Одесситы могут отомстить рашистам за убитых детей: как это сделать

Известный одесский благотворительный фонд «Корпорация монстров», имея лицензию на на приобретение такого специфического товара, как минометы, собирает средства на 10 минометов 120-го калибра для корпуса морской пехоты.
Об этом сообщила глава фонда, волонтер Екатерина Ножевникова.
По ее словам, на данный момент уже собрано 1,3 млн грн на целый миномет. Его назовут «Тимофей» – в память о самой младшей жертве дроновой атаки россиян в ночь на 2 марта.
Кроме того, есть немного денег на второй миномет – он будет называться «Елизавета» – в честь еще одной невинной жертвы русских террористов, погибшей в ту страшную ночь.
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Ножевникова также выразила уверенность, что впоследствии на бортах минометов появятся имена Марк, Злата, Сергей и обязательно – маленькая Кира.
«Говорят детские чувства всегда сильнее взрослых. Детские имена как месть на мощном оружии да несет врагу всю нашу ярость.
Мы с вами собираем на 10 минометов 120 калибра для корпуса морской пехоты. За последние два года они сделали невероятное, защищая Украину на самых сложных направлениях. Но и многие из морпехов вернулись на щите. Наша задача собрать больше и купить больше оружия, чтобы потерь было меньше.
Потому что без оружия сейчас никак»,
– пишет у себя в Facebook волонтер.
Екатерина Ножевникова в очередной раз призывает неравнодушных граждан принять участие в «монстросборе». К тому же, таким образом, одесситы смогут по мере своих сил отомстить врагу за убитых в Одессе детей.
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«В первой партии, которая уже идет к нам более 3 млн грн собрали именно так – благодаря вашим личным банкам и личным сообщениям и сборам…
Каждый перевод приближает нас к цели.
10 млн на 10 минометов 120 калибра для корпуса морской пехоты. Надо было на вчера. Как обычно. Но попробуем сегодня.
Потому что это поможет спасти жизнь. Наша жизнь в первую очередь, потому что когда минометы встанут в строй у будут пытаться удержать каждый метр нашей земли это дает нам возможность жить дальше»,
– добавила Ножевникова.
Реквизиты для сбора:
- PayPal в $ [email protected]
- https://send.monobank.ua/jar/7Eyzu11b21
- Приват 4246001003297797
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