Римский лагерь в сердце Одессы: на Дерибасовской пройдет Пасхальная реконструкция

Об этом сообщили организаторы Пасхальной реконструкции Благотворительный Фонд «Добрый Самарянин».

В Одессе уже в десятый раз пройдет традиционная Пасхальная реконструкция, которая в этом году посвящена событиям двухтысячной давности в Иерусалиме. Зрители смогут увидеть Пасхальное представление, в котором примут участие римские легионеры, купцы, апостолы, миряне, Иисус Христос, Варавва и Понтий Пилат.

«Легионеры, доспехи, оружие, традиционная еда и обычаи — все это можно увидеть собственными глазами! Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу античности, познакомиться с жизнью и бытом римских воинов», — говорят организаторы.

Финалом шествия станет конечная сцена, на которой зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа.

Программа мероприятия:

12:00 Концерт-открытие

12:30 Показ античной моды

13:00 Пасхальная реконструкция

14:00 Межконфессиональная молитва.

Организаторы также отметили, что исторические костюмы были пошиты из натуральных тканей по старинным образцам на основе иконографии с использованием кроя одежды I века.