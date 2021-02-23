Одесская область – крупнейшая по территории область Украины, расположенная на юго-западе страны, с населением более двух миллионов человек. Это одна из самых развитых областей страны в экономическом, туристическом, культурном и научном направлениях. Уже прошло 89 лет с тех пор, как Постановлением IV внеочередной сессии Всеукраинского Центрального Исполнительного Комитета XII созыва от 9 февраля 1932 года было провозглашено образование Одесской области, а 27 февраля центральными государственными и партийными органами СССР было утверждено образование Одесской области в составе Украинской ССР.

Всего в Одесской области было, как известно, 26 районов. Сейчас осталось всего семь районов: Березовский, Белгород-Днестровский, Болградский, Измаильский, Одесский, Подольский и Раздельнянский.

В этой статье мы расскажем об истории названий городов и поселков области, о том, что означают их названия. Часть материала мы использовали из наших публикаций 2013 года, автором которых является Сергей Марин, поэтому в тексте будут встречаться старые названия населенных пунктов.

Сегодня речь пойдет о семи самых северных населенных пунктах Одесской области: Кодыме, Балте, Саврани, Ананьеве, Любашевке, Красных Окнах (ныне Окны) и Подольске (бывший Котовск), который и сейчас является районным центром.

Кодыма: построена по повелению князя Любомирского

В 1754 году князь Иосиф Любомирский дал распоряжение, чтобы хутор, который относится к церковному приходу села Писаревки, перенесли в другое место, а на его месте было построено поселение. С этого года и ведет свое летоисчисление Кодыма.

Это слово значило «восток» еще на языке половцев. Кодымой назвали реку, текущую на восток, задолго до возникновения поселения на ней. С тех пор поселение не меняло своего названия. 27 сентября 2004 года Кодыма отметила свой 250-летний юбилей.

Балта: в переводе с турецкого “секира”

Балта впервые получила известность как небольшой форпост у северных границ Османской империи в XV веке (по-турецки «балта» – «секира»), хотя турецкого населения в городе практически не было. Название с тех пор не менялось.

В 1791 году, после русско-турецкой войны, правобережье реки Кодыма (приток Южного Буга) и город отошли к Российской империи, после чего здесь стали селиться русские (в основном старообрядцы – липоване, некрасовцы), украинцы, евреи, а затем и христианские беженцы из более южных, подконтрольных туркам регионов, в первую очередь молдаване.

В 1924-1928 годах, благодаря высокой концентрации молдавского населения среди жителей окрестных сел, Балта была столицей Молдавской АССР в составе Украинской ССР, в то время как Бессарабия входила в состав Румынии. В 1940 году, после образования Молдавской ССР, Балта вошла в состав Одесской области УССР.

Саврань: место древних поселений

Саврань – городок с очень богатой историей. Достаточно сказать, что в его окрестностях обнаружены следы пребывания носителей трипольской культуры, а это примерно период VI-III тысячелетие до нашей эры. Но и последующие эпохи оставили свои отпечатки на этой земле.

О названии городка существует легенда. В ней в стихотворной форме отражены варианты происхождения названия: «яма» по-тюркски; песня («савра», язык неизвестен); запорожский казак Савва, раненный в бою.

Что касается возникновения города, то в конце XIV века литовский князь Витовт (Витольд) передал возникшее к этому времени местечко Саврань (1390-е годы) панам Кошиловичам. С их помощью поселение получило привилегию на проведение двух-трех ярмарок (в год) и еженедельных торгов, и практически сразу же – Магдебургское право, перейдя в разряд городов (городков-местечек). С тех пор название не менялось.

Бывший Котовск (сейчас Подольск): при чем здесь Григорий Котовский?

Поскольку материал изначально публиковался до переименования, мы расскажем о происхождении старого названия города. Котовск (нынешний Подольск) – один из немногих населенных пунктов, который был и остался районным центром.

Котовск известен с 1779 года как село Бирзула. Происхождение названия Бирзула (Бырзулово, Бирзулово) – от молдавского «бир» (подворный сбор в Молдавии в 16-18 веках для уплаты дани Турции). Другая версия: название пошло от речки Бирзы.

Читателям, вероятно, будет интересно узнать: какое отношение к названию населенного пункта имеет Григорий Котовский?

В 1925 году в городе был похоронен в мавзолее Григорий Котовский. С 1928 года по 1929 год Бирзула была столицей Молдавской АССР. В 1935 году Бирзулу переименовали в Котовск, а в 1938 году присвоили статус города. В составе Одесской области УССР Котовск находится с 1940 года. Мавзолей Котовского был разрушен во время Великой Отечественной войны, затем восстановлен. Кстати, Григорий Котовский родом не из этих мест, как многие думают: он из села Хынчешть, что в Молдове.

Ананьев: был центром уезда Херсонской губернии

Известен с 1767 года как казацкая слобода Анань. Название, судя по всему, пошло от имени одного из украинских переселенцев, которые основали поселение. Слобода была заселена украинцами на землях, принадлежавших Турции. Земли перешли под власть Российской империи в 1792 году по Ясскому договору. В 1834 году переименован в город Ананьев и стал центром Ананьевского уезда Херсонской губернии. Слобода – вид поселения (либо части города), на момент основания которого его жители имели освобождение («свободу») от какой-либо государственной повинности.

Любашевка: земли помещика Любинского

Любашевка возникла на балках реки Довгенька на землях помещика Любинского (отсюда и название) и в дальнейшем объединила в себе несколько соседних сел (Софиевка, Николаевка). Люди в ней проживали с 1802 года, а первый храм в селении был освящен в 1811 году. Села соединились в нынешних границах поселения в начале XX века.

Красные Окны (сейчас Окны): какое отношение имеют окна к названию села?

Название села происходит от молдавского слова «окны» – источник, родник (эта местность изобиловала незамерзающими зимой родниками). Во время русско-турецкой войны 1787-1791 годах. вслед за русскими войсками в междуречье Днестра и Южного Буга двинулись переселенцы, в большинстве – молдаване, часть которых осела в Окнах. До 1920 года поселок носил название Окны. После 1921 года – Красные Окны (причина понятна – тогда ко многим названиям добавляли слово «красный»). Красноокнянский район (сейчас Окнянский) был образован в 1923 году.

Ранее “Одесская жизнь” публиковала цикл статей об окрестностях Одесской области:

Николаевки,

Березовки,

Захарьевки,

Татарбунар,

Ширяево,

Арциза,

Ананьева,

Балты,

Любашевки,

Ивановки,

Доброслава,

Беляевки,

Овидиополя,

Раздельной,

Окон,

Белгорода-Днестровского,

Тарутино,

об отдыхе на курорте Лебедевка

и путешествии в Обжилое.