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Римский лагерь в сердце Одессы: на Дерибасовской пройдет Пасхальная реконструкция

Римский лагерь в сердце Одессы: на Дерибасовской пройдет Пасхальная реконструкция

В эту субботу, 27 апреля, в 13.00 улица Дерибасовская превратится в сцену, где покажут драматические события, описываемые в Библии. Зрители смогут увидеть бой римских легионеров, тайную вечерю апостолов, события Страстной пятницы в Иерусалиме и суд Пилата.

Об этом сообщили организаторы Пасхальной реконструкции Благотворительный Фонд «Добрый Самарянин».

В Одессе уже в десятый раз пройдет традиционная Пасхальная реконструкция, которая в этом году посвящена событиям двухтысячной давности в Иерусалиме. Зрители смогут увидеть Пасхальное представление, в котором примут участие римские легионеры, купцы, апостолы, миряне, Иисус Христос, Варавва и Понтий Пилат.

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«Легионеры, доспехи, оружие, традиционная еда и обычаи — все это можно увидеть собственными глазами! Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу античности, познакомиться с жизнью и бытом римских воинов», — говорят организаторы.

Финалом шествия станет конечная сцена, на которой зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа.

Программа мероприятия:

  • 12:00 Концерт-открытие
  • 12:30 Показ античной моды
  • 13:00 Пасхальная реконструкция
  • 14:00 Межконфессиональная молитва.

 

Организаторы также отметили, что исторические костюмы были пошиты из натуральных тканей по старинным образцам на основе иконографии с использованием кроя одежды I века.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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