Римский лагерь в сердце Одессы: на Дерибасовской пройдет Пасхальная реконструкция

В эту субботу, 27 апреля, в 13.00 улица Дерибасовская превратится в сцену, где покажут драматические события, описываемые в Библии. Зрители смогут увидеть бой римских легионеров, тайную вечерю апостолов, события Страстной пятницы в Иерусалиме и суд Пилата.
Об этом сообщили организаторы Пасхальной реконструкции Благотворительный Фонд «Добрый Самарянин».
В Одессе уже в десятый раз пройдет традиционная Пасхальная реконструкция, которая в этом году посвящена событиям двухтысячной давности в Иерусалиме. Зрители смогут увидеть Пасхальное представление, в котором примут участие римские легионеры, купцы, апостолы, миряне, Иисус Христос, Варавва и Понтий Пилат.
Читайте также: Когда Пасха в этом году и как определяется дата праздника?
«Легионеры, доспехи, оружие, традиционная еда и обычаи — все это можно увидеть собственными глазами! Это прекрасная возможность окунуться в атмосферу античности, познакомиться с жизнью и бытом римских воинов», — говорят организаторы.
Финалом шествия станет конечная сцена, на которой зрители могут увидеть моменты распятия и воскресения Христа.
Программа мероприятия:
- 12:00 Концерт-открытие
- 12:30 Показ античной моды
- 13:00 Пасхальная реконструкция
- 14:00 Межконфессиональная молитва.
Организаторы также отметили, что исторические костюмы были пошиты из натуральных тканей по старинным образцам на основе иконографии с использованием кроя одежды I века.