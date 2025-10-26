Ключевые моменты:

В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за дождя, грозы, тумана и сильного ветра.

Водителей просят снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать парковки под деревьями и линиями электропередач.

На Черном море возможны срывы морских мин и их прибивание к берегу; при обнаружении мин следует немедленно звонить по номеру 102.

Одесская мэрия напоминает одесситам и гостям города о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить передвижения и поездки по городу, а также осторожно передвигаться под деревьями.

«Прошу водителей быть особенно внимательными на дорогах: снижайте скорость, соблюдайте дистанцию, не оставляйте автомобиль под деревьями или линиями электропередач», – предупреждает глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Кроме того, из-за шторма в Черном море высока вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания их к берегу, а также их дрейфа вдоль побережья. И вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины. В ОГВА напоминают: случае обнаружения морской мины или похожих на нее предметов, ни в коем случае их нельзя трогать. Необходимо незамедлительно сообщать по номеру 102.

Как сообщалось, сегодня в Одессе и Одесской области ожидается умеренный дождь. Воздух днем прогреется до днем 14-16°С тепла, по области – до 13-18°С.