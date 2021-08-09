Александр Ройтбурд: «Хочу, чтобы в Одессе можно было снимать кино о Риме и Париже»

8 августа 2021 года умер Александр Ройтбурд. Ему было всего 59 лет. Причиной смерти художника называют онкологическое заболевание. В память о знаменитом одессите «Одесская жизнь» публикует одно из интервью Александра Ройтбурда, которое он дал нашему изданию.

В конце шестидесятых прошлого века сформировался круг художников-нонконформистов, которые своим творчеством породили иную, особую арт-среду Одессы. Александра Ройтбурда называют пионером трансавангарда в Украине, постмодернистом, самым продаваемым и успешным художником своего времени.

В декабре 2017 года Ройтбурд выиграл конкурс на должность директора Одесского художественного музея. Против его кандидатуры выступили местные депутаты Оппозиционного блока, заблокировав назначение. Причиной такого решения они называли моральные качества художника. С другой стороны публичную поддержку Александру Ройтбурду высказали ряд культурных деятелей города и министр культуры Евгений Нищук.

В конце марта 2018 года назначение все-таки состоялось и Александр Ройтбурд вступил в должность директора Одесского художественного музея сроком на пять лет.

Александр Ройтбурд рассказал корреспонденту «Одесской жизни» о начале творческого пути, причинах, заставивших его побороться за должность директора музея и поделился своим видением развития города.

Об истоках творчества

Призвание к изобразительному искусству я почувствовал с самого детства. Признанных авторитетов, которым я бы слепо поклонялся, у меня не было, нет, и не будет. Но повлияли на меня многие. Одним из первых серьезных художников, с которым я столкнулся в жизни, был Олег Соколов — одесский нонконформист, ученик Теофила Фраермана. И Юрий Егоров, конечно же. Потом я брал уроки у Николая Павлюка. На худграфе (художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского. — Ред.) учился у гениального рисовальщика Валерия Гегамяна и преподавателя живописи Зинаиды Борисюк. Гегамян учил пластическому мышлению, Борисюк прививала вкус.

На мое мировоззрение очень повлияло общение со взрослыми художниками, такими как: Хрущ, Дульфан, Островский, Волошинов. Также с моими ровесниками — Ануфриевым и Лейдерманом. Каждый из них был для меня открытием, несмотря на то, что я уже был сформирован как художник.

О социальной ответственности художника

Каждый творец так или иначе влияет на то, что происходит в обществе. Кто-то это делает в своей мастерской, кто-то активно участвует в социальных проектах. Я пришел в Художественный музей. Но это не мешает мне продолжать заниматься живописью. Работаю каждый день перед тем как прийти в музей, и, если имею силы, то и после. И в выходные тоже.

О кризис-менеджменте для одесского музея

О музеях я думал давно. Еще с девяностых годов, организовывая художественный процесс и занимаясь кураторской деятельностью, я мечтал о Музее современного искусства. Во время губернаторства Саакашвили мы с группой деятелей культуры подали проект Музейного квартала в Одессе, и импульс от того времени остался. В Киеве я был членом совета Мистецького арсенала и Национального художественного музея. В связи с этим у меня возникали вопросы: почему ничего подобного не происходит в Одессе, почему наша музейная жизнь осталась на уровне сороковых годов прошлого века? Потом меня попросили, чтобы кто-то из киевлян приехал в Одессу. Нужно было, чтобы музей возглавил человек с каким-то другим видением мира, концепции открытого музея. В какой-то момент я понял, что уговорить кого-то на это будет трудно, и в последний момент взял ответственность на себя. Пошел в музей, как на амбразуру, хотя это, наверное, громко сказано.

В советское время был такой метод, когда в отстающую бригаду приходил работать передовой бригадир и вытягивал ее на нужный уровень. И я решил прийти сюда как кризис-менеджер, чтобы придать музею новый имидж.

После скорбного известия о смерти Александра Ройтбурда одесситы начали нести цветы к Одесскому художественному музею, а на фасад Замка монстров на Французском бульваре спроецировали фотографию художника и видео о нем.

Об Одессе прошлого и будущего

Одесса, которая всегда была маленьким островком Европы, превращается в обыкновенную турецкую провинцию. Я хотел бы видеть Одессу европейским городом. Несколько лет назад гуляя по Риму, я понял, что раньше в городе моего детства можно было снимать кино, а сейчас уже нельзя. А я хочу, чтобы у нас можно было снимать кино о Риме и о Париже. И параллельно, чтобы у нас была новая современная архитектура. Но не эконом-класса, как сейчас, а действительно произведения архитектурной мысли — актуальные и устремленные в будущее.

Работы художника находятся:

Галерея современного искусства NT-Art(Одесса) Государственная Третьяковская галерея (Москва) Государственный Русский музей (Санкт-Петербург) PinchukArtCentre (Киев),МоМА (Нью-Йорк) Художественный музей университета Дюка, Дюрем (США) Модерна галериа (Любляна, Словения).



Александр Ройтбурд родился в Одессе 14 октября 1961 года. В 1983 году окончил художественно-графический факультет Одесского государственного педагогического института им. К.Д. Ушинского.

С 80-х годов XX века активно создавал современное искусство в Киеве, Одессе, Москве.

В 1989 году принят в Союз художников УССР.

В 1993-м выступил как сооснователь и арт-директор ассоциации “Новое искусство”.

1997-1999 годы — председатель правления Центра современного искусства Сороса (Одесса).

2001-2002 годы — региональный координатор фестиваля «Культурные герои» (Одесса).

С 2002 года — директор Галереи Марата Гельмана.

2018 год — директор Одесского художественного музея.

Напомним, сердце Александра Ройтбурда перестало биться в воскресенье, 8 августа. Ему было всего 59 лет. Причиной смерти художника называют онкологическое заболевание.