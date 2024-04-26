Фестивали под открытым небом и премьеры: топ 5 ярких событий 27-28 апреля в Одессе

А для тех, кто еще не готов проводить время под открытым небом, предлагаем посетить премьеры в театр кукол и цирк. Меломанов приглашаем на новую камерную программу Андрея Черного, которая состоится в современном подземном, а значит чрезвычайно безопасном концертном зале.

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27-28 апреля, 11:00 — 19:00 — Цветочный уикенд в Ботаническом саду

Ботанический сад, новая территория.

Несмотря на те раны, которые получил наш сад во время ракетной атаки наш Ботанический сад продолжает свою работу и приглашает одесситов провести выходные среди в окружении прекрасных цветов и деревьев, которые сейчас находятся в эпицентре своего цветения.

Вы попадете в райский уголок города, наполненный благоуханием и ощущением покоя. Но если вы захотите что-то делать, то вам предложат множество активностей — от мастер классов до фудкорта. Ждем красивые фото с события.

27 — 28 апреля, 13:00 — 21:00 — Фестиваль вина и сыра Bon Appetit Weekend, Park Residence

Любители вина и сыра в эти выходные собираются на Французском бульваре, 85, чтобы со вкусом провести время. Ведь на событии соберутся почти два десятка производителей крафтовой продукции. Гостей ожидают дегустации, музыкальная программа, конкурсы, фудкорты. Погода будет способствовать весеннему настроению.



27, 28 апреля, 17:00 — Премьера мюзикла «Forever young». Театр кукол

Вторая премьера, которую подготовил для взрослых зрителей в этом месяце Одесский театр кукол (на прошлой неделе мы приглашали вас на спектакль «Ложь» по пьесе Владимира Винниченко.

На этот раз в театре поставили мюзикл. Литовский режиссер Линас Зайкаускас предлагает зрителям на несколько часов отвлечься от грустных новостей под мелодии мировых хитов и задуматься о веселой и беззаботной … старости.



27 апреля, 17:00 — Премьера программы «Морские приключения» Одесский цирк

А вы знали, что одесский цирк самый старый цирк мира? Поэтому нынешняя премьера хороший повод посетить новую программу, вспомнить детство и удивиться возможностям акробатов, воздушных гимнастов и поразвлечься вместе с остроумными клоунами.

Кстати недавно мы рассказывали о том, как одесситка осуществила свою мечту и вышла на арену нашего цирка. В новой программе вы лично можете увидеть ее выступление.



27 апреля, 18:00 — Концерт «Черное и Белое», Urban Music Hall

Впервые в Одессе, эксклюзивный концерт для ценителей музыки, авторская программа Альбины Шумаковой, которая покорит слушателя текстами песен и мелодией в сопровождении двух камерных оркестров под руководством Андрея Черного.

