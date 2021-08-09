В Замке монстров «зажгли свечу» в память о Ройтбурде на весь фасад (фото)

На фасад Замка монстров (штаб-квартира благотворительного фонда «Корпорация монстров») на Французском бульваре спроецировали фотографию умершего 8 августа художника, а также видео.

Об этом на своей странице в Facebook написала руководитель «Корпорации монстров» Катерина Ножевникова.

Помимо проекции в окне замка зажгли и традиционную свечу памяти.

На фасад же спроектировали картину Александра Ройтбурда, где он представлен в образе Арлекино. Проекция сопровождается песней Френка Синатры «My way».

В Одесском художественно музее сообщают, что все, кто хочет помочь семье Ройтбурда, могут сделать перевод на карточку жены художника: 4441111401720440, Маколкина Анна.

Напомним, что директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд скончался после тяжелой болезни 8 августа 2021 года.

Одесситы начали приносить цветы к зданию музея, которым он руководил, чтобы почтить память великого художника.

Ранее Александр Ройтбурд рассказал «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

Фото Катерины Ножевниковой