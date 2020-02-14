Где побывать в Одесской области: вояж по родному краю

Мы начинаем серию публикаций об интересных селах Одесской области — их достопримечательностях и заповедниках, праздниках и фестивалях. Многие из нас даже не подозревают о том, что в городах и селах Одесской области происходит не меньше интересного, чем в самой Одессе. Побывать в исторических местах, увидеть уникальные природные объекты и почувствовать гостеприимство жителей области может каждый из одесситов.

Саврань: турецкая крепость и оплот гайдамаков

Расстояние от Одессы — 220 км

Свое путешествие мы начинаем с Саврани, которая находится на «крайнем севере» Одесчины. Этот город — самый древний населенный пункт нашего края и здесь находится самый большой лесной массив в области.

Название города, по одной из версий, произошло от тюркского слова «саврань», что означает «яма» — такое впечатление производит город, если смотреть на него с возвышенности. По другой версии, эти земли получили название в честь греческого героя Саврасоса. Когда-то эти места принадлежали туркам, и здесь погиб турецкий воин, грек по национальности, Саврасос. Когда построили крепость, ее назвали именем героя. А торговцы и ремесленники, поселившиеся здесь, стали так называть и свой городок.

Самыми первыми земледельцами на территории Саврани были жители трипольских поселений. А во времена Киевской Руси по этим землям проходила условная граница между владениями славянских племен, печенегов и половцев.

Позже территория Саврани входила во владения польских магнатов Конецпольских. Один из них в 1634 году поручил французскому инженеру Боплану построить в Саврани крепость, которую назвали Конецполь, или Усть-Саврань. Стены крепости возвели из жженого кирпича. Остатки этих кирпичей, которые 400 лет назад обрабатывали и укладывали своими руками наши предки, мы можем увидеть и сегодня.

В первой половине XVIII века в Саврани нашли пристанище гайдамаки, боровшиеся против польского гнета. В урочище Дедов яр располагались отряды казаков под предводительством Саввы Чалого. Польское правительство выслало против них большой военный отряд, который и разгромил гайдамаков. Сейчас об этом событии напоминает Гайдамацкий колодец, который появился в 1768 году. Рядом растет большой дуб и стоят столы, за которыми может поместиться более 100 человек.

В конце XIX века Саврань превратилась в торговый центр, где стали собираться большие базары и ярмарки. Сюда везли хлеб, скот, белую глину. Кроме того, городок славился талантливыми резчиками, вышивальщицами и певцами. Вероятно, поэтому первой школой, которая появилась в этих местах, была школа народных музыкантов и певцов.

В 1928 году в Саврани был выстроен храм Касперовской иконы Божьей Матери, а в 1994 году заложена Свято-Покровская церковь. Храмы славятся своими святынями — иконами Почаевской Божьей Матери и «Всецарица», а также вышитыми иконами «Державная» и «Спас Нерукотворный». А недалеко от села Йосиповка бьет ключ святого источника Пресвятой Богородицы «Целительница».

Осички — резиденция Святого Николая

Село находится в четырех километрах от Саврани. Здесь люди поселились более пяти тысяч лет назад. По легенде, название села Осички пошло от первых поселенцев: здесь росло много осин, и жители строили свои дома, используя их как строительный материал. В селе более 300 лет сохраняются старинные обычаи и ритуалы, поэтому именно здесь открыли резиденцию святого Николая, которая принимает гостей в новогодние и рождественские праздники. Рядом с резиденцией проводится ярмарка для паломников.

Княжеский дендропарк в Гетмановке

Село расположено в 12 км от Саврани. Достопримечательности местного значения — церковь Константина и Елены, выстроенная в 1876 году, и дендропарк усадьбы Любомирских, в котором можно увидеть множество редких растений.

Байбузовка названа в честь казака

Находится в 13 км от Саврани. По легенде, ее в 1798 году основал казак Байбуз, который построил себе дом возле реки. Затем здесь стали селиться и другие казаки, а место их поселения стали именовать Байбузовка. Через село протекает речка Савранка, а рядом растет сосновый лес. В центре села возвышается Свято-Иоанно-Богословский храм, в котором хранятся редкие образа.

Отдых на природе

Савранские леса — ландшафтный заказник, занимающий 20 гектаров в Савранском районе. Это одни из лучших лесов на территории Украины — они богаты грибами, ягодами и лекарственными растениями, однако стоит помнить, что охотиться, собирать грибы, ягоды и травы здесь запрещено, они охраняются государством.

Фестивали и праздники:

праздник Ивана Купала и этнофестиваль «Цветок папоротника» — июль;

День села — сентябрь;

казацкий фестиваль «Покрова героев» — октябрь.

Фото: ua.igotoworld.com

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