Уроженка Киева Голда Мабович, во всем мире известная как Голда Меир, много лет бывшая знаковой персоной в Израиле, сказала когда-то: «В Израиле нет ядерного оружия. Но если понадобится, мы его применим.»